Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Necmettin Erbakan\'ın Kabrini Ziyaret Etti

Güncel

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti. Aydın ziyarette; "Tam 55 yıldır bunu bayraklaştırdık, temel edindik. Önce ahlak ve maneviyat, ardından adalet, üretim, kalkınma ve adil bölüşüm anlayışıyla yola çıkmış bir hareketin temsilcisiyiz. Bizi farklı kılan en temel anlayış, önce ahlak ve maneviyat yaklaşımıdır. Biz, başka bir İstanbul'un mümkün olduğuna, başka bir yaşamın İstanbul'da mümkün olduğuna güçlü bir inanç getiriyoruz ve bu inançla kampanya sürecimizi yöneteceğiz ve inşallah başka bir İstanbul'un mümkün olduğunu bütün Türkiye'ye göstermiş olacağız" dedi.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Esenler Fatih Mahalesi'nde bulunan Cuma pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada pazarcıların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Aydın, cuma namazını kılmak için Zeytinburnu'nda bulunan Merkezefendi Camii'ne geçti.

Aydın, cuma namazı sonrası Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı ve Saadet Partisi'nden belediye başkan adayları Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İsmail Acar, Kağıthane Belediye Başkan Adayı Halid Özgür Atak, Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Turgut Sahtiyan ve parti temsilcileri ile eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığında bulunan kabrini ziyaret etti.

Kabir ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Aydın, şöyle konuştu:

"Erbakan hocamız 'Yeni bir Türkiye ve yeni bir dünya' diye ilmek ilmek her birimizin üzerine işlediği büyük bir davayı bize emanet bıraktı. Saadet Partisi olarak en temel mottomuz: Önce ahlak ve maneviyat. Her şeyin ön şartı ahlak ve maneviyat. Tam 55 yıldır bunu bayraklaştırdık, temel edindik. Önce ahlak ve maneviyat, ardından adalet, üretim, kalkınma ve adil bölüşüm anlayışıyla yola çıkmış bir hareketin temsilcisiyiz. Türkiye'miz olarak da tarihi bir seçimin arifesindeyiz. Bütün siyasi partiler insanımız için şüphesiz gayret gösterecekler, netice alacaklar; insanımızın oyunu almak isteyecekler ama bizi farklı kılan en temel anlayış, önce ahlak ve maneviyat yaklaşımıdır. Biz, başka bir İstanbul'un mümkün olduğuna, başka bir yaşamın İstanbul'da mümkün olduğuna güçlü bir inanç getiriyoruz ve bu inançla kampanya sürecimizi yöneteceğiz ve inşallah başka bir İstanbul'un mümkün olduğunu bütün Türkiye'ye göstermiş olacağız."