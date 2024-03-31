SAMSUN SON

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31.03.2024 21:29  Güncelleme: 21:30
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.656
Toplam Seçmen : 1.038.991
Açılan Sandık : 1.145
Açılan Sandık Oranı : % 31,32
Kullanılan Oy : 245.284
Geçerli Oy : 238.995
Katılım Oranı : % 76,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİT DOĞAN% 39,1793.622
CHPCEVAT ÖNCÜ% 29,3970.231
İYİ PARTİİMREN NİLAY TÜFEKCİ% 14,8735.545
YENİDEN REFAHADEM GÜNEY% 9,9923.864
DİĞER% 4,2210.092
ZAFER PARTİSİBOZKURT OĞUZ SINAR% 0,872.066
DEM PARTİİNCİ AYDIN% 0,22516
BAĞIMSIZMUSTAFA DİRİM% 0,17393
BTPLİSAN YOLAY% 0,14336
BAĞIMSIZÜMİT HEKİM% 0,14334
MEMLEKETSEYİT AHMET KOÇAK% 0,11260
YTPFURKAN FIRAT% 0,1248
GELECEK PARTİSİMUSTAFA YEŞİLYURT% 0,09216
DPTİMUÇİN ÜK% 0,08201
DEVA PARTİSİKEBİRE BİRER TÜRK% 0,08197
VATAN PARTİSİHAYDAR ÇOLAK% 0,07166
HÜDA PARKENAN ÇİL% 0,06139
TKPİSA ŞAHİN% 0,05119
ANAPİBRAHİM GÜNAL% 0,05113
DSPMUSTAFA ARLI% 0,04104
HKPREYCAN CANTAŞ ÇAKIR% 0,0382
MİLLETŞAHİN ÇETİN% 0,0378
HAK-PARNECATİ BAYRAM% 0,0240
TKHMEHMET GÖKTEPE% 0,0133
19 Mayıs

Açılan Sandık Oranı : % 27,16
Katılım Oranı : % 73,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN TOPALOĞLU% 42,421.904
YENİDEN REFAHŞABAN ŞENOCAK% 23,081.036
CHPYAKUP KONUŞ% 9,78439
BAĞIMSIZHALİL AKYÜZ% 9,18412
İYİ PARTİERDAL KOÇBIYIK% 6,26281
BÜYÜK BİRLİKHALİL TUNÇ% 4,66209
DİĞER% 1,6976
SAADETYUSUF YARIM% 1,3460
BTPSALİH KENDİRLİ% 1,0346
DPFATİH MIRIK% 0,188
MİLLETAYKUT MELİH ÇELİK% 0,188
DSPNİĞMET US% 0,136
HÜDA PARŞAHADET ZEYDAN KARASU% 0,073
ALAÇAM

Açılan Sandık Oranı : % 33,68
Katılım Oranı : % 97,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPZERGÜN DELİORMAN DEMİRCİ% 32,112.428
MHPRAMAZAN ÖZDEMİR% 29,962.265
DİĞER% 20,731.567
YENİDEN REFAHMUHAMMET ERGİN% 14,851.123
İYİ PARTİÖZKAN BOLAT% 2151
DPCEVAT PAK% 0,129
TKPÜMİT ŞENEL% 0,097
SAADETEFKAN ALBAYRAK% 0,086
BÜYÜK BİRLİKFERHAT SÜER% 0,043
ZAFER PARTİSİALPEREN ÇIRA% 0,011
BTPCAFER DURSUN% 0,011
ASARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 20
Katılım Oranı : % 85,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPŞERİF KILAĞUZ% 52,54817
YENİDEN REFAHHİDAYET BELİK% 31,32487
İYİ PARTİBARIŞ OYPAN% 9,71151
DİĞER% 4,8976
CHPALİ ALTUNDAL% 1,0917
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM KOCADAYI% 0,325
ZAFER PARTİSİZAFER GÖĞNE% 0,071
SAADETÖMER FARUK KÖSEOĞLU% 0,061
ATAKUM

