 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şampiyon develer Çanakkale'de arenaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyon develer Çanakkale'de arenaya çıktı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Geleneksel Deve Güreşi Festivali'nde 200 deve arenaya çıktı.

Şampiyon develer Çanakkale\'de arenaya çıktı
24.12.2023 - 15:42,
Abone Ol

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Geleneksel Deve Güreşi Festivali'nde 200 deve arenaya çıktı.

Bayramiç Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürü Derneği tarafından Bayramiç Belediyesinin desteğiyle Ahmet Somalı Arena'da düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Sahiplerinin, 40'ı aşkın kentten getirdiği 200 deve, devecilik kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen festivalde bir araya geldi.

Sabah saatlerinde başlayan güreşlerde ilk önce genç develer arenaya çıktı. Daha sonra aralarında "Niko", "Çılgın Özer", "Şenlik" gibi pehlivan develerin de yer aldığı güreşler ise seyirciler tarafından ilgi ve heyecanla izlendi.

Seyirciler bir taraftan güreşleri izlerden diğer taraftan tribünlerde mangal yaparak keyifli vakit geçirdi. Güreşler sırasında zaman zaman deve sahipleri arasında gergin anlar da yaşandı.

Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival katılımcılarının büyük bir bölümünün şehir dışından geldiğini ve yaklaşık 7 bin 500 izleyicinin güreşleri seyrettiğini söyledi.

Bayramiç'teki festivale gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uygun, daha büyük bir arenaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Uygun, Bayramiç deve güreşlerinin Türkiye'de artık bir marka olduğunu, devamının gelmesini istedikleri ifade etti.

Şehit haberlerinin kendilerini üzdüğünü, bu nedenle festivalde davul ve zurnayı yasakladıklarını anlatan Uygun, "Herkesin farklı duyguları, içinde bir hüzün var. Biz bunu hissediyoruz, güreş severler de." dedi.

Bazı hayvanseverlerin deve güreşleri nedeniyle kendilerini eleştirdiğini hatırlatan Uygun, "Ama ben şunu gördüm, damlarını da gezdim. Sahipleri o kadar ilgi gösteriyor ki çocukları gibi davranıyorlar. Kültürümüzden gelen bir ilgi. Başkan olmadan önce deve güreşlerine gelmezdim ama artık hayatım boyunca deve güreşlerini takip edeceğim." diye konuştu.

Festivale CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Bayramiç Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürü Derneği Başkanı Ergün Özkan ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çanakkale, Bayramiç, Deve, Festival, Kültür, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şampiyon develer Çanakkale'de arenaya çıktı - Son Dakika


15:17
12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
15:15
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum
15:10
Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin
14:37
Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı
14:29
Şehit Taşkın'ın 'al bayraklı tabut' paylaşımı ortaya çıktı Şehit Taşkın'ın 'al bayraklı tabut' paylaşımı ortaya çıktı
14:22
12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız 12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
13:53
Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine tepki gösterdi Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine tepki gösterdi
13:47
MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu 'Bahoz Afrin' etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi

Son Dakika
15:17 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
15:15 AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum
15:10 Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin
14:37 Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı
14:29 Şehit Taşkın'ın 'al bayraklı tabut' paylaşımı ortaya çıktı
14:22 12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
13:53 Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine tepki gösterdi
13:47 MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi
13:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 16:07:38. #1.13#
SON DAKİKA: Şampiyon develer Çanakkale'de arenaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement