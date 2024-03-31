SAMSUN SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|3.656
|Toplam Seçmen
|:
|1.038.991
|Açılan Sandık
|:
|1.145
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 31,32
|Kullanılan Oy
|:
|245.284
|Geçerli Oy
|:
|238.995
|Katılım Oranı
|:
|% 76,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİT DOĞAN
|% 39,17
|93.622
|CHP
|CEVAT ÖNCÜ
|% 29,39
|70.231
|İYİ PARTİ
|İMREN NİLAY TÜFEKCİ
|% 14,87
|35.545
|YENİDEN REFAH
|ADEM GÜNEY
|% 9,99
|23.864
|DİĞER
|% 4,22
|10.092
|ZAFER PARTİSİ
|BOZKURT OĞUZ SINAR
|% 0,87
|2.066
|DEM PARTİ
|İNCİ AYDIN
|% 0,22
|516
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA DİRİM
|% 0,17
|393
|BTP
|LİSAN YOLAY
|% 0,14
|336
|BAĞIMSIZ
|ÜMİT HEKİM
|% 0,14
|334
|MEMLEKET
|SEYİT AHMET KOÇAK
|% 0,11
|260
|YTP
|FURKAN FIRAT
|% 0,1
|248
|GELECEK PARTİSİ
|MUSTAFA YEŞİLYURT
|% 0,09
|216
|DP
|TİMUÇİN ÜK
|% 0,08
|201
|DEVA PARTİSİ
|KEBİRE BİRER TÜRK
|% 0,08
|197
|VATAN PARTİSİ
|HAYDAR ÇOLAK
|% 0,07
|166
|HÜDA PAR
|KENAN ÇİL
|% 0,06
|139
|TKP
|İSA ŞAHİN
|% 0,05
|119
|ANAP
|İBRAHİM GÜNAL
|% 0,05
|113
|DSP
|MUSTAFA ARLI
|% 0,04
|104
|HKP
|REYCAN CANTAŞ ÇAKIR
|% 0,03
|82
|MİLLET
|ŞAHİN ÇETİN
|% 0,03
|78
|HAK-PAR
|NECATİ BAYRAM
|% 0,02
|40
|TKH
|MEHMET GÖKTEPE
|% 0,01
|33
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 27,16
|Katılım Oranı
|:
|% 73,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN TOPALOĞLU
|% 42,42
|1.904
|YENİDEN REFAH
|ŞABAN ŞENOCAK
|% 23,08
|1.036
|CHP
|YAKUP KONUŞ
|% 9,78
|439
|BAĞIMSIZ
|HALİL AKYÜZ
|% 9,18
|412
|İYİ PARTİ
|ERDAL KOÇBIYIK
|% 6,26
|281
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİL TUNÇ
|% 4,66
|209
|DİĞER
|% 1,69
|76
|SAADET
|YUSUF YARIM
|% 1,34
|60
|BTP
|SALİH KENDİRLİ
|% 1,03
|46
|DP
|FATİH MIRIK
|% 0,18
|8
|MİLLET
|AYKUT MELİH ÇELİK
|% 0,18
|8
|DSP
|NİĞMET US
|% 0,13
|6
|HÜDA PAR
|ŞAHADET ZEYDAN KARASU
|% 0,07
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33,68
|Katılım Oranı
|:
|% 97,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ZERGÜN DELİORMAN DEMİRCİ
|% 32,11
|2.428
|MHP
|RAMAZAN ÖZDEMİR
|% 29,96
|2.265
|DİĞER
|% 20,73
|1.567
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ERGİN
|% 14,85
|1.123
|İYİ PARTİ
|ÖZKAN BOLAT
|% 2
|151
|DP
|CEVAT PAK
|% 0,12
|9
|TKP
|ÜMİT ŞENEL
|% 0,09
|7
|SAADET
|EFKAN ALBAYRAK
|% 0,08
|6
|BÜYÜK BİRLİK
|FERHAT SÜER
|% 0,04
|3
|ZAFER PARTİSİ
|ALPEREN ÇIRA
|% 0,01
|1
|BTP
|CAFER DURSUN
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 20
|Katılım Oranı
|:
|% 85,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ŞERİF KILAĞUZ
|% 52,54
|817
|YENİDEN REFAH
|HİDAYET BELİK
|% 31,32
|487
|İYİ PARTİ
|BARIŞ OYPAN
|% 9,71
|151
|DİĞER
|% 4,89
|76
|CHP
|ALİ ALTUNDAL
|% 1,09
|17
|BÜYÜK BİRLİK
|BAYRAM KOCADAYI
|% 0,32
|5
|ZAFER PARTİSİ
|ZAFER GÖĞNE
|% 0,07
|1
|SAADET
|ÖMER FARUK KÖSEOĞLU
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25,47
|Katılım Oranı
|:
|% 72,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SERHAT TÜRKEL
|% 46,41
|14.996
|AK PARTİ
|ÖZLEM MARAŞ
|% 29,22
|9.441
|İYİ PARTİ
|ADEM BEKTAŞ
|% 14,57
|4.707
|YENİDEN REFAH
|OKAN KESKİN
|% 3,2
|1.035
|DİĞER
|% 2,81
|908
|ZAFER PARTİSİ
|TUGAY BAŞSAN
|% 1,78
|574
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP ÇAKIR
|% 0,68
|219
|SAADET
|SERDAR ŞEN
|% 0,35
|113
|TİP
|AYŞEGÜL CİVİL
|% 0,28
|92
|DEVA PARTİSİ
|EROL TAŞKARA
|% 0,13
|43
|MEMLEKET
|HASAN MARAZ
|% 0,13
|42
|TKP
|TOLGA YENİGÜN
|% 0,12
|39
|GELECEK PARTİSİ
|GÜNGÖR SOMUNCU
|% 0,1
|31
|ANAP
|YASİN ÇAM
|% 0,07
|24
|BTP
|HÜSNÜYE KÖMÜRLÜ
|% 0,06
|19
|DP
|ÇAĞDAŞ BAŞ
|% 0,04
|14
|DSP
|MEHMET KOÇ
|% 0,03
|8
|MİLLİ YOL
|SEVDA GÜL
|% 0,02
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 31,82
|Katılım Oranı
|:
|% 88,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN KESKİN
|% 47,39
|1.928
|YENİDEN REFAH
|REFAHİTTİN ŞENCAN
|% 44,64
|1.816
|CHP
|ZEYNEP TÖRE
|% 3,39
|138
|İYİ PARTİ
|İSMET ÇAPAŞ
|% 1,5
|61
|BAĞIMSIZ
|HAKAN AVCI
|% 0,96
|39
|SAADET
|MUSTAFA ALTUNTAŞ
|% 0,89
|36
|ZAFER PARTİSİ
|ESER KILIÇ
|% 0,74
|30
|DİĞER
|% 0,27
|11
|BTP
|MEHMET AKİF YALÇIN
|% 0,15
|6
|DP
|SİNAN YILDIZOĞLU
|% 0,07
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 19,49
|Katılım Oranı
|:
|% 88,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAMİT KILIÇ
|% 36,42
|5.923
|İYİ PARTİ
|HAMDİ YILDIZ
|% 20,85
|3.390
|YENİDEN REFAH
|ŞÜKRÜ NEİŞ
|% 17,84
|2.901
|DİĞER
|% 15,13
|2.461
|CHP
|ÖZGÜR ÖNDER
|% 8,55
|1.390
|SAADET
|ŞÜKRÜ ARSLAN
|% 0,45
|73
|ZAFER PARTİSİ
|SELMA ERSİN SİPER
|% 0,41
|67
|BTP
|NURAN BALAKÇI
|% 0,09
|14
|DP
|AYDIN ALKAN
|% 0,07
|12
|HÜDA PAR
|NAZİF AYDIN
|% 0,06
|10
|DEVA PARTİSİ
|ERDİNÇ ÇAĞLAR
|% 0,06
|9
|HKP
|ESMA ÖZKAHRAMAN
|% 0,02
|4
|DEM PARTİ
|SEVDA ÜNGÖR
|% 0,02
|3
|DSP
|MURAT ARABACI
|% 0,01
|2
|MİLLET
|YUNUS EMRE ÇELİK
|% 0,01
|2
|BAĞIMSIZ
|NASUH YARAR
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 38,03
|Katılım Oranı
|:
|% 68,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM SANDIKÇI
|% 39,19
|7.530
|YENİDEN REFAH
|YILMAZ HOCAOĞLU
|% 21,27
|4.087
|CHP
|ÖZLER YILMAZ
|% 20,62
|3.962
|İYİ PARTİ
|TURGAY ULUSOY
|% 12,74
|2.447
|BÜYÜK BİRLİK
|YUNİS EKER
|% 2,68
|515
|DİĞER
|% 2,63
|506
|ZAFER PARTİSİ
|MİTAT OYTUN
|% 0,33
|64
|SAADET
|AHMET KESER
|% 0,17
|33
|DEVA PARTİSİ
|RIDVAN KUDU
|% 0,14
|26
|MEMLEKET
|FURKAN GÜLER
|% 0,06
|12
|DP
|MEHMET ÇİMEN
|% 0,04
|7
|DSP
|SERDAR FALCIOĞLU
|% 0,03
|5
|BTP
|MURAT DOLU
|% 0,03
|5
|DEM PARTİ
|METİN BAYHAR
|% 0,02
|4
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET AKKAYA
|% 0,02
|4
|ANAP
|ŞUAYİP UYMAK
|% 0,02
|3
|HKP
|EDA GÜL ALSANCAK
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 22,87
|Katılım Oranı
|:
|% 79,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN DÜNDAR
|% 44,6
|8.313
|AK PARTİ
|ENDER GÜR
|% 35,15
|6.551
|CHP
|İLHAN YÜRÜKCÜ
|% 8,48
|1.581
|YENİDEN REFAH
|NECATTİN ARPACI
|% 4,15
|774
|BTP
|BEKİR USLUCAN
|% 2,82
|525
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN KÖZ
|% 2,19
|407
|SAADET
|ZEKAİ SAPANCI
|% 1,42
|265
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ÇOLAK
|% 0,56
|104
|DP
|SERHAT AYDIN
|% 0,15
|28
|MİLLET
|MUSA DEMİREL
|% 0,14
|26
|HKP
|ESRA YILMAZ
|% 0,11
|21
|DEM PARTİ
|HELİZ KOLANÇ ŞERİFOĞLU
|% 0,08
|15
|MİLLİ YOL
|YÜKSEL YİĞİT
|% 0,07
|13
|DSP
|ALİ AK
|% 0,04
|8
|DİĞER
|% 0,04
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 31,72
|Katılım Oranı
|:
|% 78,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MURAT İKİZ
|% 42,7
|2.075
|CHP
|ERTAŞ ÇOBAN
|% 33,66
|1.636
|İYİ PARTİ
|SAFİ GÖKÇE
|% 9,59
|466
|YENİDEN REFAH
|ENGİN TOPRAK
|% 8,6
|418
|BÜYÜK BİRLİK
|FERHAT GÜLTEKİN
|% 3,54
|172
|DİĞER
|% 0,72
|35
|SAADET
|ALİ OSMAN TEKKEŞİNOĞLU
|% 0,39
|19
|ZAFER PARTİSİ
|FURKAN DANIŞMAZ
|% 0,27
|13
|DSP
|MUHARREM UĞUR YAVUZ
|% 0,17
|8
|BTP
|HAYRİ AYAN
|% 0,14
|7
|HKP
|EMİN MUTLU CAN ALIÇLI
|% 0,12
|6
|DP
|ZÜHAL KATKAT
|% 0,1
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,80
|Katılım Oranı
|:
|% 71,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN KURNAZ
|% 33,86
|9.539
|İYİ PARTİ
|NECATTİN DEMİRTAŞ
|% 25,09
|7.068
|CHP
|MURAT ŞENEL
|% 23,76
|6.695
|YENİDEN REFAH
|KEMALETTİN TANGAL
|% 8,54
|2.407
|DİĞER
|% 6,17
|1.738
|BAĞIMSIZ
|ZAHİDE SOYSAL
|% 0,97
|274
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKNUR GÖĞNE
|% 0,5
|141
|SAADET
|MOHAMMED OKUTAN
|% 0,38
|107
|BÜYÜK BİRLİK
|SONER KÜÇÜK
|% 0,36
|102
|DEM PARTİ
|AHMET ŞAKAR
|% 0,1
|27
|DSP
|MURAT FALCIOĞLU
|% 0,06
|17
|MEMLEKET
|YEŞİM EMRİYE KADIOĞLU
|% 0,05
|13
|BTP
|ŞUAYİP USLUCAN
|% 0,05
|13
|MİLLET
|MEHMET ŞEREF RAMAZANOĞLU
|% 0,03
|8
|DEVA PARTİSİ
|SAMET MENTEŞOĞLU
|% 0,03
|8
|DP
|REMZİ DÜZGÜN
|% 0,02
|7
|GELECEK PARTİSİ
|YAŞAR GÜNGÖR
|% 0,01
|4
|ANAP
|SONER BAKIR
|% 0,01
|2
|HKP
|ZEYNEP KIVILCIM ASLAN
|% 0,01
|2
|MİLLİ YOL
|GÖKHAN CIGALI
