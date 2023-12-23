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Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi - Son Dakika
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Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi

Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için başlattıkları "sessiz yürüyüşü" 6. haftada sürdürdü.

Sakarya\'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi
23.12.2023 - 16:24,
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Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için başlattıkları "sessiz yürüyüşü" 6. haftada sürdürdü.

Tozlu Cami önünde beyaz önlüklerini giyerek toplanan hekim ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Adapazarı Kültür Merkezi önüne kadar slogan atmadan yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan doktor Mehmet Fatih Orhan, dün Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 6 askere Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı diledi.

Orhan, Filistinli masumların sesi olmak için Türkiye'de 40'tan fazla şehirde eş zamanlı yürüyüşler yapıldığını aktararak, insanlığın çiğnendiği bu katliamda kimlerin hangi tarafta durduğunu gördüklerini söyledi.

Gazze halkının hayranlık verici dirayeti, adanmışlığı, sabrı ve cesaretiyle dünyanın geri kalanına "kalp masajı" yaptığını anlatan Orhan, "8 milyar insan, bir grup azgın işgalcinin pervasızca sürdürdüğü soykırıma daha fazla seyirci kalamaz. Durumu kritik 5 bin yaralının acilen tahliye edilmesi için Refah Sınır Kapısı derhal açılmalıdır. Refah sınırında utanç tümörleri gibi bekleyen insani yardım tırlarının acilen Gazze içine geçişi sağlanmalıdır." şeklinde konuştu.

Orhan, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de kayıp ve yaşamını yitirenlerin sayısının 27 bini geçtiğini, 8 bin çocuğun, 6 bin 200 kadının, 310 sağlık çalışanının ve 97 hekimin öldürüldüğünü belirterek, çok sayıda konut, okul, üniversite, hastane ve sağlık ocağının yıkıldığını kaydetti.

İbadethanelerin de tahrip edildiğine işaret eden Orhan, "Gazze Şeridi'nde yerinden edilen 1,9 milyon Filistin halkı, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor." dedi.

Gazze'ye çok acil tıbbi müdahalenin yapılması gerektiğini vurgulayan Orhan, "Bu dehşet tabloyu seyreden Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri, NATO, sizlere sesleniyoruz; insan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal ediliyor. Binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katlediliyor." ifadelerini kullandı.

Orhan, bazı sivil toplum kuruluşlarınca, saldırılarda hayatını kaybeden 3 yaşındaki Gazzeli Rim'in doğum günü olan 23 Aralık'ın "Dünya Şehit Çocuklar Günü" olarak ilan edildiğini anımsatarak, her yıl bu katliamı hatırlamak adına tarihe not düştüklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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