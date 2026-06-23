İBB'li Gülten'e saldırı davasında erteleme

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) Kent genelindeki çok sayıda kaçak yapılaşmaya karşı olduğu gibi Salacak sahilindeki yapılaşmanın yıkımı sırasında, 2023 yılında uğradığı saldırı ile basında haber olan ve İBB Davası nedeniyle 14 aydır tutuklu bulunan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten'e saldırı davası İstanbul Anadolu 80. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanığın bulunmadığı davada önceki duruşmalarda haklarında suç duyurusunda bulunulan 2 kişiyle ilgili işlemin bir yıldır yapılmaması nedeniyle de duruşma 6 ay sonraya ertelendi. Gülten'in İBB Davası'ndan avukatı Enes Ermaner, kararın gecikmesinin dosyanın zaman aşımına uğramasına neden olabileceğine dikkat çekti, uzun ertelemeye tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten'in 2023 yılında Üsküdar'daki kaçak yapıların yıkımı esnasında uğradığı saldırının sanıklarının yargılandığı davanın 7'inci duruşması bugün Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görüldü. Gülten, İstanbul Anadolu 80. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı. Sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

"KAMU GÖREVLİSİNE SALDIRANLAR SERBEST..."

Gülten duruşmada, sanıkların "Kasten yaralama" ve "Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçlamalarıyla yargılandığı davada 3 yıldır karar çıkmadığına dikkat çekerek, "Dava 3 yıldır sürüyor. Ben başka bir dosyada tutuklu olarak tutuluyorum. Kamu görevlisine saldıranlar, kamu arazisinde serbest olarak işlerini yapmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

Mahkeme, dosyaya eklenen görüntüler doğrultusunda mahkeme tarafından saldırıyı gerçekleştiren grup içinde yer aldıkları tespit edilen 2 kişi hakkındaki suç duyurusunun akıbetinin beklenmesine karar vererek duruşmayı 15 Aralık 2026 tarihine erteledi.

Gülten'in İBB Davası'ndan avukatı Enes Ermaner davaya ilişkin ANKA'ya konuştu. Ermaner, davada karar aşamasına gelinmesine rağmen 2 kişi hakkındaki suç duyurusunun sonuçlandırılamaması nedeniyle 7'inci duruşmada hala karar çıkmamasına tepki gösterdi.

AVUKAT ERMANER ZAMAN AŞIMI TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Kararın gecikmesinin dosyanın zaman aşımına uğramasına ve sanıkların cezasız kalmasına neden olabileceğine dikkat çeken Ermaner, "1 senedir İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlenmedi. Burada savcının yapacağı hiçbir şey yok zaten. Sadece elindeki metne 2 kişiyi daha ekleyerek aynı belgeyi mahkemeye gönderecek. Savcılığın 1 senedir bu işlemi yapmaması nedeniyle bu dosya karara çıkamıyor. Bu dosya yarın öbür gün karara çıksa ve sanıklar ceza alsa dahi İstinaf aşamasında bu dosyanın zaman aşımına uğrama ve sanıkların cezasız kalma ihtimali mevcut. Eğer burada sanıklar cezasız kalacak olursa bunun sorumlusu maalesef İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başvcılığı olacaktır. Bir sonraki celse 15 Aralık'a bırakıldı. 15 Aralık'a kadar İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bu ek iki saldırgan hakkında da iddianame düzenlenip dava açılması ve onların da mahkemece savunmalarının alınmasının akabinde dosyanın artık karara çıkması ve müvekkilime saldıran kişilerin artık cezalandırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"BİR YILDIR İDDİANAME DÜZENLENMEDİĞİ İÇİN DAVADA KARAR ÇIKMIYOR"

Ermaner süreci ve davaya ilişkin son durumu şöyle aktardı:

"Bu saldırıyı bir grup gerçekleştiriyor. Mahkeme aşamasında müvekkilimiz tarafından, saldırıya ilişkin kamera görüntüleri dosyaya sunuluyıor. Bu kamera görüntülerinin mahkeme hakimi tarafından incelenmesi sonrası aslında bu grubun içerisinde 2 kişinin daha bulunduğu ama bu 2 kişi hakkında ne polis tarafından ne savcılık tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı tespit ediliyor. Bu 2 kişi hakkında da soruşturma yapılması ve dava açılması için mahkeme tarafından 2 celse önce, yani yaklaşık 1 sene önce suç duyurusunda bulunuluyor İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Ama 1 senedir İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlenmedi. Bu iddianame düzenlenmediği için davada maalesef karar çıkamıyor. Halbuki dosya karar aşamasına geldi. Savcılık da mütalasında sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Ama mahkeme o suç duyurusunun sonucunu beklemeden herhangi bir karar vermeyeceğini söyledi. ve bu nedenle de dosyada henüz karar çıkmıyor."

Aslında mahkemenin istediği şey şu: Bu iddianamenin aynısını diğer 2 ismi de ekleyerek bana gönder. Burada savcının yapacağı hiçbir şey yok zaten. Sadece elindeki metne 2 kişiyi daha ekleyerek aynı belgeyi mahkemeye gönderecek. Aynı belgeyi gönderecek olmasına rağmen savcılık 1 senedir bu işlemi yapmıyor. ve savcılığın 1 senedir bu işlemi yapmaması nedeniyle bu dosya karara çıkamıyor. Bu dosya yarın öbür gün karara çıksa ve sanıklar ceza alsa dahi İstinaf aşamasında bu dosyanın zaman aşımına uğrama ve sanıkların cezasız kalma ihtimali mevcut. Eğer burada sanıklar cezasız kalacak olursa bunun sorumlusu maalesef İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başvcılığı olacaktır.

"RAMAZAN GÜLTEN ÜZERİNE ATILI HİÇBİR SUÇLAMA OLMAMASINA RAĞMEN 14 AYDIR TUTUKLU AMA..."

Müvekkilim (Ramazan Gülten), İBB dosyasında tutuklu; üzerine atıldığı hiçbir suçlama olmamasına rağmen 14 aydır tutuklu durumda. Ama müvekkilimin müşteki olduğu dosyaya baktığımızda ise müvekkilimin saldırıya uğradığı sabit ortada. Müvekkilime saldıranların kim olduğu sabit ortada. Buna rağmen dosyada şu an bu aşamada artık kimse tutuklu değil. Herkes serbest ve baktığınızda ceza almama ihtimaliyle karşı karşıyalar. Yani bu dosyadan kurtulma ihtimaliyle karşı karşıyalar. Buralarda çok büyük bir hukuksuzluk olduğunu düşünüyorum.

Bir sonraki celse 15 Aralık'a bırakıldı. 15 Aralık'a kadar İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bu ek iki saldırgan hakkında da iddianame düzenlenip dava açılması ve onların da mahkemece savunmalarının alınmasının akabinde dosyanın artık karara çıkması ve müvekkilime saldıran kişilerin artık cezalandırılmasını talep ediyoruz"

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https://abone.ankahaber.net/haber/81fcbe6f-b936-41fd-9b27-708272a659d8/

https://abone.ankahaber.net/haber/8492189a-521d-4204-be41-15ee83bdd7a1/