Açılan Sandık Oranı : % 25,47
Katılım Oranı : % 72,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSERHAT TÜRKEL% 46,4114.996
AK PARTİÖZLEM MARAŞ% 29,229.441
İYİ PARTİADEM BEKTAŞ% 14,574.707
YENİDEN REFAHOKAN KESKİN% 3,21.035
DİĞER% 2,81908
ZAFER PARTİSİTUGAY BAŞSAN% 1,78574
BÜYÜK BİRLİKRECEP ÇAKIR% 0,68219
SAADETSERDAR ŞEN% 0,35113
TİPAYŞEGÜL CİVİL% 0,2892
DEVA PARTİSİEROL TAŞKARA% 0,1343
MEMLEKETHASAN MARAZ% 0,1342
TKPTOLGA YENİGÜN% 0,1239
GELECEK PARTİSİGÜNGÖR SOMUNCU% 0,131
ANAPYASİN ÇAM% 0,0724
BTPHÜSNÜYE KÖMÜRLÜ% 0,0619
DPÇAĞDAŞ BAŞ% 0,0414
DSPMEHMET KOÇ% 0,038
MİLLİ YOLSEVDA GÜL% 0,027
AYVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 31,82
Katılım Oranı : % 88,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN KESKİN% 47,391.928
YENİDEN REFAHREFAHİTTİN ŞENCAN% 44,641.816
CHPZEYNEP TÖRE% 3,39138
İYİ PARTİİSMET ÇAPAŞ% 1,561
BAĞIMSIZHAKAN AVCI% 0,9639
SAADETMUSTAFA ALTUNTAŞ% 0,8936
ZAFER PARTİSİESER KILIÇ% 0,7430
DİĞER% 0,2711
BTPMEHMET AKİF YALÇIN% 0,156
DPSİNAN YILDIZOĞLU% 0,073
BAFRA

Açılan Sandık Oranı : % 19,49
Katılım Oranı : % 88,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAMİT KILIÇ% 36,425.923
İYİ PARTİHAMDİ YILDIZ% 20,853.390
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ NEİŞ% 17,842.901
DİĞER% 15,132.461
CHPÖZGÜR ÖNDER% 8,551.390
SAADETŞÜKRÜ ARSLAN% 0,4573
ZAFER PARTİSİSELMA ERSİN SİPER% 0,4167
BTPNURAN BALAKÇI% 0,0914
DPAYDIN ALKAN% 0,0712
HÜDA PARNAZİF AYDIN% 0,0610
DEVA PARTİSİERDİNÇ ÇAĞLAR% 0,069
HKPESMA ÖZKAHRAMAN% 0,024
DEM PARTİSEVDA ÜNGÖR% 0,023
DSPMURAT ARABACI% 0,012
MİLLETYUNUS EMRE ÇELİK% 0,012
BAĞIMSIZNASUH YARAR% 0,011
CANİK

Açılan Sandık Oranı : % 38,03
Katılım Oranı : % 68,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM SANDIKÇI% 39,197.530
YENİDEN REFAHYILMAZ HOCAOĞLU% 21,274.087
CHPÖZLER YILMAZ% 20,623.962
İYİ PARTİTURGAY ULUSOY% 12,742.447
BÜYÜK BİRLİKYUNİS EKER% 2,68515
DİĞER% 2,63506
ZAFER PARTİSİMİTAT OYTUN% 0,3364
SAADETAHMET KESER% 0,1733
DEVA PARTİSİRIDVAN KUDU% 0,1426
MEMLEKETFURKAN GÜLER% 0,0612
DPMEHMET ÇİMEN% 0,047
DSPSERDAR FALCIOĞLU% 0,035
BTPMURAT DOLU% 0,035
DEM PARTİMETİN BAYHAR% 0,024
GELECEK PARTİSİMEHMET AKKAYA% 0,024
ANAPŞUAYİP UYMAK% 0,023
HKPEDA GÜL ALSANCAK% 0,012
ÇARŞAMBA

