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Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 29 tutuklama - Son Dakika
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Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 29 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 10 ilde yapılan operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin telefon dolandırıcılığı yaparak öğretmenleri de dahil olmak üzere birçok kişiyi dolandırdığı belirlendi. 4 milyon 396 bin 460 lira zararın tespit edildiği operasyonda 29 şüpheli tutuklandı.

15.01.2024 - 13:30,  Güncelleme: 13:58
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ŞANLIURFA merkezli 10 İlde telefonla dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Polise başvuran aralarında öğretmenlerin de bulunduğu çok sayıda kişi, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak çeşitli suçlamalar yönelten kişilerce dolandırıldıklarını söyleyerek şikayette bulundu. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, mağdurlara haklarında terörle bağlantılı suçlamalar bulunduğunu söyledileri, bunu yapanlara yönelik düzenleyecekleri operasyonda kullanıp geri vermek üzere para talep ettikleri belirlendi. Şüphelilerinin çoğunluğu öğretmen olan mağdurları dolandırarak 4 milyon 396 bin 460 lira zarara uğrattıkları tespit edildi. 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 33 cep telefonu, 1 ses kayıt cihazı, 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Şanlıurfa\'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 29 tutuklama
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 29 tutuklama - Son Dakika
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