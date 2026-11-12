Sağlık Bakanı Memişoğlu, Antalya\'da temiz pişirme için uluslararası iş birliği istedi

Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen 'Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı: Afrika'da Temiz Yemek Pişirme' programına katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Annelerin güvenli yemek hazırladığı, çocukların temiz hava soluduğu, her sofranın sağlıkla buluştuğu bir gelecek için birlikte çalışalım" dedi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da gerçekleştirilen 'Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı: Afrika'da Temiz Yemek Pişirme' programında, Afrika'da temiz pişirme teknolojilerine erişim, enerji yoksulluğu ve bu alanda uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da katıldığı toplantıda, temiz pişirmenin halk sağlığı ve sürdürülebilir kalkınma açısından önemi değerlendirildi.

'SAĞLIĞIN KORUNMASI ORTAK BİR SORUMLULUKTUR'

Afrika ülkelerinin Türkiye için önemli olduğunu belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Türkiye olarak bizim Afrika'ya bakışımız, tarihi ve insani bağlarımızdan aldığımız güçle tamamen karşılıklı dayanışmaya ve birlikte kalkınmaya dayalıdır. 'Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler' ilkesi temelinde, kıtanın refah ve barış içinde bir gelecek vizyonunu yürekten paylaşıyoruz. Tanzanya ile dostluğumuzun bu birliktelikte özel bir yeri var. Cumhurbaşkanımızın 31 Afrika ülkesine düzenlediği ziyaretler, Türkiye'nin Afrika kıtasına ve iş birliklerine verdiği önemin somut göstergesidir. Bizler bu gönül bağını birbirimizin derdini duyarak, bilgimizi paylaşarak ve birlikte çözüm üreterek güçlendirmek istiyoruz. Çünkü sağlığın korunması, ülkelerin sınırlarını aşan ortak bir sorumluluktur" dedi.

'SAĞLIKTA TÜRKİYE YÜZYILI'

Bakan Memişoğlu, 'Sağlıkta Türkiye Yüzyılı'na dikkati çekerek, "Bugün dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca insan, yemeklerini sağlığa zararlı yakıt ve yöntemlerle pişirmek zorunda kalıyor. Bu durum özellikle kadınların ve çocukların sağlığını tehdit ediyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Sağlıkta Türkiye Yüzyılı' diyerek koruyan, geliştiren ve üreten sağlık anlayışını hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIKLI GELECEK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM'

Türkiye olarak koruyucu sağlık alanındaki birikimleri paylaşmak istediklerini belirten Memişoğlu, "Sağlık alanında kendi teknolojimizi geliştirmeyi, kendi ürünlerimizi üretmeyi ve tüm dünyaya katkı sunmayı hedeften öte bir sorumluluk olarak görüyoruz. Koruyucu sağlık alanında da birikimimizi paylaşmaya hazırız. Dünya genelinde temiz pişirme yöntemlerine ulaşamayan ülkeler var. Antalya'da ortaya koyduğumuz irade, bu sorunun çözümünde atılacak adımlarla anlam kazanacaktır. Gelin, bilgimizi, imkanlarımızı ve sorumluluklarımızı bu hedef etrafında birleştirelim. Annelerin güvenli yemek hazırladığı, çocukların temiz hava soluduğu, her sofranın sağlıkla buluştuğu bir gelecek için birlikte çalışalım" diye konuştu.