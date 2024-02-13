Sarıyer\'deki kafede çıkan silahlı kavgada 3 kişiye hapis istemi

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SARIYER Ayazağa'daki Vadi İstanbul AVM'de bulunan bir kafede Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 1 firari toplam 3 kişiye, 12 yıl 6 aydan 36 yıl 3 aya kadar değişen hapis istemiyle dava açıldı. 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili firari 6 şüphelinin dosyası ise ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 11 Eylül 2022 günü saat 19.00 sıralarında Vadi İstanbul AVM içindeki bir kafede iki grup arasında çatışma çıktığı ve silah kullanılması üzerine soruşturmaya başlandığı kaydedildi. İddianamede, Azer Amanov, Mehraj Karımov ve Qulam İbrahimov'u 'mağdur' sıfatıyla, Gürcistan uyruklu Gaga Berianidze, Gürcistan uyruklu firari Vakhtangi Tsulukıdze ve Azerbaycan uyruklu Rakif Aliyev ise 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Kafedeki kamera kayıtlarına göre Gürcistan uyruklu Gaga Berianidze'nin, Vakhtangı Tsulukıdze'nin de arasında bulunduğu 5 kişiyle oturduğu sırada Azerbaycan uyruklu Rakif Aliyev, Aydın Safaraliyev, Azar Amanov ile olayda yaralanan Mehraj Kerimov içeri geldi. Rakif Aliyev ve yanındaki kişiler, diğer grupta yer alan Gaga Berianidze ve arkadaşlarının oturduğu masanın yanına geldiklerinde aralarında tartışma başladı. Rakif Aliyev ve Vakhtangı Tsulukıdze'nin birbirine girmesi üzerine Tsulukıdze'nin silahını çıkararak birkaç el ateş ettiği, Gaga Berianidze'nin ise hedef gözeterek Aliyev'e doğru ateş ettiği, Aliyev'in de silah çekerek Gaga ve Vakhtangı'nin bulunduğu tarafa ateş ederek karşılık verdiği anlatıldı. Olayda Rakif Aliyev, Mehraj Kerimov ve Azer Amanov'un yaralandıkları, orada tesadüfen bulunan Qulem İbrahimov'un da yaralandığı, bir kişinin düşme sonucu, bir başka kişinin de ayağına basılarak parmağından yaralandıkları tespit edildi.

YARALANAN BİR KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İddianamede, 'müşteki' olarak yer alan Qulem İbrahimov, olay günü söz konusu AVM içindeki başka bir kafede aile yakınlarıyla oturduklarını, akşam saat 20.00 sıralarında aracını teslim almak için masadan kalktıkları sırada silah sesleri duyduklarını, sonrasında yaralandığını, kendisinin yaralanmasına sebep olanlardan şikayetçi olduğunu belirtti. Olay sırasında çıkan arbedede yaralanan Fatih Mehmet K. ve Seyyid Alireza A. ise kimseden şikayetçi olmadıklarını belirttiler. Kamera kayıtlarına göre olayda yaralandığı belirlenen Azer Amanov'a ulaşılamadığı için ifadesi alınamadı.

