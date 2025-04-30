Baba ve 2 kızına mezar olan iş yerinin sahibi: İstinat duvarına gerek duymadık - Son Dakika
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Baba ve 2 kızına mezar olan iş yerinin sahibi: İstinat duvarına gerek duymadık

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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu yaşamını yitiren aileyle ilgili olarak akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Zeki Gedikli tutuklandı. Gedikli savcılıktaki ifadesinde "Kaya sert olduğundan istinat duvarı yapma gereği duymadık. Son dönemlerde Tokat ve Taşova merkezli iki tane deprem oldu. Depremler kayaları yerinden oynatmış olabilir" dedi.

30.04.2025 11:32
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Samsun'un Canik ilçesinde otomobillerini yıkarken dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının altında kalan Adem Kaya (35) ve kızları Açelya Mina (5) ile Alya Kaya'nın (7) yaşamını yitirdiği anne Çiğdem Kaya'nın (31) yaralandığı heyelana ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Zeki Gedikli'nin (80) ifadesi ortaya çıktı. Gedikli ifadesinde, "İş yerinin olduğu yer daha önce arsa olarak 1996 yılından bu yana benim. Belediyeden gerekli izin ve ruhsatları alarak benzinlik açmak istedik. Olayın olduğu yerdeki kayalar sertti ve duvar statüsündeydi. Kaya sert olduğundan istinat duvarı yapma gereği duymadık" dedi.

Baba ve 2 kızına mezar olan iş yerinin sahibi: İstinat duvarına gerek duymadık

Olay, 27 Nisan akşam saatlerinde Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun yanında bulunan oto yıkama bölümünde meydana geldi. Adem Kaya, istasyonun oto yıkama bölümünde 34 K 5396 plakalı otomobilini yıkadığı sırada bitişikteki yamaçta heyelan meydana geldi. Kaya ile eşi Çiğdem Kaya ve kızları Açelya Mina ve Ayla Kaya enkazın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama-kurtarma çalışmalarını başlatan ekipler, kolunda, bacaklarında ve burnunda kırıklar olan Çiğdem Kaya'yı yaralı kurtardı. Hastaneye sevk edilen Çiğdem Kaya'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın devamında Adem Kaya ile 2 kızının cansız bedenine ulaşıldı. Adem Kaya ile 2 kızı, Terme ilçesi Karaçalı Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Akaryakıt istasyonu hem heyelan riski hem de araştırma ve soruşturma yapılması sebebiyle kapatıldı. İstasyonun akıbetinin yapılacak olan soruşturmanın ardından belli olacağı belirtildi.

Baba ve 2 kızına mezar olan iş yerinin sahibi: İstinat duvarına gerek duymadık

"DUVAR YAPMA GEREĞİ DUYMADIK"

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 1 Cumhuriyet savcısını görevlendirdi. Yapılan çalışmalarda, akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Zeki Gedikli ile mesul müdür K.Y. (62), gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gedikli tutuklandı, K.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Baba ve 2 kızına mezar olan iş yerinin sahibi: İstinat duvarına gerek duymadık

Bu arada Mehmet Zeki Gedikli'nin savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Gedikli ifadesinde, "İş yerinin olduğu yer daha önce arsa olarak 1996 yılından bu yana benim. Belediyeden gerekli izin ve ruhsatları alarak benzinlik açmak istedik. Bu arsadaki bazı yerler eşilmiş temeller vardı, biz de bu temellerin üzerine inşaatı başlattık. Olayın olduğu yerdeki kayalar sertti ve duvar statüsündeydi. Kaya sert olduğundan istinat duvarı yapma gereği duymadık.

Araç yıkama bölümü vaziyet planına işlendi. Bu olay için ve hayatını kaybedenler için çok üzgünüm. Son dönemlerde Tokat ve Taşova merkezli iki tane deprem oldu. Samsun'da da şiddeti hissedildi. O depremler kayaları yerinden oynatmış olabilir. Bunda benim ne suçum var" dedi.

Baba ve 2 kızına mezar olan iş yerinin sahibi: İstinat duvarına gerek duymadık
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Baba ve 2 kızına mezar olan iş yerinin sahibi: İstinat duvarına gerek duymadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ankara21:
    deprem e suçu atan atana 7 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu adamın suçundan daha çok oraya ruhsat veren belediyenin suçu daha fazla...Zemin edütü,çevre edütü yapılmadan 90 dereceli kayaların altına yapılmış araba yıkama yerine neye göre ruhsat verdiğin diye adama sorarlar...?Büyük bir ihtimalle akp lidir... Göreceksiniz belediye hakkında hiç bir soruşturma ,kovuşturma yapılmayacak...Çünkü onların hepsi sütten çıkmış akkaşık... 6 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    He ya hiç suçun olurmu suçlu orda arabasını yıkayan nasıl arabasını yıkarsın sen orda demi sizin yatacak yeriniz yok müebbet hapis cezası verilmesi lazım buna 3 can gitmiş hala benim ne suçum var diyor 4 2 Yanıtla
  • AYHAN KEMENT:
    Oraya o şekilde hangi belediye izin verdiyse kabahat onun ilk önce 4 0 Yanıtla
  • 149700:
    sahipsiz devletin sahipsiz insanlarıyız. 2 1 Yanıtla
  • Halis demir:
    doğru söylüyor jeoloji mühendisleri yokmu ülkede ruhsat veren kim 1 0 Yanıtla
  • Turgay uysal:
    3 kuruş paradan kaçtın gerekli Safty önlemleri almadın bir şey olmaz dedin belediyede sana çalışma ruhsatını verdi en büyük suçu zaten belediye işlettin işlettin parayı kazandın cebini doldurdun ama bir gün bunların başına geleceğini düşünmedin 80 sene yaşamışsın bundan sonraki geri kalan ömrünü cezaevinde demir parmakların arasında yaşarsın buraya ruhsat veren o dönemin belediye başkanı kimse onun da tutuklanması gerekiyor oraya nasıl ruhsat verebilir ve bir iş yeri açıyorsanız her şekilde resmi olarak önlemlerinizi ve para odaklı değil insan odaklı iş yapın şimdi bak o iki tane yavrucaklı bir babayı tekrar geri getirebilecek misin o vicdanını yaşayacağı ölecen hesabını ebedi hayatta vereceksin bu dünyada şimdi çekeceksin 0 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    İyi senide yerinden oynattı işte içeri girdi aklın başına gelsin. 0 0 Yanıtla
  • Emre Avcılar:
    Zengin adamsın tedbir amaçlı gerekli idi parana kıyamadın anlaşılan 0 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    sen gerek duymazsin tabi maliyet diye ama iste medeni bir ulke de ( medine den gelir medeni kelimesi , sehir sehir yasami demek ) sana gerek duydururlar. tek basina dagda yasamiyorsun 0 0 Yanıtla
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