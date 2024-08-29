Samsun'da pompalı tüfekle adam öldürme olayında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da pompalı tüfekle adam öldürme olayında 3 şüpheli gözaltına alındı

Samsun\'da pompalı tüfekle adam öldürme olayında 3 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir adamın pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 2 şüpheli ile onları saklayan 1 kişi gözaltına alındı.

29.08.2024 16:39
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SAMSUN'un Atakum ilçesinde Ramazan Başaran'ı (54) pompalı tüfekle sırtından vurulup öldürülmesine ilişkin soruşturmada cinayet şüphelisi 2 şüpheli ile onları evinde saklayan 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, 13 Ağustos'ta Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlenme mekanına giden F.G., Y.K., Oğuz Kılıç ve H.İ., içki içip eğlendikten sonra hesap nedeniyle tartışma yaşadı. İş yeri çalışanlarıyla arbede yaşayan grup, dışarı çıkarıldı. Kavga, eğlence mekanının dışında da devam etti. Bu sırada mekanın müdürü Ramazan Başaran, F.G.'yi sağ ayak bileğinden tabancayla yaraladı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Başaran ise gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18 Ağustos tarihinde ise H.İ. ve Y.K., sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Mudanya Sokak'ta yürüyen Ramazan Başaran'ın yanında otomobille durdu. H.İ., otomobilden inip, pompalı tüfekle Başaran'ı ense ve sırtından vurup, kaçtı. Ağır yaralanan Başaran, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı özel hastanede, hayatını kaybetti. H.İ. ve Y.K., otomobille kaçıp, başka bir yerde kendisini bekleyen Oğuz Kılıç ve C.K.'nin otomobiline bindi. Araç değişimi yapan şüpheliler, kayıplara karıştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, araç değişimi sırasında H.İ. ve Y.K.'yi bekleyen Kılıç ve C.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz Kılıç çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma devamında, yapılan kamera incelemeleri ve sokak araştırmasında H.İ. ile Y.K.'nin C.A.'nın İlkadım ilçesi Çandır Mahallesi'ndeki evinde saklandığını tespit etti. Dün operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da pompalı tüfekle adam öldürme olayında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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