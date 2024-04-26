Rusya Savunma Bakanı: ABD Ukrayna\'daki çatışmaları kasıtlı olarak uzatıyor

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaları kasıtlı olarak uzattığını belirterek, "(Ukrayna'da) Belirlenen tüm hedeflere ulaşılacak." dedi.

Şoygu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

ŞİÖ'nün genişlemeye devam ettiğine dikkati çeken Şoygu, ŞİÖ'ye İran'ın dahil olduğunu, Belarus'un da en kısa zamanda üye olmasını beklediklerini dile getirdi.

Şoygu, ŞİÖ bölgesinde istikrar ve güvenliğin sağlanması konusunda gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

"ABD, Ukrayna sorununu yarattı"

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Şoygu, ABD'nin Ukrayna ile ilgili eylemlerine ilişkin, "ABD, Ukrayna sorununu ilk başta yarattı, şimdi de çatışmaları kasıtlı uzatıyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri, (Ukrayna'da) özel askeri operasyonu etkili şekilde sürdürüyor. Belirlenen tüm hedeflere ulaşılacak." diye konuştu.

Batılı askeri uzmanların, Rusya'da sabotaj eylemlerinin planlanmasında yer aldığını belirten Şoygu, Ukrayna'nın Batı'dan aldığı silahları Rusya'ya karşı kullandığını söyledi.

Geçen ay Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonuna terör saldırısı düzenlendiğini anımsatan Şoygu, bu saldırıda Ukrayna'nın parmağı olduğunu ifade etti.

Şoygu, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik Ukrayna ordusu tarafından saldırılar düzenlendiğini anlatarak, bunun endişe verici olduğunu, feci sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

"NATO, Rus sınırlarına yaklaştı ve askeri güvenliğe tehditler oluşturdu"

Dünyadaki durumun "zor" olduğunu belirten Şoygu, şu değerlendirmede bulundu:

"Jeopolitik çelişkiler artıyor, stratejik istikrarın temelleri yok ediliyor ve uluslararası kurumların rolü azalıyor. Bu, ABD ve müttefiklerinin her ne olursa olsun küresel hakimiyeti sürdürme ve egemenliğini bağımsız ülkelere dayatma arzusundan kaynaklanıyor. Washington, hedeflerine ulaşmak için ortaklarına da benzeri görülmemiş baskı uyguluyor. Etki aracı olarak ekonomi, siyasi, diplomatik yöntemler, bazı durumlarda güç kullanılıyor."

Şoygu, NATO'nun genişlemeye devam ettiğine dikkati çekerek, "NATO birlikleri, Rus sınırlarına yaklaştı ve askeri güvenliğe tehditler oluşturdu." dedi.

Rusya'nın NATO için tehdit oluşturmadığını ve NATO ülkelerine saldırma niyetinde olmadığını ifade eden Şoygu, dünyadaki stratejik istikrarın ve güç dengesinin korunması için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Bakan Şoygu, "NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya ve ortaklarına yönelik çatışmacı tutumu, ŞİÖ alanındaki ve dünyadaki durumu olumsuz etkiliyor." ifadesini kullandı.

"Afganistan'daki terör grupları, Orta Asya için tehdit oluşturuyor"

Afganistan'da durumun "zor" ve terör ile aşırıcılığın yayılmasının kaynağı olduğunu belirten Şoygu, "Afganistan'daki radikal terör grupları, Orta Asya bölgesi için tehdit oluşturuyor." görüşünü paylaştı.

Şoygu, "Radikal İslamcıların Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Güneydoğu Asya'ya dönüşü, orta vadede yeni sıcak noktaların oluşması için koşullar yaratıyor." dedi.

"Orta Doğu'da çözülmeyen krizler gerginliğin artmasına yol açacak"

İsrail ile İran arasındaki gerilime değinen Şoygu,?????? "Orta Doğu'da çözülmeyen krizler ve sorumsuzca yapılan kışkırtıcı eylemler gerginliğin artmasına yol açacak. İlgili tüm tarafları itidale ve sorunları siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.