Sanat Dolu Etkinlik Haftası

01.06.2026 12:21
Bu hafta dünya genelinde tiyatro, konser ve sanat fuarları gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta tiyatrodan konserlere, film festivalinden sanat fuarlarına pek çok etkinlik düzenlenecek.

İspanya'nın başkentinde ilk kez 1933'te düzenlenen ve edebiyatseverlerle popüler yazarları imza günlerinde buluşturan "Madrid Kitap Fuarı", 14 Haziran'a kadar Madrid'deki Retiro Parkı'nda 350'yi aşkın stantla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bu yıl 25. yılını kutlayacak "Tribeca Film Festivali", 3-14 Haziran'da gerçekleştirilecek. Film seçkisinin yanı sıra prömiyerler ve özel söyleşilere ev sahipliği yapacak festival, New York'taki Hudson Yards başta olmak üzere farklı mekanlarda sinema izleyicileriyle buluşacak.

Cannes ödüllü filmlerden oluşan geniş seçkisiyle 100'den fazla yerel ve uluslararası sinemacıyı ağırlamaya hazırlanan 73. Sidney Film Festivali, 3-14 Haziran'da Avustralya'nın Sidney şehrindeki çeşitli sinema salonlarında düzenlenecek.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Ikebukuro bölgesinde düzenlenen "Tokyo Hula Festival", 5-7 Haziran'da geleneksel hula ve Tahiti dansı performanslarıyla izleyicilere görsel şölen sunacak.

Kugayama bölgesinde 6-7 Haziran'da ücretsiz gerçekleştirilecek "7. Kugayama Firefly Festival", binlerce ateş böceğinin nehir kıyılarına salınması ve yerel lezzet stantlarıyla ziyaretçilerine görsel şölen yaşatacak.

Tokyo yakınlarındaki Yokohama'da yer alan Sankeien Bahçesi'nde haziranın ilk haftasında düzenlenecek "Sankeien Garden Firefly Evening" etkinliği, ziyaretçilere doğanın büyüleyici ışıltısını izleme fırsatı sunacak.

Gösteri ve tiyatrolar

Çekya'nın başkenti Prag'daki Reduta Tiyatrosu, 3-6 Haziran'da dünyanın ilk siyah ışık tiyatrosunun yarım asırlık tarihinden en unutulmaz sahneleri bir araya getirecek. Tiyatro, nesnelerin canlandığı, sözsüz ve eğlenceli fantezi dünyası sunan "Antologia" gösterisine ev sahipliği yapacak.

İlk kez 1995'te seyircilerle buluşan efsanevi Çek müzikali "Dracula", canlı orkestra eşliğinde ve İngilizce altyazı seçeneğiyle 6 ve 7 Haziran'da Karlin Müzik Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Çağdaş tiyatronun önde gelen yönetmenlerinden Dmitry Krymov'un imzasını taşıyan ve her yaştan izleyiciyi sihirli hayal dünyasına davet eden "The Three Musketeers and Me" oyunu, İngilizce altyazı seçeneğiyle 3, 4 ve 7 Haziran'da Estates Tiyatrosu'nda izlenebilecek.

"Les Miserables" müzikalinin yeni prodüksiyonu, 2-7 Haziran'da Madrid'deki Teatro Nuevo Apolo sahnesinde tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Harry Potter'ın geçmişiyle yüzleşmesini ve en küçük oğlu Albus'un istemediği aile mirasının yüküyle mücadelesini konu edinen "Harry Potter and the Cursed Child" oyunu, 3, 5 ve 6 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'daki Palace Tiyatrosu'nda sergilenecek.

Konserler

Ünlü rock grubu Linkin Park, Avrupa turnesi kapsamında 3 Haziran'da Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volksparkstadion'da konser verecek.

Efsanevi rock grubu Guns N'Roses, 4 ve 6 Haziran'da Polonya'nın Gliwice şehrindeki PreZero Gliwice Arena'da müzikseverlere unutulmaz konser yaşatacak.

İtalyan müziğinin sevilen ismi Eros Ramazzotti, 6 Haziran'da İtalya'nın Udine şehrindeki Stadio Friuli'de sevilen eserlerden oluşan repertuvarı yorumlayacak.

Müzisyen Zach Bryan, 3 Haziran'da Norveç'in Oslo şehrindeki Unity Arena'da, 6 Haziran'da Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu'nda sahne alacak.

Sinemalar

ABD sinemalarında bu hafta 8 film beyaz perdeye yansıyacak.

Jared Leto, Idris Elba, Nicholas Galitzine ve Camila Mendes'in kadrosunda yer aldığı "Masters of the Universe", evrenin kaderini belirleyecek fantastik güç mücadelesini beyaz perdeye taşıyacak.

Anna Faris, Regina Hall ve Marlon Wayans gibi isimlerle orijinal kadrosunu yıllar sonra yeniden bir araya getiren "Scary Movie", popüler korku filmlerini tiye alan eğlenceli hikayesiyle sinema salonlarına dönecek.

Paul Rudd ve Nick Jonas'ın başrollerini paylaştığı "Power Ballad", müzik dünyasının perde arkasında yaşanan rekabet ve dostluk hikayesini komedi ve dram unsurlarıyla harmanlayarak izleyicilere sunacak.

Alice Eve ve Eric Michael Cole'un başrollerini üstlendiği "Chum", beklenmedik olayların ortasında karanlık sırların açığa çıktığı sürükleyici hayatta kalma mücadelesini sinemaseverlere aktaracak.

Dennis Quaid, David Thewlis, Josh Hutcherson ve Isabelle Fuhrman'ı bir araya getiren, gizem ve bilim kurgu yapımı "Signal One", kaynağı belirsiz sinyalin ardındaki ürkütücü gerçekleri keşfetmeye çalışan karakterlerin hikayesini vizyona taşıyacak.

Usta aktör Willem Dafoe ve Joe Cole'un rol aldığı "The Birthday Party", doğum günü kutlaması sırasında su yüzüne çıkan karmaşık insan ilişkilerini, geçmişle yüzleşmeleri ve gizlenen sırları izleyicilerle buluşturacak.

Aksiyon ve dram ögelerini görsel dünyayla birleştiren animasyon yapımı "Another World", farklı ve bilinmeyen evrende geçen sürükleyici varoluş mücadelesini sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Varun Dhawan, Pooja Hegde ve Mrunal Thakur'un başrollerini paylaştığı "Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai", romantik hikayesiyle izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Kaynak: AA

