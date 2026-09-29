SDD eski yöneticileri, Kılıçdaroğlu'nun ihracına 'siyasi ve ahlaki çelişki' dedi - Son Dakika
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SDD eski yöneticileri, Kılıçdaroğlu'nun ihracına 'siyasi ve ahlaki çelişki' dedi

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SDD eski yöneticileri, Kılıçdaroğlu\'nun ihracına \'siyasi ve ahlaki çelişki\' dedi
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Sosyal Demokrasi Derneği'nin geçmiş dönem yöneticileri, kurucuları ve üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki ihraç kararına tepki gösterdi. Açıklamada, derneğin kişisel hesaplaşma aracı olamayacağı ve SDD'yi yeniden çoğulcu yapıya kavuşturmak için mücadele edileceği belirtildi.

(ANKARA) - Sosyal Demokrasi Derneği'nin geçmiş dönem yöneticileri, kurucuları ve üyeleri, derneğin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında aldığı ihraç kararına tepki gösterdi.

Sosyal Demokrasi Derneği Geçmiş Dönem Yöneticileri, Kurucuları ve Üyeleri tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizler; Sosyal Demokrasi Derneğinin geçmiş dönem yöneticileri, kurucuları ve üyeleri olarak, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ihraç kararı alındığı yönündeki gelişmeyi büyük bir üzüntü ve tepkiyle karşılıyoruz. Sosyal demokratlık; farklı düşünceleri tasfiye etmek, eleştiriyi cezalandırmak ve geçmişin emeğini yok saymak değildir. Sosyal demokrasi; çoğulculuk, dayanışma, vefa, özgür tartışma ve demokratik katılım demektir. Sayın Kılıçdaroğlu'nu ihraç ederek sosyal demokrat değerlerin savunulduğunu ileri sürmek, ağır bir siyasi ve ahlaki çelişkidir.

Sosyal Demokrasi Derneği; kişisel hesaplaşmaların, dar grup anlayışlarının ve tasfiye girişimlerinin alanı değildir. Derneğimiz hiç kimsenin kişisel mülkü veya siyasi hesaplaşma aracı olamaz. SDD, kuruluşundan bugüne emek veren herkesin ortak çatısıdır. Bizler; derneğimizin tarihine, kurucularının emeğine ve sosyal demokrat mücadeleye sahip çıkmayı sürdüreceğiz. SDD'yi kişisel çekişmelerden uzaklaştırmak, yeniden çoğulcu ve demokratik bir yapıya kavuşturmak için birlikte mücadele edeceğiz. İnsanları ihraç ederek değil, yan yana getirerek büyüyebiliriz. Sosyal demokrasinin kapısını sosyal demokratlara kapatan bu anlayış karşısında susmayacağız."

Kaynak: ANKA
Kemal KılıçdaroğluPolitikaGüncelSon Dakika

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