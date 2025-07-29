Sarıyer'de Gizemli Ölüm: Rus Vatandaşı Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Sarıyer'de Gizemli Ölüm: Rus Vatandaşı Cesedi Bulundu

Sarıyer\'de Gizemli Ölüm: Rus Vatandaşı Cesedi Bulundu
29.07.2025 11:30
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Sarıyer'de ormanlık alanda bulunan Rus vatandaşı Usman Amriev'in cesediyle ilgili soruşturma başlatıldı.

SARIYER'de yol kenarındaki ormanlık alanda başına siyah çöp poşeti geçirilmiş ve bantlanmış halde bulunan erkek cesedinin Rus vatandaşı Usman Amriev'e (20) ait olduğu ortaya çıktı. Bilgisayarda yazılan ve eline sıkıştırılan Rusça notta ise, "Ben iftiraya uğrayacağım onlara inanma. Yemin ederim ki ben sadece hakkı aradım hepsi boşa çıktı. Tarihe ilim sahiplerinden biri olarak geçemeyeceğim. Beni kitaplara yazmayacaklar ancak herkes kendi cezasını çekecektir" yazdığı öğrenildi.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Bahçeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yoldan geçen bir vatandaş, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekiplerinin incelemelerinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

BAŞINA ÇÖP POŞETİ GEÇİRİLİP BANTLANMIŞ

Olay yeri inceleme ekipleri, 25 yaşlarında olduğu düşünülen erkek cesedinin başında çöp poşeti bulunduğunu ve bantlanmış halde olduğunu gördü. Cesedin yanında Rusça not ve siyah askılı çantası içinde cep telefonu, İstanbul Ulaşım kartı, paralar ve çeşitli eşyalar olduğu da belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından boğularak öldürüldüğü düşünülen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KİMLİĞİ OTEL KAYDINDAN TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çantadaki kapı kartından yola çıkarak kaldığı oteli tespit etti. Burada inceleme yapan polis, cesedin Rus vatandaşı Usman Amriev'e ait olduğunu belirledi. Ayrıca Amriev'in eline sıkıştırılmış halde bulunan notun bilgisayarda yazıldığı da ortaya çıktı.

'HERKES KENDİ CEZASINI ÇEKECEK'

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı notta, "Sahomenan, umarım bu sözler asla eline geçmez. Çünkü ben iftiraya uğrayacağım onlara inanma. Eğer bu mektup senin eline geçtiyse ben ölmüşüm demektir. Yemin ederim ki ben sadece hakkı aradım hepsi boşa çıktı. Tarihe ilim sahiplerinden biri olarak geçemeyeceğim. Beni kitaplara yazmayacaklar ancak herkes kendi cezasını çekecektir. Yalvararım beni biatçı olarak gömmelerine izin vermeyin" yazdığı öğrenildi.

BAKARA SÜRESİNDEN AYET YAZILMIŞ

Notun devamında ise Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresinin 153. ayetinin Arapça harflerle yazıldığı tespit edildi. Ele geçirilen bulgular doğrultusunda çalışmaların derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu tüm yönleriyle araştırıyor.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Sarıyer, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de Gizemli Ölüm: Rus Vatandaşı Cesedi Bulundu - Son Dakika

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