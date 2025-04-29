Samanlı Dağları'na Tehdit: Orhan Sarıbal Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Samanlı Dağları'na Tehdit: Orhan Sarıbal Açıklama Yaptı

CHP'li Orhan Sarıbal, Cengiz Holding'in Samanlı Dağları'ndaki projelerine karşı çıkıyor.

29.04.2025 16:40
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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Samanlı Dağları'nı, bu toprakların yüzyıllardır barındırdığı biyoçeşitliliği, sadece bir şirketin kar hırsına kurban etmelerine izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yaptığı yazılı açıklamada, Cengiz Holding'in Samanlı Dağları'nda 6 türbinlik Karamürsel RES projesiyle başlayan sürecin, TEİAŞ eliyle başka bir boyuta taşındığını belirtti.

Kocaeli Karamürsel ile Eskişehir Tepebaşı arasında planlanan 121,8 kilometrelik yüksek gerilim enerji nakil hattı projesiyle, Samanlı Dağları'nın yeniden tehdit altında olduğunu dile getiren Sarıbal, proje kapsamında 1,3 milyar TL'lik kamu kaynağının harcanacağını kaydetti.

Sarıbal, 16 kilometresi Eskişehir, 70 kilometresi Bilecik, 25 kilometresi Bursa ve 10 kilometresi Kocaeli'den geçen bir hat inşa edileceğini belirterek, şunları ifade etti:

"Enerji nakil hattının Samanlı Dağları'ndan geçirilmesi, başlı başına bir soru işareti. Neden mesafeyi uzatmak pahasına, bu hattın Karamürsel ve İznik gibi doğal zenginliklerle dolu bir bölgeden geçirilmesi gerektiği hala yanıtlanabilmiş değil. Bunun bir stratejik tercih olmadığını önceki deneyimlerimizden biliyoruz. Cengiz'in Karamürsel'deki RES'i büyütme planları yaparak, bölgedeki tüm tepeleri RES tarlasına çevirme hedefi olduğunu da biliyoruz. Kamuoyuna 'kesintisiz elektrik' sağlamak için yapıldığı şeklinde sunulan projede asıl amaç Cengiz Holding'e Samanlı Dağları'nda kesintisiz türbin sahası açmak mı? Proje bölgenin tamamını RES sahasına çevirecek bir altyapının ön hazırlığı mı?

"Dava süreci devam ederken, santral büyük ölçüde tamamlanmış"

Cengiz Holding'in Karamürsel RES projesi için ilk hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi raporuna verilen 'olumlu' karar, Kocaeli İdare Mahkemesi tarafından, projenin bölgedeki orman ekosistemine, yaban hayatına ve özellikle göç eden kuşlara zarar vereceği gerekçesiyle iptal edilmişti. Ancak, bu karara rağmen proje yapımına devam edilmiş ve Cengiz Holding ÇED raporunu revize ederek yeni bir başvuruda bulunmuştu. Kayınormanı Derneği, Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği, Koza Kültür Sanat ve Doğa Derneği ile altı yurttaş, bu revize edilmiş ÇED raporunun iptali için geçen yıl ağustos ayında yeniden dava açmak zorunda kaldı. Dava süreci devam ederken, santral büyük ölçüde tamamlanmış ve EPDK kayıtlarına göre 15,6 megavatlık kısmı işletmeye alınmıştı. Marmara'nın oksijen kaynağı olan Samanlı Dağları'nı, bu toprakların yüzyıllardır barındırdığı biyoçeşitliliği, sadece bir şirketin kar hırsına kurban etmelerine izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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