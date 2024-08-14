Sakarya\'da AA\'nın "Kanıt" kitabındaki görsellerden oluşan sergi açıldı

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Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde açılan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50 fotoğraf yer alıyor.

Açılışa katılan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Gazze'de dünyanın en büyük soykırımlarından birinin yaşandığını belirterek, tüm dünyanın buna karşı çok daha güçlü şekilde durması gerektiğini ancak maalesef bunun böyle olmadığını söyledi.

İsrail'in, bölgede Filistin halkını tamamen yok etmeyi hedeflediğine işaret eden Karadeniz, "Filistinliler, Gazzeliler bunu çok iyi gördükleri için tüm olumsuzluklara, yaşadıkları zorluklara rağmen direnmeye devam ediyorlar. Şunu biliyorlar; bugün bunu yapmazlarsa yarın millet olarak asla olmayacaklar." diye konuştu.

Karadeniz, siyonist rejimin arkasında adeta "hazır olda" bekleyen birçok ülkenin bugün artık ateşkesin kaçınılmaz olduğunu ve bir çözüme mutlaka ulaşılması gerektiğini söylemeye başladığını dile getirerek, bunun da İsrail'in, siyonist rejimin hedeflediği amaçlara ulaşamayacağının en güzel kanıtı olduğunu vurguladı.

Kurumların ve kişilerin Gazze'de hayatları pahasına topladıkları delillere, fotoğraflara, belgelere değinen Karadeniz, "(Uluslararası Adalet Divanı'ndan çıkacak karar) Oradan o mahkumiyet, bu elde edilen deliller sayesinde çıkacaktır." dedi.

Karadeniz, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da "Kanıt" kitabının insanlığa ileride çok büyük ders olacağını belirterek, "Keşke bu zulüm yaşanmasaydı, biz de bu sergiyi açmasaydık. İnsanlık adına, Anadolu Ajansımızın çok değerli Yönetim Kurulu Başkanı, ekibiyle tüm dünyaya bir eser, bir kanıt ortaya koymak için bombaların altında katledilen çocukların, annelerin, babaların fotoğrafını çekip 'Bir sonraki ölmesin, bir sonraki yerde başka katliamlar olmasın' diye kendini riske atmış ve bunları derlemiş, toparlamış. Kendilerine teşekkür ediyorum, gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarımızdan ailesinde şehit olmayan kalmadı"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ise 21. yüzyılda insanlar daha konforlu bir hayat sürerken birden hiç olmayacağı ve tekrarlanmayacağı düşünülen bir soykırımla baş başa kalındığına dikkati çekerek, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in "Her şeyi unutun ama soykırımı unutmayın, onu unutursanız o tekrarlanır." sözünü bir kez daha hatırladıklarını kaydetti.

Gazze'de çok büyük bir soykırım yaşandığının altını çizen Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya tarihinde pek çok zulüm, pek çok soykırım oldu. Ama Gazze soykırımının bir özelliği; her şeyin anbean izlendiği, gözlerimizin önünde olması. Bu bizi yaralıyor, bu bizi çok büyük bir çaresizliğe sevk ediyor. 'Benim nasıl bir sorumluluğum var acaba?' sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz, akşamları başımızı yastığa koyduğumuzda.

Anadolu Ajansı olarak ekip arkadaşlarımla nasıl bir sorumluluğumuz var bizim, biz ne yapabiliriz, yarın öbür gün bu dünyadan göçerken bize bu konu sorulduğunda ne cevap veririz diye düşündüğümüzde dedik ki bizim görevimiz medya. Bizim görevimiz insanları uyandırmak, bizim görevimiz kayıt altına almak, bizim görevimiz kanıtları toplamak. Bu amaçla Anadolu Ajansı olarak Gazze'de bir tarafta yaşam mücadelesi veren, bir tarafta eşini, çocuğunu, annesini, babasını kaybeden, kahraman muhabirlerimizle bir çabanın içine girdik."

Karagöz, AA'nın Gazze'de görev yapan foto muhabiri Mustafa Hassona gibi pek çok kahraman muhabirle bir faaliyetin içine girdiklerini anlatarak, "4 çocuğunu kaybeden bir muhabirimiz, çocuklarını mezara koydu, fotoğraf makinesini aldı, kanıtları toplamaya devam etti. Arkadaşlarımızın bir kısmını özel bir operasyonla Türkiye'ye getirdik. Mustafa da onlardan biri. Bir kısmı orada görevlerine devam ediyor." diye konuştu.