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25,44
|Katılım Oranı
|:
|% 83,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM SARICAOĞLU
|% 36,03
|836
|YENİDEN REFAH
|ŞERİF ÜN
|% 35,86
|832
|İYİ PARTİ
|AHMET İÇLİ
|% 19,74
|458
|CHP
|MEHMET OZAN ASAR
|% 4,79
|111
|SAADET
|ENVER YILMAZ
|% 1,04
|24
|ZAFER PARTİSİ
|EFECAN ÖZTÜRK
|% 0,99
|23
|BÜYÜK BİRLİK
|YILMAZ AKKUŞ
|% 0,65
|15
|BTP
|SEYDİ AHMET ERAT
|% 0,39
|9
|DSP
|BÜNYAMİN DİKSOY
|% 0,3
|7
|DP
|NURCAN ATİK
|% 0,17
|4
|DİĞER
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66,27
|Katılım Oranı
|:
|% 79,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|ADNAN TOPAL
|% 43,45
|3.005
|AK PARTİ
|GÜRKAN ÖZEL
|% 35,79
|2.475
|CHP
|ÖZGÜR AY
|% 12,62
|873
|İYİ PARTİ
|SEYDAHMET SANCAK
|% 5,84
|404
|SAADET
|FATİH ÖNDER
|% 1,09
|75
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET DEVLETHAN
|% 0,69
|48
|BÜYÜK BİRLİK
|ERSAN GÖRGÜN
|% 0,35
|24
|DP
|AHMET KUMBASAR
|% 0,1
|7
|BTP
|SÜLEYMAN KÖKSALAN
|% 0,07
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,49
|Katılım Oranı
|:
|% 86,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|OSMAN YÜKSEL
|% 35,07
|565
|BÜYÜK BİRLİK
|REFAETTİN KARACA
|% 30,17
|486
|YENİDEN REFAH
|ALİM ÇAKIR
|% 23,59
|380
|İYİ PARTİ
|İSMAİL KAHRAMANOĞLU
|% 4,53
|73
|CHP
|AYHAN YAZAR
|% 3,29
|53
|SAADET
|AHMET GÜR
|% 1,3
|21
|BTP
|AYDIN BİRCAN
|% 1,24
|20
|DP
|ÖMER KARAKUŞ
|% 0,44
|7
|HKP
|ERCAN GÜMÜŞ
|% 0,37
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 29,30
|Katılım Oranı
|:
|% 85,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA CANDAL
|% 48,02
|5.480
|YENİDEN REFAH
|HASAN TOGAR
|% 36,98
|4.221
|DİĞER
|% 10,96
|1.251
|CHP
|ÖZCAN BÜYÜK
|% 2,22
|253
|İYİ PARTİ
|EYÜP ELMAS
|% 0,89
|102
|SAADET
|KÜBRA KÖSE
|% 0,49
|56
|ZAFER PARTİSİ
|UMİT KILIÇ
|% 0,23
|26
|BÜYÜK BİRLİK
|İSA ŞÜKÜR
|% 0,06
|7
|BTP
|CEMAL PALA
|% 0,05
|6
|DSP
|EMİNE YÜRÜKCÜ
|% 0,03
|4
|ANAP
|MERVE ÇAM
|% 0,03
|3
|DP
|İSMAİL KARADEMİR
|% 0,03
|3
|HKP
|FATİH KILIÇ
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 20
|Katılım Oranı
|:
|% 77,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞENOL KUL
|% 47,03
|4.396
|CHP
|İBRAHİM YAVUZ
|% 37,54
|3.509
|YENİDEN REFAH
|BERAT ÇETİN
|% 6,66
|622
|İYİ PARTİ
|ZİKRİ OĞUZ PAMUK
|% 3,39
|317
|SAADET
|AHMET KÖNEÇOĞLU
|% 1,82
|170
|DİĞER
|% 0,94
|88
|GELECEK PARTİSİ
|HACI BİLAL ASLAN
|% 0,63
|59
|BÜYÜK BİRLİK
|FATİH ÖZEN
|% 0,61
|57
|ZAFER PARTİSİ
|ERGİN GÜLLÜKAYA
|% 0,49
|46
|MEMLEKET
|FATİH KANCA
|% 0,45
|42
|DP
|NURİ KABAOĞLU
|% 0,19
|18
|DSP
|HÜSEYİN BOZ
|% 0,12
|11
|HKP
|SİMGE SERAY GENÇ
|% 0,08
|7
|BTP
