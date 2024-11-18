Sanofi, 'Yaş Dostu İşveren' Sertifikası Alan İlk Türk Şirketi Oldu - Son Dakika
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Sanofi, 'Yaş Dostu İşveren' Sertifikası Alan İlk Türk Şirketi Oldu

Sanofi, \'Yaş Dostu İşveren\' Sertifikası Alan İlk Türk Şirketi Oldu

Sanofi Türkiye, Age Friendly Institution tarafından düzenlenen Certified Age Friendly Employer (CAFE) Programı kapsamında 'Yaş Dostu İşveren' sertifikasını alan ilk şirket olduğunu duyurdu. Şirket, farklı jenerasyonlarda çalışanlara değer vererek kapsayıcı bir çalışma ortamı sunma hedefini ortaya koyuyor.

18.11.2024 12:17  Güncelleme: 12:19
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SANOFİ Türkiye, Age Friendly Institution tarafından düzenlenen Certified Age Friendly Employer (CAFE) Programı kapsamında 'Yaş Dostu İşveren (Age Friendly Employer)' sertifikasını alan ilk şirket olduğunu açıkladı.

Farklı jenerasyonlarda çalışan kişilere bilgi, deneyim, güvenilirlik ve üretkenlik açısından değer veren şirketleri desteklemeyi ve geliştirmeyi amaçlayan Certified Age Friendly Employer (CAFE) Programı kapsamında Sanofi, Türkiye'de yaptığı insan kaynakları uygulamaları ile değerlendirme standartlarını karşılayarak sertifikayı almaya hak kazandığını bildirdi. Sanofi, 'Yaş Dostu İşveren' sertifikasını alan Türkiye'deki ilk şirket, dünyada ise Brezilya'dan sonra ikinci ülke olduğunu duyurdu.

'TERSİNE MENTORLUK PROGRAMINI HAYATA GEÇİRDİK'

Sanofi'de psikolojik güvenliği önceliklendirerek, tüm çalışanların kariyer yolculuğunda eşit fırsata sahip olduğu bir çalışma ortamı sunulduğunu belirten, Sanofi Avrasya Bölge İnsan ve Kültür Direktörü Raziye Baysal, "Çalışanlarımızın potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirebilmeleri için kapsayıcılık, eşitlik ve çeşitliliği temel değerlerimiz olarak benimsiyor ve bu doğrultuda her zaman en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Her fikre saygı duyulan bir çalışma ortamı yaratarak sektörde öncü olan uygulamalara imza atıyoruz. Şirket içinde gururla desteklediğimiz, gönu¨llu¨ katılımcılardan oluşan çalışan gruplarımız var. Bu gruplar kapsayıcılık, eşitlik ve çeşitlilik konularının tamamını ele alarak şirketi her bir Sanofili için en kapsayıcı hale getirmek adına projeler geliştiriyor, yenilikçi uygulamaları hayata geçiriyorlar. Jenerasyonlar arası iletişimin ve iş birliğinin gu¨çlenmesi için çalışan dedike bir çalışan grubumuz mevcut. Onların çalışmaları sayesinde X ve Y jenerasyonundan Sanofililerin, Z jenerasyonu olan çalışma arkadaşlarından mentorluk aldıkları tersine mentorluk programını hayata geçirdik" dedi.

'ÇALIŞANLARIMIZIN YAŞADIKLARI HİKAYELERİ VE TECRÜBELERİ PAYLAŞIYORUZ'

Uzun dönem staj programı olan LEAP'ın, stajyerlerin grubun bir parçası olmasında teşvik edici olduğunu söyleyen Baysal, "Yine Jenerasyonlar çalışan grubumuzun bu sene hayata geçirdiği GensTalk oturumları ile farklı jenerasyonların birbirleriyle yakın çalışma ortamı ve ortak dil oluşturabilmeleri için yaşadıkları hikayeleri ve tecrübeleri paylaşıyoruz. Bu çalışmalarımızla 'Age Friendly Institution' tarafından sunulan ve jenerasyonlar arası kapsayıcılığımızı kanıtlayan sertifikaya layık görülmek bizim için son derece gurur verici. Süreci başarıyla yürüterek sertifikayı almamıza imkan sağlayan Sanofi Jenerasyonlar Grubumuza tüm çalışmaları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'Yaş Dostu İşveren' (Age Friendly Employer) sertifikası Türkiye'de ve dünya genelinde yaş ayrımcılığından uzak, eşit bir çalışma ortamı sunmaları adına, şirketleri desteklemeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA

Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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