Sancaktepe'de Öğretmenler Günü Konseri Düzenlendi - Son Dakika
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Sancaktepe'de Öğretmenler Günü Konseri Düzenlendi

Sancaktepe\'de Öğretmenler Günü Konseri Düzenlendi

Sancaktepe Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir konser ve etkinlik düzenledi. Konserde sanatçılar Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür sahne aldı. Belediye Başkanı Alper Yeğin, öğretmenlere teşekkür ederken, ayrıca öğretmenler için indirimli hizmetler sunacaklarını açıkladı.

25.11.2024 09:59  Güncelleme: 10:00
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SANCAKTEPE Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler gününe özel Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür bir konser gerçekleştirdi.

Sancaktepe Belediyesi Sancaktepe sahnesi'nde gerçekleşen konserde Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in yanı sıra birçok katılımcı katıldı. Konserde ses sanatçıları Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür seslendirdikleri parçalarla katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Konser öncesi gerçekleşen kokteyl programında söz alan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğini, "Ailelerimizin emaneti olan saf sevgiyi, emekle işleyerek üretken kılan, paylaşmayı öğreterek onu çoğaltan, eğitimin yanında bizi besleyen yegane şeyi, öğrenmeyi ve öğretmeyi kendine ülkü edinmiş öğretmenlerimize ithaf ettiğimiz etkinliğimize katılan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Başta İlk ve en büyük öğreticimiz Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün nezdinde, tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyor, Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

ÖĞRETMENLERE YÜZDE 20 İNDİRİM

Başkan Yeğin ayrıca 24 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında Sancaktepe Belediyesi'nin Hanımeli Kafe, Paşaköy, Yenidoğan ve Aydos sosyal tesislerinde Öğretmenlere yönelik yüzde 20 indirim yapılacağını belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sancaktepe'de Öğretmenler Günü Konseri Düzenlendi - Son Dakika

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