|AHMET FENER
|% 0,05
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,91
|Katılım Oranı
|:
|% 80,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MURAT GÜL
|% 43,34
|2.449
|YENİDEN REFAH
|HAVVA ŞEN SAYGIN
|% 36,32
|2.052
|CHP
|CEMAL TÜRKOĞLU
|% 10,27
|580
|İYİ PARTİ
|HASAN BUDAK
|% 3,52
|199
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP ASLAN
|% 3,13
|177
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA ÇOBAN
|% 1,34
|76
|SAADET
|İBRAHİM DURMAZ
|% 0,96
|54
|DİĞER
|% 0,8
|45
|DP
|MUSTAFA KIRICI
|% 0,12
|7
|DSP
|MUSTAFA KEMAL BİNİCİ
|% 0,11
|6
|HKP
|FATİH AKTAŞ
|% 0,09
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 61,29
|Katılım Oranı
|:
|% 79,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|ŞERAFETTİN AYDOĞDU
|% 47,01
|1.509
|AK PARTİ
|HÜSEYİN KIYMA
|% 44,52
|1.429
|CHP
|BURHAN BAYRAKDAR
|% 8,13
|261
|YENİDEN REFAH
|MURAT MARAP
|% 0,31
|10
|BTP
|BÜLENT KÜÇÜKÇAKIR
|% 0,03
|1
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Balıkesir'de yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre CHP'nin adayı Ahmet Akın büyük bir oy oranıyla seçimi kazandı. Balıkesir halkı, seçimin ardından büyük bir coşkuyla sokaklara çıktı ve Ahmet Akın'ı kutladı.
Elazığ'ın Günbağı köyünde muhtarlık seçimlerinde aday olan Mustafa Demir, kurayla kaybettiği seçimin ardından kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalelere rağmen Demir kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Zonguldak'ta yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'li Tahsin Erdem, resmi olmayan sonuçlara göre zaferini ilan etti. Erdem, Valilik binası önünde kutlama yaptı ve destekçilerine teşekkür etti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Vedat Soner Başer, Gümüşhane'nin yeni belediye başkanı oldu. Partililer seçim zaferini coşkuyla kutladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sayımların tamamlanmasının ardından oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna getirildi. Görevlilerin polis kontrolünden geçtikten sonra İl Seçim Kurulu önünde beklemesi sonucu oy torbası kuyruğu oluştu.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaparak, CHP'nin yeni ruh ve mücadele azmiyle Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir başarı ortaya koyduğunu belirtti.
Afyonkarahisar'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık 52 bin oy alarak Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Belediye Başkanı Ömer Günel, seçimi önde götürürken, CHP Kuşadası İlçe Binası önünde toplanan kalabalık kutlamalara başladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?