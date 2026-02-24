Ünlü sunucudan rekor ödül: Kayıp annesini bulana 1 milyon dolar verecek - Son Dakika
Ünlü sunucudan rekor ödül: Kayıp annesini bulana 1 milyon dolar verecek

Ünlü sunucudan rekor ödül: Kayıp annesini bulana 1 milyon dolar verecek
24.02.2026 19:27  Güncelleme: 20:36
Ünlü sunucudan rekor ödül: Kayıp annesini bulana 1 milyon dolar verecek
ABD'nin tanınmış televizyon yüzlerinden Savannah Guthrie, evinden kaçırılan ve haftalardır kayıp olan annesi için kamuoyuna çağrıda bulundu. Ünlü sunucu, annesi Nancy Guthrie'nin yerini tespit etmeye yardımcı olacak bilgi paylaşanlara 1 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıklayarak hem yetkililere hem de halka seslendi.

ABD'li televizyon sunucusu Savannah Guthrie, evinden kaçırılan ve haftalardır haber alınamayan 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie'yi bulabilmek için dikkat çeken bir adım attı. Ünlü isim, annesinin yerini tespit etmeye yardımcı olacak bilgi paylaşanlara 1 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

"24 GÜNDÜR ANNEMİZDEN HABER YOK"

NBC ekranlarında yayınlanan Today programının sunucusu olan Guthrie, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada annesinin gece yarısı yatağından alındığını ve 24 gündür kendisinden haber alınamadığını belirtti.

Ünlü sunucu, bir yandan "mucize" beklediklerini ifade ederken, diğer yandan annesinin hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimaline karşı da kendisini hazırlamaya çalıştığını dile getirdi.

"ONUN NEREDE OLDUĞUNU BİLMEMİZ GEREKİYOR"

"Onun nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eve dönmesi gerekiyor."diyen ünlü sunucu annesinin bulunmasına katkı sağlayacak her türlü bilgi için 1 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.

İhbarcıların kimlik bilgilerinin talep etmeleri halinde gizli tutulacağını da vurgulayan Guthrie, bilgi sahibi olanların kendisine veya yetkililere ulaşmasını istedi.

500 BİN DOLARLIK BAĞIŞ

Savannah Guthrie ayrıca, National Center for Missing & Exploited Children (Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Ulusal Merkezi) için 500 bin dolar bağış yaptığını duyurdu.

Açıklamasında, belirsizlik içinde yakınlarını arayan milyonlarca aile olduğunu bildiklerini ifade eden Guthrie, annesine ve ailesine gösterilen ilgi ve desteğin benzer acılar yaşayan tüm ailelere de gösterilmesini temenni etti.

NANCY GUTHRİE'NİN KAYBOLMASI

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), NBC kanalında yayımlanan "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin bulunmasına ya da olayla bağlantılı kişilerin yakalanmasına yönelik bilgi sağlayanlara 100 bin dolar ödül verileceğini açıklamıştı.

FBI Direktörü Kash Patel, en son 31 Ocak'ta kendisinden haber alınan Guthrie'nin evindeki kayıt cihazlarına ait görüntülerin kurtarıldığını belirtmişti.

Patel, güvenlik sistemince kaydedilen görüntüleri kamuoyuna sunmuştu.

FBI ile Pima Bölgesi Şerif Departmanının işbirliği sonucu elde edilen görüntülerde, Guthrie'nin kaybolduğu sabah evin ön kapısındaki kamerayı kurcalayan silahlı kişi tespit edilmişti.

Olayla ilgili bilgi sahibi olanların, FBI'ın telefon numarası ve çevrim içi ihbar hattı üzerinden yetkililerle iletişime geçmesi için kamuoyuna çağrıda bulunulmuştu.

FBI, Nancy Guthrie'nin evine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan bir eldivendeki DNA örneklerinin, Guthrie'nin kaybolduğu gece evinin önündeki maskeli şüphelinin giydiği eldivenle eşleştiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

