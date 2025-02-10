Sağlık Alanında Yeni Adımlar - Son Dakika
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Sağlık Alanında Yeni Adımlar

Sağlık Bakanlığı, acil müdahale ekipleri kurarak halk sağlığını güçlendirecek.

10.02.2025 11:18
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6 Nisan 1920

1- Sağlık Bakanlığı 81 ilde Halk Sağlığı Acil Müdahale ekipleri kuracak

Afet, yangın, sel, deprem ve salgın hastalıklar gibi durumlara karşı sağlık hizmet sunumunun kapasitesinin etkinliğinin artırılması amacıyla kurulacak ekiplerde, halk sağlığı uzmanı, epidemiyolog, hekim, ebe, hemşire, sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni ve psikolog yer alacak

(Duygu Yener/Ankara)

2- Sağlıkta yapay zekanın küresel pazar büyüklüğü 2030'da 200 milyar doları geçecek

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci:

" Türkiye, her bir hekimin bir hastalığa nasıl yaklaştığını bilebilecek yapay zeka uygulamaları yapabilecek durumda"

(Mehmet Selçuk Güçlü/İstanbul)

3- Türkiye, Asya-Pasifik ülkeleriyle ticari ilişkileri ve karşılıklı yatırımları artırmayı hedefliyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak:

"11 Şubat'ta Kuala Lumpur'da Malezya-Türkiye İş Forumu, 12 Şubat'ta Cakarta'da Endonezya-Türkiye İş Forumu ve 13 Şubat'ta İslamabad'da Pakistan-Türkiye İş Forumu'nu düzenleyeceğiz"

"İş insanlarımızı pek çok farklı sektörde ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere aynı masada buluşturacağız"

(Yunus Türk/İstanbul)

4- ".tr" alan adı sayısı 1,3 milyona yaklaştı

".TR Ağ Bilgi Sistemi" kayıtlarında en büyük pay 981 bin 821 ile "com.tr" uzantılı internet sitelerine ait, bunu 164 bin 528 ile ".tr", 30 bin 62 ile "gen.tr", 28 bin 8 ile "org.tr" uzantısına sahip siteler takip ediyor

".tr" uzantılı alan adlarıyla ilgili uyuşmazlıkların hızlı, etkin ve adil şekilde çözüme kavuşturulması için kurulan TR Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Merkezleri, ".tr" uzantılı yerlerin tahsisi, kullanımı veya ihlali nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklarda alternatif çözüm yolları sunuyor

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

5- Türkiye'nin komşularına ihracatı geçen yıl 34,2 milyar dolarla rekor kırdı

Komşulara ihracattaki artış, geçen yıl 2023'e kıyasla yüzde 7,4'ü buldu

En çok ihracat 13 milyar dolarla Irak'a gerçekleştirildi

(Mert Davut/Ankara)

6- Norveç Varlık Fonu Türkiye'deki şirketlere 1,5 milyar dolardan fazla yatırım yaptı

Söz konusu tutar, fonun Türkiye'ye şimdiye kadar yaptığı en büyük yatırım miktarı olarak kayıtlara geçti

Norveç Varlık Fonu'nun, Türkiye'deki yatırımlarından en büyük payı Koç Holding aldı

(Murat Temizer/Ankara)

7- Uzmanlar, Trump'ın Gazze'yi "devralma" planının uluslararası hukuka aykırı olduğu görüşünde

Ohio Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü John Quigley: "Bir halka karşı soykırım işlendikten sonra ortaya çıkan durumla başa çıkmanın yolunun, tüm insanları oradan çıkarmak olduğunu söylemek oldukça garip"

Boston Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası İnsan Hakları Kliniği Direktörü Profesör Susan M. Akram: "Zorla yerinden etme tek başına, hem Dördüncü Cenevre Sözleşmesi hem de Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü kapsamında bir savaş suçudur"

(Selman Aksünger/Lahey) (Görüntülü)

