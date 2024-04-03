Sağlık Emek-Meslek Örgütleri Vergide Adalet Talep Ediyor

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

Ankara'da sağlık emek-meslek örgütleri, "vergide adalet" talebiyle açıklama yaptı. Açıklamada, "En düşük vergi tarife dilimi artışının bilinçli biçimde düşük artırılması sonucunda tüm ücretliler erkenden daha yüksek vergi tarife dilimine girmeye başladık. Cumhurbaşkanı ilgili mevzuat gereğince ortaya çıkan bu tutarı yüzde 50'sine kadar artırmaya, yüzde 50'sine kadar da indirmeye yetkilidir. Ancak Cumhurbaşkanı bu yetkiyi 2024 yılında da kullanmamış, işçilerin erkenden üst vergi dilime girmesini engellememiştir" denildi.

Ankara'da sağlık alanındaki 9 sendika ve 1 dernek, bugün Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde "vergide adalet" talebiyle basın açıklaması yaptı. Sağlık çalışanları, "Dolaylı vergiler kaldırılsın", "Eşitlik, adalet istiyoruz" sloganları attı. Ortak açıklamayı Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alpertan Açer okudu. Açer, şunları söyledi:

"YÜKSEK ENFLASYON VE DURMAK BİLMEYEN VERGİLERLE HER GÜN YOKSULLAŞIYORUZ"

"Biz işçiler, emekçiler, emekliler, hekimler, dişhekimleri, hemşireler... yani ücretli geçinenler olarak yüksek enflasyon ve durmak bilmeyen zamlarla her gün yoksullaşıyoruz. Ülkemizde gelir dağılımı hızla bozuluyor. Düşük ücretlerle, azalan alım gücümüzle, sendikalaşmanın ve hak aramanın önündeki engellerle, meslek örgütlerinin işlevsiz hale getirilmeye çalışıldığı bir düzende emek sömürüsü her gün biraz daha katmerleniyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi adaletsiz vergi sistemi nedeniyle kaşıkla verilen kepçeyle geri alınıyor. Enflasyonun altında ezilen ücret artışları dahi cebimize yansımadan vergilerle geri alınıyor.

2024 gelir vergisi tarife dilimleri 30 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete'de 'Gelir Vergisi Genel Tebliği' başlığında yayımlandı. Yayımlanan tebliğe göre ilk gelir vergisi dilimi 110 bin TL olarak belirlendi.

2000 yılında 2 bin 500 TL olan ilk vergi tarife dilimi, yeniden değerleme oranına göre artırılsaydı 2024'te ilk vergi tarife dilimi 288 bin 571 TL olarak uygulanmalıydı. Oysa 2024 için ilk vergi dilimi 110 bin TL olarak saptandı. Yeniden değerleme oranına göre olması gereken ilk vergi tarife dilimi ile mevcut ilk vergi tarife dilimi arasında 178 bin 571 TL'lik bir fark oluştu. En düşük vergi tarife dilimi artışının bilinçli biçimde düşük artırılması sonucunda tüm ücretliler erkenden daha yüksek vergi tarife dilimine girmeye başladık.

Cumhurbaşkanı ilgili mevzuat gereğince ortaya çıkan bu tutarı yüzde 50'sine kadar artırmaya, yüzde 50'sine kadar da indirmeye yetkilidir. Ancak Cumhurbaşkanı bu yetkiyi 2024 yılında da kullanmamış, işçilerin erkenden üst vergi dilime girmesini engellememiştir."

"ÇAĞDIŞI DAMGA VERGİSİ KALDIRILMALIDIR"

Açer, sağlık çalışanlarının taleplerini şöyle sıraladı:

"Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı için; gelir vergisi dilimleri üst sınırı, ücretlilerde yüzde 15'e düşürülmelidir. Vergi tarife dilimleri en az yeniden değerleme oranı veya asgari ücret artış oranı kadar artmalıdır. Asgari ücret vergi istisnası vergiden indirim yoluyla değil matrahtan indirim yöntemiyle uygulanmalıdır. İşverenlere sağlanan 5 puan SGK prim desteği herkese sağlanmalıdır. Çağ dışı damga vergisi tümüyle kaldırılmalıdır."