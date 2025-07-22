Samsun'da Boşanma Aşamasındaki Kadını Öldürdü

SAMSUN'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar'ı (36) tabancayla 6 yerinden vurarak öldüren ve tutuklu sanık Emrah Akpınar (38), ilk kez hakim karşısına çıktı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmanın ardından Emine Akpınar'ın ailesinin avukatı Cansu Muzaça Çakıroğlu, "Babasının da Emrah'ın firari olmasına yardımcı olduğuna ilişkin kenarda köşede kalmış delilleri incelerken fark ettik. Emrah'ın babasının da ek iddianame düzenlenerek dosyaya sanık olarak eklenmesi talebinde bulunduk" dedi.

Olay, 15 Nisan'da saat 22.30 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde Milli Mücadele ve Ok sokakların kesişiminde meydana geldi. Emine Akpınar, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Emrah Akpınar'ın silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna kurşunlar isabet eden 3 çocuk annesi Akpınar yaşamını yitirirken, 6 suç kaydı olan Emrah Akpınar kaçtı.

Emrah Akpınar'ın 2016 yılında ağabeyi İdris Akpınar'ı 4 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü, Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve bir süre önce de tahliye olduğu öğrenildi.

Cinayete ilişkin çalışma yapan polis, olay sırasında otomobil ile Emrah Akpınar'ı getirip götüren yeğeni Ali Özkan'ı (26) gözaltına aldı. İfadesinde, dayısının kendisini evden alıp olay yerine götürdüğünü, önce Emrah Akpınar'ın daha sonra kendisinin kapıyı çaldığını ama kimsenin açmadığını, boşanma aşamasındaki çiftin sokakta karşılaştığı sırada silah sesi duymadığını daha sonra Emrah Akpınar'ın Nakliyeciler Sitesi'nde indiğini, aracı da kendisine bıraktığını söyleyen Ali Özkan, 16 Nisan'da tutuklandı. Akpınar'ı Nakliyeciler Sitesi'nden alıp Atakum ilçesindeki kırsal bir mahalleye bırakan oto yıkamacı arkadaşı E.Y. (30) de 18 Nisan'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AHIRDA YAKALANDI

Emrah Akpınar, 19 Nisan gecesi Atakum ilçesi Camii Mahallesi'ndeki akrabası N.A.'nın (44) evinin ahırında yakalandı. İfadesinde, "Ben eşimi seviyorum. Aramızda boşanma davası bulunuyordu. Yeğenimle beraber eşimin evine gittik. Uzaklaştırma kararım olduğundan dolayı eve yeğenimi yolladım. Boşanma davasıyla ilgili konuşmak için oraya gitmiştim. Olay öncesinde kendisine ulaşamadım. Arabada otururken onu yolda yürürken gördüm, seslendim. İlk önce duraklayınca sonra tekrar seslendim. Konuşmaya başladık. Ona nereden geldiğini sordum. Bana, 'Sen de erkek misin sevgilimden geliyorum' dedi. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum. Kendisine ateş ettim. Kendime geldiğimde şarjör bitmişti. Bitmeseydi kendimi de vuracaktım. Araca döndüm arabayı aldım. Ali ile aramızda mesafe vardı, silah sesini duymamış olabilir. TIR parkında aracı Ali'ye verdim. Sabah da E.Y.'nin beni bıraktığı köyde kaldım. Ona TIR'ımın bozuk olduğunu söylemiş, beni köye bırakmasını istemiştim" diyen Akpınar da tutuklandı.

YERE DÜŞÜRÜP DEFALARCA ATEŞ ETMİŞ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Emrah Akpınar, Ali Özkan, N.A. ve E.Y. hakkında iddianame düzenledi. Samsun 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Akpınar'ın 'Kadına ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Ali Özkan hakkında 'Kadına ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, E.Y. ve N.A. hakkında ise 'Suçluyu kayırma' suçlarından 6 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildi.

İddianamede, Emine Akpınar'ın vücudunda 6 merminin isabet ettiği, bunların 3'ünün ise ölümcül olduğu yer aldı. Ayrıca iddianamede, Emrah Akpınar'ın olay yerinde Emine Akpınar'ı zorla çekerek götürmeye çalıştığı, gelmeyince Akpınar'a ateş ettiği, yere düştüğünde ise yakın mesafeden ateş etmeye devam ettiği yazıldı.

DURUŞMA BASINA KAPALI YAPILDI;

Davanın ilk duruşması ise bugün basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Duruşmaya sanıklar, tanıklar, taraf avukatları ve Emine Akpınar'ın ailesi katıldı. Sanıklar, savcılık aşamasındaki ifadelerini tekrar etti. Mahkeme heyeti, sanık ve tanıkları dinledikten sonra duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.

'BABASININ DA YARDIM ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Duruşma sonrası açıklama yapan Emine Akpınar'ın ailesinin avukatı Cansu Muzaça Çakıroğlu, "Sanıklar, tanıklar ve biz müştekiler dinlendik. Bizim için en önemli kısım, sanık Emrah'ın babasının da Emrah'ın firari olmasına yardımcı olduğuna ilişkin kenarda köşede kalmış deliller olmasını incelerken fark ettik. Emrah'ın babasının da ek iddianame düzenlenerek, dosyaya sanık olarak eklenmesi talebinde bulunduk. Deliller toplanacağı için detaylı açıklama yapamıyorum. Dosyayla alakalı en yeni gelişme buydu ve mahkemeden bunu talep ettik. Değerlendireceğini söyledi. Sanık her ne kadar cinayeti planlamadığını söylese de dosya içerisindeki beyanlar cinayeti tasarlayarak planlı bir şekilde gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Kendisi cinayetten 3-4 gün önce av malzemeleri satan bir dükkandan dağ postalı temin ediyor. Neden bunu yapıyor, zaten cinayetten sonra firari olduğu noktalar dağlık bölgeler, kırsal alanlar" diye konuştu.

DURUŞMADA TAŞKINLIK ÇIKARMIŞ

Akrabalarının sanığı ahırda sakladığını söyleyen Çakıroğlu, "Her ne kadar ahırda saklandığını bilmediğini söylese de dosya içerisindeki bazı delillerde çelişkiler mevcut. Ahırda yakalanan akrabasının da Emrah'ın firar etmesinde yardımcı olduğunu düşünüyoruz. Müştekilere yönelik de tehdit mevcut. Daha önceden kendilerini yaşatmayacağına dair beyanları çevreleri tarafından biliniyordu. Duruşma sırasında müvekkillerime sözlü saldırıda bulunması, mahkeme başkanının uyarması ve tekrar duruşma düzeninin sağlanmasıyla duruşmaya devam edildi. Bizler ifadelerimizde bulunduktan sonra kendisinin, 'Yaptıklarınızı beğendiniz mi' şeklinde suçlayıcı cümleler kullandı. Sanki olayı gerçekleştiren maktulün ailesiymiş gibi beyanlarda bulunması, tabi bunları yüksek sesle söyledi. Mahkeme başkanı hemen bu duruma müdahale etti. Bunlar da göstermektedir ki sanığın herhangi bir pişmanlığı yoktur kanaatindeyiz. İsteğimiz en üst hadden cezayı almasıdır. Kadın cinayetleri ülkemizde kanayan bir yara. Emine'nin cinayetinden bu yana yaklaşık 102 kadın daha aramızdan ayrıldı" dedi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL – Berkay YILDIZ/SAMSUN,