Safranbolu\'da Orman Yangını Süreklilik Gösteriyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 4. gününde söndürülmeye çalışılıyor.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca da karadan sürdürülüyor.

Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede, yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yangını söndürme çalışmalarında 2 uçak ve 23 helikopter yer alıyor.

Ayrıca bölgeye yangın yönetim aracı da konuşlandırıldı.

Öte yandan, Merkez ilçeye bağlı Cemal Ovası köyü ile Cumayanı köyündeki bir mahalle tahliye edildi. Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18'e, mahalle sayısı ise 50'ye yükseldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çarşamba günü Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirmişti.