Otelin terasında silahlı "şampanya" kavgası - Son Dakika
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Otelin terasında silahlı "şampanya" kavgası

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Otelin terasında silahlı "şampanya" kavgası
15.06.2025 09:09
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Otelin terasında silahlı "şampanya" kavgası
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Beşiktaş'ta bir otelin teras katında eğlenen iki grup arasında "Üzerime şampanya sıçrattın" meselesinden silahlı kavga çıktı. 2 kişinin yaralandığı olayda zanlılar Bulgaristan'a kaçmak üzereyken sınır kapısında yakalandı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Vişnezade Mahallesi'nde yer alan bir otelin teras katındaki barda dün saat 01.30 sıralarında dehşet yaşandı. Bara müşteri olarak gelen Abdülkadir D. (31) ve Bahtiyar K. (32) eğlenmeye başladı. Yine aynı bara gelen yan masadaki Anıl K. (35), kardeşi Alper K. (32) ve kuzenleri Yakup D. ise masaya şampanya söyledi.

ŞAMPANYA KAVGASINDA SİLAHLAR KONUŞTU

Garsonun siparişi getirmesinin ardından Yakup D. masada şampanyayı patlattı. Ancak içki yan masadaki Abdülkadir D. ve Bahtiyar K.'nın üstüne sıçradı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında koruması Osman B.'nin (60) silahını alan Anıl K., yan masadakilere ateş açtı.

Otelin terasında silahlı 'şampanya' kavgası

YANLIŞLIKLA KARDEŞİNİ DE VURDU

Olayda Bahtiyar K. ayağından ve Anıl K.'nin kardeşi Alper K. ise yanlışlıkla baldırından yaralandı. İşletmenin camına 4 adet kurşun çekirdeği isabet ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı Bahtiyar K. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Anıl K., yaralı kardeşi Alper K., kuzenleri Yakup D. ve koruma Osman B., ise 34 AST 036 plakalı araçla otelden ayrıldı. Yaşananlar hem güvenlik hem de cep telefonu kameralarına yansıdı.

Otelin terasında silahlı 'şampanya' kavgası

SINIR KAPISINDA YAKALANDILAR

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda otele silahın koruma Osman B. tarafından sokulduğu tespit edildi. Olaya karışan ve adresine baskın yapılan Alper K. polis tarafından yaralı halde yakalandı. Alper K. ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çalışmalarına devam eden Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Anıl K. ve kuzeni Yakup D.'nin 34 EAK 36 plakalı araçla Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısına doğru gittiklerini tespit etti. Şüphelilerin peşine düşen polis, Bulgaristan'a geçiş yapacakları sırada Anıl K. ve Yakup D.'yi yakaladı. Diğer yandan koruma Osman B. de olayda kullanılan ruhsatsız silahla birlikte gözaltına alındı.

Otelin terasında silahlı 'şampanya' kavgası

SALDIRGANIN 8 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Emniyete götürülen 3 şüphelinin alınan ifadelerinde, şampanya patlattıktan sonra yan masada oturanlarla aralarında tartışma yaşandığı ardından da kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Anıl K.'nin poliste daha önceden 8 suç kaydı olduğu belirlenirken, işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 'Ateşli silahlar kanuna muhalefet', 'Kasten yaralama', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Otelin terasında silahlı 'şampanya' kavgası - Son Dakika

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