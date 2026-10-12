14 yaşındaki çocuğun ölümünde tutuklu çocuk yapay zekaya silah soruları sormuş

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde, ablasının doğum günü için bulunduğu evde başından vurularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Murat İmrağ’ın ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Olay nedeniyle tutuklanan 15 yaşındaki Y.D.S.’nin telefonunda yapılan incelemede, yapay zeka uygulamasına silahların etkisi, birini öldürmenin cezası ve meşru müdafaa hakkında sorular yönelttiği tespit edildi.

OLAY ÖNCESİ ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR İNCELENDİ

Arifiye ilçesine bağlı Ahmediye Mahallesi’nde 24 Temmuz’da meydana gelen olayda, 70 yaşındaki F.K.’ye ait ruhsatlı tabancanın ateş alması sonucu Murat İmrağ yaşamını yitirdi. Olayla ilgili tutuklanan Y.D.S.’nin cep telefonu, soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü incelemenin ardından dosya, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından da değerlendirildi.

İncelemede, 20 Mart tarihinde çekildiği belirlenen bir fotoğrafta odadaki masanın üzerinde iki tabanca ve şarjör bulunduğu tespit edildi. Fotoğrafta masanın yanında Y.D.S. ile aynı yaşlarda olduğu değerlendirilen başka bir erkek çocuğun oturduğu görüldü.

Dosyaya eklenen 9 Nisan tarihli başka bir fotoğrafta ise olayın yaşandığı evde çekildiği değerlendirilen görüntüde, Y.D.S. olduğu düşünülen çocuğun sağ eliyle tabancanın kabzasını tuttuğu, sol eliyle de silahın üst kapağını çektiği anın yer aldığı belirtildi.

Murat İmrağ

YAPAY ZEKAYA SİLAH VE CEZA SORULARI SORMUŞ

Telefon incelemesinde, Y.D.S.’nin 11 Temmuz’da yapay zeka uygulamasıyla yaptığı yazışmalar dikkat çekti. Şüphelinin silahların yaralayıcılığı, birini öldürmenin hukuki sonuçları ve meşru müdafaa hakkında çeşitli sorular yönelttiği belirlendi.

Yazışmalarda şu soruların yer aldığı aktarıldı:

- “Hangi silahla vurursam adam ölür?”

- “Tüfekle vurursam ne kadar ceza alırım?”

- “Pompalı tüfek can yakar mı?”

- “Kuru sıkı can yakar mı?”

- “Birini öldürsem kaç yıl hapis yatarım?”

Şüphelinin aynı günkü yazışmalarında, “Glock can yakar mı?”, “Eğer bir kıza taciz eden birini görüp öldürürsek kaç yıl hapis yeriz veya hapis yer miyiz?” ve “Anneme vuran bir adamı öldürsem hapis yer miyim?” sorularını da yönelttiği tespit edildi.

Y.D.S.’nin ayrıca meşru müdafaanın ne olduğu, müebbet hapis cezasının kimlere verildiği ve infazın anlamı hakkında sorular sorduğu belirlendi. Yazışmalarda, birini darbettikten sonra polise teslim olması durumunda neyle karşılaşacağını sorduğu ifadeler de yer aldı.

OLAYDAN ALTI GÜN ÖNCE DE SORU SORMUŞ

Telefon incelemesinde, Y.D.S.’nin 18 Temmuz’da yapay zeka uygulamasına “Boş silahı şeytan doldurur mu?” sorusunu yönelttiği de tespit edildi.

Şüphelinin Daltonlar olarak bilinen suç örgütü ve örgütün lideri hakkında da sorular sorduğu belirlendi. Söz konusu yazışmaların ve fotoğrafların soruşturma dosyasına dahil edildiği bildirildi.

ANNE: OĞLUMUN HAKKINI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIM

Hayatını kaybeden Murat İmrağ’ın annesi Yeliz İmrağ, oğlunun ölümünün intihar olduğu yönündeki iddialara inanmadığını belirterek şüphelinin suçu itiraf ettiğini öne sürdü.

Yeliz İmrağ

Olayın kaza olarak gösterilmeye çalışıldığını savunan anne İmrağ, dosyada çete bağlantılı yazışmaların ve silahla çekilmiş fotoğrafların bulunduğunu ifade etti.

Oğlunun hakkını sonuna kadar arayacağını vurgulayan İmrağ, olayın planlı olabileceğini düşündüğünü dile getirdi. Şüphelinin olaydan kısa süre sonra kendisini ve barut izlerini temizlediğini iddia eden anne, bu durumun önceden hazırlık yapıldığına işaret ettiğini savundu.

BABA: OLAY ÖNCESİNDE ARAŞTIRMA YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Baba Özkan İmrağ da şüphelinin olaydan önce çeşitli araştırmalar yaptığını ileri sürdü. Olay günü ekipler tarafından el svap örneklerinin alındığını belirten baba İmrağ, oğlunun parmak izinin silahta bulunmadığını ve şüphelide de svap izine rastlanmadığını iddia etti.

Özkan İmrağ

Soruşturma kapsamında cep telefonundan elde edilen yazışmaların, fotoğrafların ve diğer bulguların incelenmesine devam ediliyor.