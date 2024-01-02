SEÇİL ERZAN\'IN TELEFONU AÇILDI, ARDA TURAN VE FULYA TERİM\'E MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

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SEÇİL ERZAN'IN TELEFONU AÇILDI, ARDA TURAN VE FULYA TERİM İLE MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

- Arda Turan Sana imzasız kayıtsız 15 milyon dolar nakit akışı sağladım

Mikail BIYIKLIİSTANBUL,(DHA)- ÜNLÜ futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan DenizBank'ın şube müdürü Seçil Erzan'ın kırık cep telefonuna ait bilirkişi raporunda, Arda Turan'la arasında geçen bin 179 mesaj ortaya çıktı. Seçil Erzan'ın ödeme yapması konusunda kendisini oyaladığını iddia eden Arda Turan'ın, Sana imzasız kayıtsız 15 milyon dolar nakit akışı sağladım. Bakmadan, karşılığına bak şeklinde mesaj atması dikkat çekti. Turan'ın eşine çanta alması için Seçil Erzan'dan kredi çıkarması konusunda mesajlaşmaları da raporda yer aldı. Öte yandan Seçil Erzan'ın Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ile de mesajlaşmaları ortaya çıktı. Fulya Terim'in Erzan'a, 24.01.2023 tarihinde 1 adet 16.000,00 USD tutarında döviz satış işleminiz gerçekleşmiştir. Seçil'cim selam böyle bir mesaj geldi diye mesaj atması üzerine cevap olarak Seçil Erzan'ın, Sizin hesabına gönderttim Fulya Hanım arada böyle parça parça sürprizlerimiz olabilir ) şeklinde karşılık verdiği tespit edildi.

Spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 mağdurun dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan DenizBank'ın Leventteki şube müdürü Seçil Erzan'ın beyaz kırık telefonu ve bir sim kartının incelenmesi sonucunda yapılan çözümlemelere ilişkin rapor tamamlandı. Bilirkişi raporu davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştı. 553 sayfalık raporda, arka kasasının kırılmış ve parçalanmış olan telefonda Erzan'ın öncelikle sanıklarla ve müştekilerle mesajlaşmaları, sonrasında Erzan'ın avukatının belirttiği isimlerle mesajlaşmaları ve daha sonrada telefon içerisinde yer alan mesajların dökümü yapıldı. Bilirkişi raporunda, Erzan ile Selçuk İnan arasında çok az sayıda mesajlaştığı görülürken Emre Belözoğlu ile ise herhangi bir mesajlaşmada bulunmadığı belirlendi. Bilirkişi raporunda Seçil Erzan'ın Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ile ise mesajlaşmalarının olduğu ancak dava konusuyla alakalı olmadığı ifade edildi. Rapora Arda Turan ve Terim'in eşi Fulya Terim ile Seçil Erzan arasında geçen konuşmalar yer aldı.

Arda Turan ve Seçil Erzan arasında geçen konuşmalarda Erzan'ın para gerektiğini söylemesi üzerine Turan'ın ise nakit para verecek kimseyi bulamadığını yazdığı görülüyor. Konuşmaların devamı ise şöyle;

Arda Turan; Hiç müşterimiz yok mu bunu koyacak mesela buna iyi bir şey verelim.

Seçil Erzan; sen mi konuşacaksın

Arda Turan; Senin varsa tanıdığın ve bu işlemi yaptırdığımız daha önce

Seçil Erzan; düşünüyorum.

Arda Turan; bir iki kişiye sordum nakitleri yok.

Arda Turan; Emre aradı da pazartesiye kadar olmuyor diyor

Seçil Erzan; Pzt ye kadar birinden bulmaya çalışmak

Arda Turan; pazarteside olmaz onun işi

Seçil Erzan; öylemi demişler

Arda Turan; seçilim bunlar o işleri yapamazlar 3 bile mucize

Seçil Erzan; doğru söylüyorsun

Seçil Erzan; biz şimdi başımızın çaresine bakalım. Sen kimseye bir işlem yaptım vs deme artık

Arda Turan; yok sana sormadan demiyorum, ama bu sordu zaten emre

Seçil Erzan; sabri ile aran nasıl, ben samimiyim onunla

Arda Turan; futbolcular olmaz seçilim bunlar canımızı yerler ne zaman ne oluyor. Sen samimiysen ona söyleyebilirsin ardanın işlemi diye varsa onda.

Seçil Erzan; var mı onu bilmiyorum

Arda Turan; yoktur o kadar

Seçil Erzan; bence de. Yaparsa H. Balta yapar en aklı başında

Arda Turan; Bunun tek yolu bence yüklü mevduatı olan müşterilerinden birine güvendigin samimi oldugun size bir aylık bir işlem yapıcaz 2 milyon dolarına makul bir şey kazanacak birini bulmak.

ERZAN SEN BENİM ÖLENE KADAR CANIM KANIMSIN KADER BİRLİĞİ YAPMIŞIZ BİZ ARTIK

Arda Turan'ın mesajlaşmaların devamında para istemek için arayabileceği tüm kişileri aradığını söylediği, Erzan'ın ise birkaç yere sorduğunu, haber beklediğini söyleyen mesajla cevap verdiği görüldü. Konuşmaların devamında ise;

Arda Turan; 800 bin dolar nefes aldırmazmı

Seçil Erzan; Net hepsi belli olsun aldırtıcam

Arda Turan; Allah Büyük sende okeyse bende buraları okeyliycem

Seçil Erzan; Okey Canım

Arda Turan; Benim bu akşam çıkması gerekenide konuş ricam senden.

