Saraçhane Protestolarına Katılan Ozan Y.: "Gençlere Sahip Çıkın Çünkü Gençlerin Burada Yaptığı Şey Ülkeye Sahip Çıkmak"

(SARAÇHANE) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan Saraçhane'deki protesto gösterilerine ilk günden beri katılan üniversite öğrencisi Ozan Y., kardeşinin de gösteriler sırasında polis müdahalesinde yaralandığını ifade ederek, "Bize polis tarafından çok nadiren yapılan tek uyarı, dağılmamız ve bu eylemin kanunsuz olduğu. Burada kanunsuz çok şey yaşanıyor; şu an Türkiye'de demokraside, siyasette. Ama kanunsuz olan gençlerin mücadelesi değil. Arkada gençler ciddi sağlık problemleriyle mücadele ediyor. Lütfen gençlere sahip çıkın çünkü gençlerin burada yaptığı şey tüm ülkeye sahip çıkmak" ifadesini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart günü gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden sürece ilişkin protesto gösterileri devam ediyor. Gösterilerin sembol mekanlarından Saraçhane'de, çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan eylemciler, polis müdahalesiyle karşı karşıya kalıyor. Protesto gösterilerinin ilk gününden beri Saraçhane'de olduğunu söyleyen üniversite öğrencisi Ozan Y., ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Ozan Y., şunları söyledi:

"Öncelikle burada verilen mücadeleye hiçbir zarar vermek niyetinde değilim. Ben de bu mücadelenin parçasıyım. Dört gündür buradayım. Olabildiğince erken saatte gelip çıkabileceğim son dakikaya kadar burada kalmaya, mücadeleye destek vermeye çalışıyorum. Biz Saraçhane'de bir nöbetteyiz, bir demokrasi nöbetindeyiz. Yalnız burada sürekli gözden kaçırılan bir şey var. Burada miting havasında geçen konuşmalar esnasında, sürekli olarak miting alanının arkasında herhangi bir gazlı müdahale, plastik mermi vb. bir polis müdahalesi olmadığı söyleniyor yetkililer tarafından. Arkada yoğun şekilde sıkılan gaza bahane bulunuyor. Ama miting esnasında arkada gençler, öğrenciler yoğun bir polis müdahalesine maruz kalıyorlar. Basit bir müdahaleden bahsetmiyorum. Bu maskeyi ben hava kirliliği yüzünden takmıyorum ya da şu elimdeki şemsiyeyi de yağmur tedbiri olarak almıyorum. Bununla plastik mermiden korunuyoruz. Bununla da gazdan korunuyoruz.

"Kanunsuz olan gençlerin mücadelesi değil"

Provokasyon vardır yoktur, bilemem. Bunun yetkilisi ben değilim ama gözümle gördüğümü söylemem gerekirse provokatif olarak yorumlanabilecek herhangi bir eylem yapılmadığı esnada bile, polis hoşuna gitmeyen, belki ağırına giden sloganlardan sonra da sert müdahaleye hiçbir uyarı olmadan başlıyor. Bize polis tarafından çok nadiren yapılan tek uyarı, dağılmamız ve bu eylemin kanunsuz olduğu. Burada kanunsuz çok şey yaşanıyor şu an Türkiye'de demokraside, siyasette. Ama kanunsuz olan bu eylem değil, gençlerin mücadelesi değil.

"Buradan çıkışın tek yolunun gençlik mücadelesine destek olduğunu düşünüyorum"

Şöyle ki Türkiye'nin ve buradaki yetkililerin aradığı ve belki ekmek kadar ihtiyacımız olan birlik ve beraberlik, şu an miting alanının arkasında Bozdoğan Kemeri'nin başında başlayıp miting alanına kadar var. Biz birbirimizden ne su ne ilaç ne şemsiye, hiçbir şey sakınmıyoruz. Orada her inanıştan, her ideolojiden, her kökenden genç ve öğrenci var. Biz orada birlikteyiz, mücadele ediyoruz. Bunun görmezden gelinmesi tahammül edilebilir bir şey değil. Özellikle son gelişmelerden sonra buradan çıkışın tek yolunun gençlik mücadelesine destek olduğunu düşünüyorum."

"Kardeşim plastik mermiyle gözünden vuruldu"

Ozan Y., şöyle devam etti:

"Dün burada, daha sonra daha da sertleşen müdahalelerden hemen önce, miting dağıldıktan sonra her gün olduğu gibi, artık gazlar, mermiler taciz değil, direkt saldırı şeklinde gerçekleşti. ve öz kardeşim, arkadaşlarını barikata yakın yerlerden kurtarmaya çalışırken ki parkın ortasında insanlara yardımcı olmaya çalışırken sadece iki dakikalığına gözlüğünü çıkardı, etrafı rahat görebilmek için ve o esnada gözüne bir plastik mermi isabet etti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi plastik mermi kullanılmadığını, envanterde böyle bir şey olmadığını söylemiş. Dün Deniz Yavuzyılmaz, cebindeki plastik mermileri çıkarıp bana gösterdi. Ben de vekile bizim onlardan bol bol gördüğümüzü, kendimizin de biriktirdigini ilettim. Umuyorum ki vekil bunu basına da gösterir.

"Gençlere sahip çıkın çünkü gençlerin burada yaptığı şey tüm ülkeye hepten sahip çıkmak"

Kardeşimin gözüne gelen bu mermiden sonra, yetkililere ulaşmaya çalıştım, birtakım kişilerle görüştürüldüm; Zonguldak ve Kars milletvekilleri, Bahçelievler Kadın Kolları Başkanı... Zaten burada Özgür Çelik ile sürekli irtibat halindeyiz gençler olarak. Arkada gençler ciddi sağlık problemleriyle mücadele ediyor. Lütfen gençlere sahip çıkın çünkü gençlerin burada yaptığı şey tüm ülkeye sahip çıkmak."