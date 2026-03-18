Samsun\'da Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 111. yıl dönümü kutlandı

Samsun'un Havza, Alaçam, Salıpazarı, Vezirköprü.... ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Havza'da İlk Kıvılcım Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen program, Şehitlik Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Şehitlik Anıtı'na Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Teğmen Çağrı Kırlı, Belediye Başkanı Murat İkiz ve Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat tarafından konulan çelenklerden sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Buradaki törenin ardından Kaymakam Ayvat ve diğer katılımcılar şehitliği ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından yapılan duanın ardından şehit mezarlarına çiçek bırakıldı.

1973 Kara Harp Okulu mezunu olan şehit Yarbay Mesut Kuru'nun devre arkadaşları tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle çelenk gönderildi.

Çelenk, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kuru'nun mezarına konuldu.

Alaçam

Samsun'un Alaçam ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Kaymakam Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Program kapsamında günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Salıpazarı

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Yazıcı, MHP İlçe Başkanı Hakan Düzenli, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Vezirköprü

Vezirköprü'de düzenlenen program, çelenk sunma töreniyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Özgür Kaya, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Yunus Emre İncesu ve Belediye Başkanı Murat Gül tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Program, Jandarma Astsubay Çavuş Yavuz Belkaya tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapılmasının ardından sona erdi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik ile kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.