Seçil Erzan; Sen benim ölene kadar canım kanımsın kader birliği yapmışız biz artık. İyi ki ama iyi ki varsın. Bu akşam her şeyi çözecekler.

Arda Turan; canımsın inşallah iyi olacak her şey

ARDA'NIN EŞİNE ÇANTA ALMAK İÇİN PARA İSTEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Şeklinde Arda ve Seçil Erzan arasında konuşmaların geçtiği tespit edildi. Arda Turan'ın eşine çanta almak için Erzan'a Bir 30-40 bin dolar çıkar mı kredi kartına yatırsak. Aslıhan'a şu çantayı alsam. Çıkınca ararsan sevinirim şeklinde mesajlar attığı belirlendi. Seçil Erzan'ın Turan'a çantayı alıp almadığını sorması üzerine Turan'ın çantayı aldığı ve sonrasında limitinin kalmadığına dair mesaj attığı görüldü.

SANA İMZASIZ KAYITSIZ 15 MİLYON DOLAR NAKİT AKIŞI SAĞLADIM

Arda Turan'ın mesajlaşmaların devamında, 2023 Şubat ayının sonuyla birlikte Seçil Erzan'dan ödemeler istemesine rağmen Erzan'ın ödeme yapamadığı ve Turan'ı sürekli oyaladığı, Arda Turan'ın ise Mart 2023'ün ilk haftası, Seçil Erzan'a ödeme yapması konusunda güveninin kalmadığını mesaj atarak belirttiği görülüyor. Seçil Erzan'ın ise ısrarla Turan'a ödeme yapacağını biraz sabretmesi konusunda mesajlar attığı görülüyor. Arda Turan ise bu mesajlara artık inanmadığını, ailesine ve çevresindeki kişilere ödemeler konusunda sözler verdiğini ve bu sözleri yerine getiremediği için çevresindekilerin gözünde çok düştüğünü ifade ettiği görülüyor. Turan ve Seçil Erzan arasında geçen mesajların devamı şöyle;

Arda Turan; Seçil o para 5 e kadar gelsin, o kadar söylüyorum. Beni 1 aydır oyalıyorsun, Pazartesi günü ailemi oradaki paramı garanti altına alan yazılı evrak istiyorum. Önce bu konuyu Fatih hocayla konuşucam.

Seçil Erzan; seni oyalamıyorum

Arda Turan; Sana bir gram güvenmiyorum. Bana Çorludayım diyip fatih hocadan imza alıyrosun?

Arda Turan; Beni rezil ettin, Çarşamba benim için sondu.

Seçil Erzan; hala sözümün arkasındayım

Arda Turan; bu akşam o para gelmeyecek.

Seçil Erzan; gelmezse birlikte gideriz

Arda Turan; bizi oyaladın

Seçil Erzan; arda oyalamadım

Arda Turan; salak yerine koydun, bu akşam bu iş olmasın bakalım ne olacak. Ben 1 aydır uyku uyuyamıyorum. Benim uyuyamadığım yerde kimseyi uyutmuycam. Çocuklarımın üzerine yemin ettim. Hadi bakalım. Benim kayışımı kopardın bakalım ne oluyor.

Seçil Erzan; koparma ne olur koparma, olmuş işi bozma?

Seçil Erzan; kayış koparma

Arda Turan; benim param bu akşam gelecek. Sana imzasız kayıtsız 15 milyon dolar nakit akışı sağladım. Bakmadan, karşılığına bak, soktun çıkardın.

Seçil Erzan; ben senin tüm sözlerini yerine getiricem getiremezsem ben kendimi öldürücem.

Arda Turan; ne zaman çıkıyor para, ben saat istiyorum. Bugün o para gelecek seçil ben o kadar söylüyorum. O adama parayı götürücem ben. Seni utanamz bizi oyalarsın he

Seçil Erzan; yakma 2 evladın var

Arda Turan; Bana hemen bu işin sorumlusunu kim onun nosunu atıyorsun, seni yalancı

Seçil Erzan; benim tek sorumlusu

Arda Turan; gece geliyorum benim param nerede

Seçil Erzan; beni yakma, gel tamam

Arda Turan; benim paramı ne yaptın, sen kimi oyalıyorsun, Hakan Ateşle konuşuca

Seçil Erzan; oyalamıyorum, allah belamı versin oyalamıyorum

FATİH TERİM'İN EŞİ FULYA TERİM İLE MESAJLARI DA RAPORDA YER ALDI

Öte yandan bilirkişi raporunda Seçil Erzan'ın Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ile de mesajlaşmaları ortaya çıktı. Fulya Terim ve Erzan arasında geçen mesajlar ise şöyle;

Fulya Terim; Sayın FULYA ADALET TERIM, 24.01.2023 tarihinde 1 adet 16.000,00 USD tutarın da Döviz Satış işleminiz gerçekleşmiştir. Seçil'cim selam böyle bir mesaj geldi.

Seçil Erzan; Sizin hesabına gönderttim Fulya Hanım arada böyle parça parça sürprizlerimiz olabilir )

Fulya Terim; Hahahahahahahaha

Seçil Ezan; Nur abla ile bir konu görüştüm sizinle bugün konuşacak eğer onu yapabilirsek çok çok yüklü bir şeyi almış olacağız

Fulya Terim; Ok konuşurum ben

Seçil Erzan; Nasıl yaparız bilmiyorum ama sizden başkası da yapamaz

Fulya Terim; Tamam canım nur geliyo konuşuruz