Açılan Sandık Oranı : % 22,87
Katılım Oranı : % 79,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZHÜSEYİN DÜNDAR% 44,68.313
AK PARTİENDER GÜR% 35,156.551
CHPİLHAN YÜRÜKCÜ% 8,481.581
YENİDEN REFAHNECATTİN ARPACI% 4,15774
BTPBEKİR USLUCAN% 2,82525
İYİ PARTİHÜSEYİN KÖZ% 2,19407
SAADETZEKAİ SAPANCI% 1,42265
ZAFER PARTİSİMEHMET ÇOLAK% 0,56104
DPSERHAT AYDIN% 0,1528
MİLLETMUSA DEMİREL% 0,1426
HKPESRA YILMAZ% 0,1121
DEM PARTİHELİZ KOLANÇ ŞERİFOĞLU% 0,0815
MİLLİ YOLYÜKSEL YİĞİT% 0,0713
DSPALİ AK% 0,048
DİĞER% 0,047
HAVZA

Açılan Sandık Oranı : % 31,72
Katılım Oranı : % 78,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT İKİZ% 42,72.075
CHPERTAŞ ÇOBAN% 33,661.636
İYİ PARTİSAFİ GÖKÇE% 9,59466
YENİDEN REFAHENGİN TOPRAK% 8,6418
BÜYÜK BİRLİKFERHAT GÜLTEKİN% 3,54172
DİĞER% 0,7235
SAADETALİ OSMAN TEKKEŞİNOĞLU% 0,3919
ZAFER PARTİSİFURKAN DANIŞMAZ% 0,2713
DSPMUHARREM UĞUR YAVUZ% 0,178
BTPHAYRİ AYAN% 0,147
HKPEMİN MUTLU CAN ALIÇLI% 0,126
DPZÜHAL KATKAT% 0,15
İLKADIM

Açılan Sandık Oranı : % 16,80
Katılım Oranı : % 71,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN KURNAZ% 33,869.539
İYİ PARTİNECATTİN DEMİRTAŞ% 25,097.068
CHPMURAT ŞENEL% 23,766.695
YENİDEN REFAHKEMALETTİN TANGAL% 8,542.407
DİĞER% 6,171.738
BAĞIMSIZZAHİDE SOYSAL% 0,97274
ZAFER PARTİSİGÖKNUR GÖĞNE% 0,5141
SAADETMOHAMMED OKUTAN% 0,38107
BÜYÜK BİRLİKSONER KÜÇÜK% 0,36102
DEM PARTİAHMET ŞAKAR% 0,127
DSPMURAT FALCIOĞLU% 0,0617
MEMLEKETYEŞİM EMRİYE KADIOĞLU% 0,0513
BTPŞUAYİP USLUCAN% 0,0513
MİLLETMEHMET ŞEREF RAMAZANOĞLU% 0,038
DEVA PARTİSİSAMET MENTEŞOĞLU% 0,038
DPREMZİ DÜZGÜN% 0,027
GELECEK PARTİSİYAŞAR GÜNGÖR% 0,014
ANAPSONER BAKIR% 0,012
HKPZEYNEP KIVILCIM ASLAN% 0,012
MİLLİ YOLGÖKHAN CIGALI% 01
KAVAK

Açılan Sandık Oranı : % 25,44
Katılım Oranı : % 83,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM SARICAOĞLU% 36,03836
YENİDEN REFAHŞERİF ÜN% 35,86832
İYİ PARTİAHMET İÇLİ% 19,74458
CHPMEHMET OZAN ASAR% 4,79111
SAADETENVER YILMAZ% 1,0424
ZAFER PARTİSİEFECAN ÖZTÜRK% 0,9923
BÜYÜK BİRLİKYILMAZ AKKUŞ% 0,6515
BTPSEYDİ AHMET ERAT% 0,399
DSPBÜNYAMİN DİKSOY% 0,37
DPNURCAN ATİK% 0,174
DİĞER% 0,041
LADİK

