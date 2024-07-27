Saadet Partisi Milletvekili Kani Torun, Somali ile yapılan askeri anlaşmanın görüşülmesini talep etti

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(ANKARA) - Saadet Partisi Bursa Milletvekili Kani Torun, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu, "Somali ile Türkiye'nin ilişkilerine" vurgu yaptı. Torun, 8 Şubat 2024'te Somali ile yapılan askeri anlaşmaya değinerek, "Bakanlığımıza ve Meclis'teki Komisyona bu anlaşmanın getirilmesi konusunda talepte bulunuyorum çünkü bu anlaşmada ne olduğunu kimse bilmiyor. Anlaşmanın, bir an önce Dışişleri Komisyonumuz'da görüşülmesini özellikle istirham ediyorum" diye konuştu.

Türkiye ile Somali arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde TSK'nın, Somali'nin deniz yetki alanları dahil olmak üzere iki ülke tarafından müştereken belirlenecek bölgelerinde 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüyor.

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Kani Torun, yaptığı konuşmaya, 11 yıl önce bugün Somali'deki Büyükelçiliğe yapılan saldırıda hayatını kaybeden Sinan Yılmaz'ı anarak başladı. Konuşmasında Türkiye'nin neden Somali'de olduğunu anlatan Torun; "Türkiye'nin Somali'deki faaliyetleri ana başlıklar olarak birincisi, insani yardım. İnsani yardımı da bildiğiniz gibi o dönemde, 2011 yazında büyük bir bağış kampanyası düzenlendi, yaklaşık o günün rakamlarıyla 550 milyon lira toplandı ve bu 350 milyon dolar ediyor. Bu 350 milyon dolarla o günkü yardım faaliyetleri organize edildi. Bilahare insani yardıma ilaveten kalkınma yardımları başlattık. Yine, dediğim gibi, bütçe imkanlarıyla değil bağış paralarıyla yapıldı bunlar. O dönemde yapılan kalkınma yardımlarıyla ulaştırma, eğitim ve sağlık alanlarında ciddi yatırımlar oldu. Ben 2011 Ağustosunda ziyaretin hemen akabinde Büyükelçi olarak atandım ve ilk başta yani Türkiye'nin olduğu ama başka hiçbir ülkenin büyükelçiliğinin olmadığı bir dönemde üç yıl bu bölgede faaliyet gösterdik" dedi. Torun sözlerine şöyle devam etti:

"Burada emperyal bir şey görmemek gerekiyor çünkü Somali ile Türkiye'nin ilişkileri gerçekten bir kardeşlik ilişkisi. Bu konuda Somali halkındaki Türkiye sevgisini yurt dışına özellikle gidenler bilirler; Somali'ye gitmek şart değil, Amerika'daki, İngiltere'deki, Avrupa'daki Somalililerde de bunu görebilirsiniz. Bu kardeşlik ilişkisi sonucu Türkiye, buraya birtakım yatırımlarda bulundu. Bunun sonucunda Türkiye'nin de oraya ticaret anlamında ciddi faydası oldu ve şu anda 300 milyon doların üzerinde Türkiye'nin oraya ihracatı var, oradaki birtakım tesisleri, liman, havalimanı vesaire, Türk firmaları işletiyor. Bu bölgede, biliyorsunuz, doğal kaynaklar da zengin. Offshoreda petrol arama ruhsatları daha önce verilmişti bazı yabancı şirketlere. Bu offshore bölgesinde, şu bölgede, Mogadişu açıklarında 3 tane blokta, yakınlarda Türkiye'nin petrol çıkarması için bir anlaşma yapıldı Enerji Bakanlığımız ile Somali arasında, onun öncesinde bir de askeri anlaşma imzalandı. Somali kıyılarında, biliyorsunuz, uzun iç savaş dolayısıyla Somali'nin deniz kuvvetleri ortadan kalktığı için korsanlık çok gelişti, Somali'nin balık rezervini başka ülkeler gelip kullanmaya başladılar ve bunu Somali engelleyemedi. Türkiye bu konuda da Somali'ye yardımcı olacak, belli bir miktarını Türkiye almak üzere Somali'nin sahillerinin güvenliğinde Somali'ye insan kaynağı yetiştirilmesi ve ekipman konusunda destek olacak.

"Bu anlaşma ve askeri anlaşma Dışişleri Komisyonu'nda görüşülmeli"

Son yapılan anlaşmayla, 8 Şubat anlaşmasıyla Somali ile bir askeri anlaşma yapıldı. Ben burada bugüne kadar Somali'yle ilgili yapılan bütün politikaları sonuna kadar destekledim. Zaten işin içinde uzun zaman bulunduğum için biliyorum neler yapıldığını ancak burada sayın yetkililere, özellikle Bakanlığımıza ve Meclis'teki Komisyona bu anlaşmanın getirilmesi konusunda talepte bulunuyorum çünkü bu anlaşmada ne olduğunu kimse bilmiyor. Bu anlaşmanın, askeri anlaşmanın da bir an önce Dışişleri Komisyonumuz'da görüşülmesini özellikle istirham ediyorum."