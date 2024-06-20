Termometreler 52 dereceyi gösterdi! Serinlemek isteyenler her yolu deniyor - Son Dakika
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Termometreler 52 dereceyi gösterdi! Serinlemek isteyenler her yolu deniyor

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Türkiye'de en yüksek hava sıcaklıklarının yaşandığı kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar çeşme başlarında ve gölgelik alanlarda biraz olsun serinleyebilmek için her yolu deniyor.

20.06.2024 16:08  Güncelleme: 16:55
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları "Tehlikeli" denilebilecek boyutlara ulaştı. Bunun son örneği ise Şanlıurfa'da ölçülen 52 derecelik hava sıcaklığı oldu. Cadde ve sokakların sakin olduğu kentte araç ve insan trafiği azaldı.

PARK VE BAHÇELER SICAKTAN BUNALANLARLA DOLDU TAŞTI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa'da termometreler zaman zaman görenlerin gözlerine inanamayacağı seviyelere çıkıyor. Vatandaşlar ise serinlemenin yolunu arayarak park ve bahçelerde yoğunluk oluşturuyor.

KİMİSİ UYUDU KİMİSİ ÜZERİNE SU DÖKTÜ

Kimileri yeşil ve gölgelik alanlarda uyumayı tercih ederken kimileri ise çareyi süs havuzlarına girerek serinlemekte buluyor. Çeşme başlarında üzerine su dökerek serinleyenler dikkat çekiyor.

BALIKLIGÖL'E SICAK HAVAYA RAĞMEN ZİYARETÇİ AKINI

Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise sıcak havaya rağmen Balıklıgöl'ü ziyaret ederek yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Uzmanlar ise "Aşırı sıcaklarda doğal afettir. Kendinizi koruyun" uyarısında bulunarak en sıcak haziran aylarından birinin yaşandığını ifade ediyor.

Termometreler 52 dereceyi gösterdi! Serinlemek isteyenler her yolu deniyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Termometreler 52 dereceyi gösterdi! Serinlemek isteyenler her yolu deniyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sakine Yenigören: Hz İbrahimi yaktınız diye sizde her sene yanıyorsunuz. :)) 6 5 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Gelme biye küstüm siye 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Termometreler 52 dereceyi gösterdi! Serinlemek isteyenler her yolu deniyor - Son Dakika
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