HEDEF GÖZETEREK ATEŞ ETMİŞ

Emniyette susma hakkını kullanan şüpheli Gaga Berianidze ise savcılıktaki ifadesinde, kahve içmek için gittiği kafede Vakhtanghi olduğunu, daha önceden tanımadığı kişilerin de bulunduğunu belirterek, "Kahve içerken Azerbaycan uyruklu kişileri ilk defa gördüm. Bizim oturduğumuz yere doğru geldiler. Birden bizi kafenin dışına çıkartmaya çalıştılar. O ara kavga oldu. Kavga sırasında bozuk bir Rusça ile küfür edildiğini duydum. İlk silahı kimin çıkardığını hatırlamıyorum. Gürcü arkadaşlarımda kesinlikle silah yoktu. Bizim silahımız olmadığı için ateş edemedik. Kesinlikle olay yerinde silah kullanmadım" diyerek suçlamaları reddetti. Ancak iddianamede, kamera görüntülerine göre Gaga Berianidze'nin, hedef gözeterek Rakif Aliyev'e doğru ateş ettiği tespit edildi. Berianidze'nin kullandığı silahın ele geçirilemediği, olaydan sonra Arnavutköy sahilinde balık tutan bir kişinin oltasına takılan poşette bulunan iki silahtan birinin olayda kullanıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Arkadaşı Mehraj ile birlikte nargile içmek amacıyla kafeye gittiğini söyleyen Rakif Aliyev ise ifadesinde, "Kafede kalabalık bir masa vardı ancak masada oturanların kim olduğunu bilmiyorum. Yer olan başka bir kafeyi aramak için geri döndük ve yürümeye başladık. Bu sırada kalabalık olan masada tartışma sesi geldi. Masadan birisi bana doğru yönelerek Rusça olarak anneme küfür etti. Az çok Rusça bildiğim için küfür etmemesi için bu kişiyi uyardım. Bu kişi alkollüydü. Bu sırada Türkçe konuşan bir kişi silah diye bağırdı. Karşıdaki kişinin elini beline attığını gördüm. Ben de elimi belime attım. Bu kişi belinden silahı çıkarıp havaya bir el ateş etti. Bana da ateş etti. Yaralandım. Silahı kendimi korumak amacıyla çıkardım. Ancak ateş etmedim. Sonradan öğrendiğim kadarıyla bana 9 adet kurşun isabet etmiş" dedi.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, sanık Gaga Berianidze için Rakif Aliyev'e karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Olası kastla silahla kasten yaralama" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 12 yıl 6 aydan 23 yıl 7 aya kadar hapis, sanık Rakif Aliyev'in ise Gaga Berianidze ve Vakhtangı Tsulukıdze'ye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Olası kastla silahla kasten yaralama" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplam 20 yıldan 35 yıl 3 aya kadar hapsi istendi. Gürcistan uyruklu firari mağdur-şüpheli Vakhtangi Tsulukidze için Rakif Aliyev'e yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Olası kastla silahla kasten yaralama", "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 12 yıl 6 aydan 23 ay 7 aya kadar hapsi talep edildi.

6 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNUYOR

'Şüpheli' olarak haklarında işlem yapılan Konstantin Kıpıanı, Levanı Tsetkhladze, Magsud Mammadov, Shahriyar Hüseyinov, Yahya Afandızada, Murad Muradov, Babak Novruzov, Merab Pıpıa için soruşturma aşamasında 4 Nisan 2023 tarihinde takipsizlik kararı verildi. Haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler Aydın Safaralıyev, Azar Amanov, Nodar Dzoborjgınıdze, Oleksandr Smalko, Revaz Mchedlıdze, Tengiz Gasıshvılı için ise 24 Şubat 2023'te dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANIYORLAR

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan sanıklar Gaga Berianidze ve Rakif Aliyev mahkemede suçlamaları reddettiler. Gürcistan'da doktor olduğunu söyleyen 2 çocuklu tutuklu sanık Gaga Berianidze savunmasında, "Kafede oturuyordum. Arkadaşlarımla iş görüşmesi olacaktı. Aniden tanımadığım kişiler içeri girdi. Kargaşa oldu. Ayağım kaydı bir şeye bastım gibi oldu. Ayağımla bastığım şeyin silah olduğunu hissettim. Silahı elime aldım. Ateş ettim mi, etmedim mi hatırlamıyorum. Şok içindeydim. Kendimi savunuyordum" dedi.

Azerbaycan uyruklu kargocu olduğunu söyleyen Rakif Aliyev ise, "Karşı taraf bizden 2 saat önce gelmiş, biz başka kişilerle görüşecektik. Mehraj ile birlikte gelmiştim. Azerbaycanlı misafirlerimiz vardı. Kafede Azerbaycanlı olduğunu fark ettiğimiz kişilerle selamlaştık. Kafe çalışanlarından yer ayarlamalarını söyledik. Karşı tarafa yönlendirdiler. Önümüzden Azeriler gidiyordu. Birbirimizi tanımıyorduk, düşmanlığımız yoktur. Masaya giderken Azerilere bir önde tanımadığım biri küfür etti. Kimin önce silah çektiğini görmedim. Buraya iş için gelmiştim. Azerbaycan'a tekstil gönderiyordum. Fakat bazen ben soygun falan olduğu için silah taşıyordum. Gaga'nın ateş edip etmediğini bilmiyorum. Silahın sürgüsünü çektim ama ateş etmedim. Bana kurşun gelince bayılmışım" dedi. Mahkeme, tahliyelerini talep eden ve karşılıklı şikayetçi olmadıklarını söyleyen 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.