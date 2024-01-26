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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı: Asgari ücret 50 bin lira olmalı - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı: Asgari ücret 50 bin lira olmalı

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, asgari ücretin 50 bin lira olması gerektiğini söyledi. Arıkan, yoksulluk sınırının 50 bin lira olduğunu belirterek, açlık sınırının asgari ücretin altında kalacağını ifade etti. Arıkan, iktidarın 2023 hedeflerini gerçekleştiremediğini ve ülkenin gelişmiş bir ülke olması durumunda asgari ücretin yoksulluk sınırına denk gelmesi gerektiğini vurguladı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı: Asgari ücret 50 bin lira olmalı
26.01.2024 - 20:11,
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, asgari ücretin 50 bin lira olması gerektiğini söyledi. Arıkan, "Eğer biz gelişmiş bir ülke olduğumuzu iddia ediyorsak asgari ücretin 50 bin lira olması gerekiyor. Niye, çünkü yoksulluk sınırı 50 bin lira. Açlık sınırı bu ay, önümüzdeki ay asgari ücretin altında kalacak. Mart, nisan ayında asgari ücret açlık sınırının altında kalacak. Demek ki, yoksulluğu halledememişiz biz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Edirne'de bugün bir restoranda gerçekleşen Saadet Partisi belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı. Arıkan, iktidarın 2023 hedeflerine gerçekleştiremediğini ifade etti.

"ÇOK RAHAT YALAN SÖYLÜYORLAR"

Mahmut Arıkan, şunları söyledi:

"Buradan çok özür dileyerek ifade ediyorum, çok rahat yalan söylüyorlar. Bu bizleri üzüyor. İktidarın temsilcisi değerli arkadaşlarımız Meclis kürsüsüne çıkıp 2053 hedeflerinden bahsediyorlar, 2071 hedeflerinden bahsediyorlar. Ben iktidara şu soruyu sormak istiyorum; 2011, 2012'de Edirne'ye geldiniz. 2023 için Türkiye hedeflerini vatandaşlarımızla paylaştınız. Ne dediniz orada, '2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz' dediniz. Bugün biz neredeyiz; 17'nci sırada zar zor tutunabiliyoruz. 2024'e girdiğimiz şu günlerde gerçekleştiremediğiniz hedefleri konuşmak yerine bizlere 2053'ten 2071'den bahsediyorsunuz. Bir muhalefet partisi olarak bizim buna itiraz etmemiz en doğal hakkımız. Algıların, olguların önüne geçmesine biz müsaade etmeyeceğiz. 2011'de Edirne'de dediniz ki, 'milli gelirimiz 25 bin dolara ulaşacak' dediniz. 12 bin 500 dolar oldu.

"4 KİŞİLİK BİR AİLE YİNE GEÇİNEMİYOR"

Eğer biz gelişmiş bir ülke olduğumuzu iddia ediyorsak asgari ücretin 50 bin lira olması gerekiyor. Niye, çünkü yoksulluk sınırı 50 bin lira. Açlık sınırı bu ay, önümüzdeki ay asgari ücretin altında kalacak. Mart, Nisan ayında asgari ücret açlık sınırının altında kalacak. Demek ki, yoksulluğu halledememişiz biz. 2002 yılında bu arkadaşlar seçim meydanlarında bir eline çay bardağını alıyorlardı, simidi alıyorlardı, hesap bir aile çayla simitle geçinemez iddiasını koyuyorlardı. 2024 bugün buradayız bir çay, simit hesabını yapıyoruz. 4 kişilik bir aile yine geçinemiyor."

Kaynak: ANKA
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