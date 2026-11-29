Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Trabzon'da yaptığı açıklamada, 9 milyar liralık fon yolsuzluğu iddiasının büyüklüğünü futbol üzerinden anlatarak, "Bu soygunla, bu yolsuzlukla 955 Salah transferini Trabzonspor'a yapabileceğimiz bir rakamdan bahsediyoruz. Bırakın Salah transferini, İngiltere Premier Ligi'nin tamamını bu yolsuzluk rakamıyla satın alabiliyorsunuz" dedi.

Trabzon'da bulunan Arıkan, basın mensuplarıyla bir araya gelerek kent ve ülke gündemine ilişkin açıklamalar yaptı.

Trabzon'da ekonomik göstergelerin kötüleştiğini savunan Arıkan, yılın 10 ayında kentte 3 bin 160 çekin karşılıksız çıktığını, bunların toplam tutarının 2 milyar 612 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Arıkan, şöyle konuştu:

"Ekim ayında Türkiye'de her 100 liralık çekin 4,2 lirası dönerken Trabzon'da her 100 liralık çekin 5 lirası dönmüş. Ne demek bu? Trabzon'da dönen çek ortalaması, arkası yazılan çek ortalaması Türkiye ortalamasının 0,8 puan yukarısında. 'Efendim olabilir, bunda ne var' denilebilir. Ocak ayında Trabzon'da karşılıksız çek oranı tüm Türkiye'nin 0,2 puan önündeyken bu aradaki makas 0,8 puana çıkmış. Demek ki Trabzon'da işler iyi gitmiyor.

Büyükşehir belediyesinin 2025 faaliyet raporuna baktığımızda gelirin yaklaşık 7,2 milyar, gider rakamının da 9,57 milyar lira olduğunu ve büyükşehir belediyesinin açığını verdiği açığın 2,3 milyar lira olduğunu görüyoruz."

"TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETSİN"

Trabzon'da şebekeye verilen her 100 litre suyun 38 litresinin kayıp olarak kayıtlara geçtiğini bildiren Arıkan, "Trabzon'da işler böyleyken, İzmir'e bakıyorsunuz, orada yüzde 63'lük indirimle karşı karşıya kalıyorsunuz. İzmir'de yakadaki rozet değişti, su bir anda yüzde 63 indi. Trabzon'da bu rozet değişmedi, suya yüzde 12 zam geldi. Buradan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bugün istifa etsin, muhalefete geçsin. Çarşamba günü AK Parti'nin grup toplantısında tekrar AK Parti'ye katılıp yakasına rozet taksın, Trabzon'da su fiyatları yüzde 61 insin. Maalesef Türkiye'miz bu hale geldi" diye konuştu.

"RAYLI SİSTEM MÜJDESİNDEN TEMELE KADAR ÜÇ SEÇİM GEÇTİ"

Trabzon'da yapılması planlanan raylı sistem projesinin seçim dönemlerinde gündeme getirildiğini savunan Arıkan, projenin açıklanması ile temelinin atılması arasında yedi yıl ve üç seçim geçtiğini söyledi.

Projenin 2030 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini hatırlatan Arıkan, 2029 yılında yerel seçimlerin yapılacağına dikkati çekerek, "Trabzon'a bu müjdenin verilmesiyle temelin atılması arasında üç tane seçim geçti. Yedi tane koskoca sene geçti. Şimdi de 2030'da bitirileceği söyleniyor. 2029'da yine yerel seçim var. 'Seçimlerde bir dönem daha oy verirseniz 2030'da hizmete açacağız' denilecek" diye konuştu.

"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE ÜRETİCİNİN YANINDA OLACAĞIZ"

İktidara gelmeleri halinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alım kapasitesini artıracaklarını belirten Arıkan, şöyle devam etti:

"Fındık üreticimizin durumu da diğer üreticilerde olduğu gibi çok farklı değil. Sürekli girdi fiyatlarının artmasından dolayı fındık üreticisi her geçen gün daha fazla zarar ediyor. Bizler, fındık alım fiyatlarının en az 300-350 lira bandında olması gerektiği, hak ettiği alım değerinin 400 lira olduğunu söylememize rağmen 250 lira olarak fiyat açıklandı. Ama bugün Trabzon'da da serbest piyasada fındık alım fiyatının 140 liralara kadar düştüğüne şahitlik ediyoruz.

Biz iktidara geldiğimizde TMO'nun fındık alım kapasitesini artıracağız. Üreticinin önündeki randevu ve kota engellerini kaldıracağız. Kahverengi kokarcayla devlet eliyle mücadele edeceğiz. Üreticiyle kokarcayı baş başa bırakmak yerine devlet eliyle bunun mücadelesini yapacağız. Alan bazlı destekleri günün ekonomik koşullarına göre tekrar güncelleyeceğiz. Fındık piyasasındaki tekelleşmenin önüne de bizim iktidarımızda geçmiş olacağız inşallah."

"BU PARAYLA 955 SALAH TRANSFERİ YAPILABİLİRDİ"

Konuşmasında fon yolsuzluğu konusuna değinen Arıkan, konunun, kent ziyaretlerinde vatandaşların en çok gündeme getirdiği konulardan biri olduğunu belirtti. Arıkan, şunları söyledi:

"Fonda buharlaşan, çalınan, soyulan para 9 milyar lira. Bu iktidar tarafından da teyit edilmiş bir rakam. Bu fon vurgununda çalınan para o kadar büyük ki, bu parayla Trabzonsporumuza 1 değil, 2 değil, 3 değil, 50 değil, 100 değil, tam 955 tane Muhammed Salah transferi yapabiliyorsunuz. Yolsuzluğun boyutu bu kadar büyümüş vaziyette. Bırakın Salah transferini, İngiltere Premier Ligi'nin tamamını bu yolsuzluk rakamıyla satın alabiliyorsunuz."

Trabzon'da 28 bin 825 esnaf ve 61 bin 804 çiftçi bulunduğunu belirten Arıkan, 9 milyar liralık tutarın kentteki her esnaf ve çiftçiye 10 milyon lira karşılıksız destek verilmesiyle dahi karşılanamayacağını savundu.

"TRABZONSPOR ŞAMPİYON, SAADET PARTİSİ İKTİDAR OLACAK"

Trabzonspor'un ligdeki performansını da değerlendiren Arıkan, takımın yedi haftadır yenilmediğini belirterek, sezon sonunda şampiyonluk beklediklerini söyledi.

Arıkan, "İnşallah lig sonuna kadar Trabzonspor'un başarısı bu şekilde gider ve o sene bu sene olur. Diğer iyi giden takım da Saadet Partimiz. İnşallah bu senenin sonunda Trabzonspor şampiyon, Saadet Partisi de iktidar olacaktır" dedi.