Dünyaya bu zulmü duyurmak üzere "Kanıt" kitabını hazırladıklarını aktaran Karagöz, "Bu kitabı Lahey'e gönderdik. Orada İsrail'i yargılayan savcıların önüne, İsrail'in yargılanmasını isteyen, hukukçuların önüne koyduk. Sadece bu kitap bile uluslararası hukuka göre İsrail'in bu konuda soykırım suçu ile hükmedilmesine neden olacak bir eser. 'Kanıt' kitabımızdan sonra 'Tanık' kitabımızı çıkardık, şimdi de 'Sanık' kitabını hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karagöz, Anadolu Ajansı olarak vazifelerinin kamuoyu oluşturmak, tarihe not düşmek ve bu suçu işleyenlerin cezasını bulması için kanıt toplamak olduğunu vurguladı.

Bölgede kayıtlara göre 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiğine değinen Karagöz, "2,2 milyon nüfusu var Gazze'nin. 2 milyon kişi yerinden edildi, dolayısıyla bir bölge tamamen hareket halinde. 166 gazeteci hayatını kaybetti. Anadolu Ajansı olarak bir arkadaşımızı şehit verdik. Arkadaşlarımızdan ailesinde şehit olmayan kalmadı. Bölgede 45 arkadaşımızla olayları takip etmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Karagöz, bu süreçte ekip arkadaşlarının Gazze'deki muhabirlere ulaşıp "Hayatta mısınız?" diye sorduklarını dile getirerek, "Çünkü hayatta kalmak adeta mucize gibi bir durumdur. Arkadaşlarımız bu kahramanlıklarıyla tarihe geçtiler. Bizler onlarla her daim gurur duyuyoruz." dedi.

Sergiyi gezerken okulların, camilerin, kiliselerin, hastanelerin yerleşim yerleri ve korunaklı denilen yerlerin vurulduğunu, orada içler acısı bir tablonun olduğunu katılımcılarla göreceklerini anlatan Karagöz, "Anadolu Ajansı olarak elimizden gelenin fazlasını da yapmaya, bu uğurda şehit vermiş bir kurum olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Zulümler bitmez. Hiçbir zaman bitmeyecek. Birileri bu zulme karşı mücadele etmeye devam edecek. Bizim mücadelemiz, inşallah gelecek kuşaklara da ilham olur." diye konuştu.

"Bu süreçte büyük bedeller ödedik"

AA foto muhabiri Mustafa Hassona da Gazze'de zulmün 10 aydır devam devam ettiğini söyledi.

İsrail'in, masum sivillere karşı en güçlü ve yıkıcı silahları kullandığından, bunun da eşi benzeri görülmemiş acı ve yıkıma yol açtığından bahseden Hassona, "Bu katliamları belgelemek ve dünyanın İsrail'in masum sivillere karşı işlediği vahşetin büyüklüğünü görmesi için en kötü ve en zor gazetecilik koşullarında çalıştık. Bu süreçte büyük bedeller ödedik; bazı meslektaşlarımız için bu bedel en değerli varlığımız olan hayatımız oldu." ifadelerini kullandı.

Hassona, bölgede yaşadığı zorluklara değinerek, "Sergide göreceğiniz kanıt niteliğindeki fotoğraflar, uğruna hayatlarımızı risk ederek topladığımız tanıklıkların ve olayların belgeleri. Bu kitabı belgelerken bir parça katkı sağlamış olmaktan gurur duyuyorum. Bu değerli hizmeti Filistin'e ve masumların hakkına katkı olarak gören herkesin emeğine teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından sergiyi gezen katılımcılara, AA Görsel Haberler Direktörü Fırat Çağlayan Yurdakul fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

Serginin gezilmesinin ardından fotoğraf sanatçısı ve eski milletvekili Süleyman Gündüz de Gazze'yle ilgili izlenimlerini paylaştı.

Serginin açılışına, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA Türkiye Haberleri Direktörü Hüseyin Yılmaz, ajans çalışanları ve davetliler katıldı.

Sergi, 28 Ağustos'a kadar gezilebilecek.