8- BM Mülteciler Komiserliği Küresel İletişim Başkanı Watson, Suriyelilerin ülkelerine emin adımlarla döndüğünü söyledi:

"Suriye'de işlerin nasıl yürüdüğünü görmek için bekleyen ve geri dönen insanlardan mesajlar alan, durumu arkadaşlarına ve diğer mültecilere anlatan birçok kişi var. İnsanlar, şu anda yavaş yavaş ancak emin adımlarla geri dönüyor"

"Esed rejiminin düşmesinden bu yana komşu ülkelerden 250 bin civarında mülteci Suriye'ye geri döndü. Suriye'de birçok insan ülke içinde yerinden edildi ve bunlardan yaklaşık 600 bini evlerine geri dönmeye başladı"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Türk bilim kadını Akıncı, İtalya'da deprem tehlikesine dair çalışmalarıyla dikkati çekiyor

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Kıdemli Araştırmacısı Doç. Dr. Aybige Akıncı:

"25 yıl boyunca çalışmalarım genelde, ulusal bazda olasılıksal ve deterministik deprem tehlike haritalarının hazırlanması ve deprem senaryoları üzerinde yoğunlaştı"

"Amacımız 2026 sonunda İtalya'nın deprem tehlike haritalarını hazırlayıp, Sivil Savunma'ya sunmak"

(Barış Seçkin/Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Sosyal medyada sigarayı özendiren içerikler "duman dedektörü"yle izlenecek

Yeşilayın da desteklediği proje kapsamında, tütün ürünleri kullanımını teşvik eden sosyal medya içeriklerini otomatik tespit edebilen ve adeta "duman dedektörü" olarak nitelendirilen yapay zeka destekli yazılım geliştirildi

Halk Sağlığı Araştırmacısı Dr. Hüseyin Küçükali: "Bu yazılım öncelikle bu içeriklerin izlenmesini mümkün kılacak. Yani hangi tarihte sosyal medyada ne kadar zararlı içerik var, biz bunu raporlayabileceğiz, zaman içerisindeki değişimlerini izleyebileceğiz"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Suç örgütü üyesini kaçırdığı iddia edilen emniyet müdürü ve müteahhidin ifadelerine ulaşıldı

Şüpheli emniyet müdürü M.D.K, yurt dışına kaçırdığı iddia edilen Turan Yıldırım'ın Malkara'ya kadar kendisiyle gitmesinin tesadüf olduğunu, "tesadüf değilse" olayın bilgisi dışında gerçekleşen bir durum olduğunu savundu

Şüpheli müteahhit Kenan Koçak ise iki araçla İstanbul'dan Edirne'ye doğru yola çıktıklarını, İpsala Sınır Kapısı'na geldiklerinde M.D.K'nin yanlarından ayrıldığını anlattı

(Zeynep Yeşildal/İstanbul)

12- Geleneksel sporlar ile "popülarite dayatmasına" karşı mücadele ediliyor

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus:

"Son olimpiyat oyunlarında hepimizin önünde tabiri caizse resmen olimpiyat oyunları değil de LGBT propagandası yapıldı, aile kurumunun yıkılması için bir propaganda yapıldı."

"Kültürümüzde sporun aslında dayanışma ve dostluk olduğunu her alanda anlatan geleneksel sporlarımız var"

"Çocuklarımıza merhameti, ahlakı, karşı tarafa hürmeti bu sporlarla öğreteceğiz"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Avrupa'nın en iyi okçuları Türkiye'ye gelecek

Okçulukta 2025 yılının önemli ilk organizasyonu olan Salon Avrupa Şampiyonası, Samsun'da yapılacak

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu: "Organizasyona 25 ülkeden yaklaşık 300 sporcuyu bekliyoruz. Bunlar, Avrupa'nın en iyi sporcuları, en iyi durumda olan sporcuları"

"Ümit ediyorum ki burada milli takımlarımız iyi sonuçlar, madalyalar alacak"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlık Alanında Yeni Adımlar - Son Dakika

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