Açılan Sandık Oranı : % 66,27
Katılım Oranı : % 79,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHADNAN TOPAL% 43,453.005
AK PARTİGÜRKAN ÖZEL% 35,792.475
CHPÖZGÜR AY% 12,62873
İYİ PARTİSEYDAHMET SANCAK% 5,84404
SAADETFATİH ÖNDER% 1,0975
ZAFER PARTİSİAHMET DEVLETHAN% 0,6948
BÜYÜK BİRLİKERSAN GÖRGÜN% 0,3524
DPAHMET KUMBASAR% 0,17
BTPSÜLEYMAN KÖKSALAN% 0,075
SALIPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 14,49
Katılım Oranı : % 86,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPOSMAN YÜKSEL% 35,07565
BÜYÜK BİRLİKREFAETTİN KARACA% 30,17486
YENİDEN REFAHALİM ÇAKIR% 23,59380
İYİ PARTİİSMAİL KAHRAMANOĞLU% 4,5373
CHPAYHAN YAZAR% 3,2953
SAADETAHMET GÜR% 1,321
BTPAYDIN BİRCAN% 1,2420
DPÖMER KARAKUŞ% 0,447
HKPERCAN GÜMÜŞ% 0,376
TEKKEKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 29,30
Katılım Oranı : % 85,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA CANDAL% 48,025.480
YENİDEN REFAHHASAN TOGAR% 36,984.221
DİĞER% 10,961.251
CHPÖZCAN BÜYÜK% 2,22253
İYİ PARTİEYÜP ELMAS% 0,89102
SAADETKÜBRA KÖSE% 0,4956
ZAFER PARTİSİUMİT KILIÇ% 0,2326
BÜYÜK BİRLİKİSA ŞÜKÜR% 0,067
BTPCEMAL PALA% 0,056
DSPEMİNE YÜRÜKCÜ% 0,034
ANAPMERVE ÇAM% 0,033
DPİSMAİL KARADEMİR% 0,033
HKPFATİH KILIÇ% 0,011
TERME

Açılan Sandık Oranı : % 20
Katılım Oranı : % 77,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞENOL KUL% 47,034.396
CHPİBRAHİM YAVUZ% 37,543.509
YENİDEN REFAHBERAT ÇETİN% 6,66622
İYİ PARTİZİKRİ OĞUZ PAMUK% 3,39317
SAADETAHMET KÖNEÇOĞLU% 1,82170
DİĞER% 0,9488
GELECEK PARTİSİHACI BİLAL ASLAN% 0,6359
BÜYÜK BİRLİKFATİH ÖZEN% 0,6157
ZAFER PARTİSİERGİN GÜLLÜKAYA% 0,4946
MEMLEKETFATİH KANCA% 0,4542
DPNURİ KABAOĞLU% 0,1918
DSPHÜSEYİN BOZ% 0,1211
HKPSİMGE SERAY GENÇ% 0,087
BTPAHMET FENER% 0,055
VEZİRKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 16,91
Katılım Oranı : % 80,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT GÜL% 43,342.449
YENİDEN REFAHHAVVA ŞEN SAYGIN% 36,322.052
CHPCEMAL TÜRKOĞLU% 10,27580
İYİ PARTİHASAN BUDAK% 3,52199
BÜYÜK BİRLİKRECEP ASLAN% 3,13177
BAĞIMSIZMUSTAFA ÇOBAN% 1,3476
SAADETİBRAHİM DURMAZ% 0,9654
DİĞER% 0,845
DPMUSTAFA KIRICI% 0,127
DSPMUSTAFA KEMAL BİNİCİ% 0,116
HKPFATİH AKTAŞ% 0,095
YAKAKENT

Açılan Sandık Oranı : % 61,29
Katılım Oranı : % 79,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİŞERAFETTİN AYDOĞDU% 47,011.509
AK PARTİHÜSEYİN KIYMA% 44,521.429
CHPBURHAN BAYRAKDAR% 8,13261
YENİDEN REFAHMURAT MARAP% 0,3110
BTPBÜLENT KÜÇÜKÇAKIR% 0,031

Kaynak: AA

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