Seda Sayan'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesine tepki

Şarkıcı Seda Sayan, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

“KIZINA KAFA ATAN ADAMI HEMEN POLİSE BİLDİRECEKSİN”

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan anne Zuhal Kalaycıoğlu'nun "Vahap Canbay kızıma kafa attı" ifadesini hatırlatan Seda Sayan, "Kızıma kafa attı diyorsun. Kızına kafa atan adamı hemen polise gidip ihbar edeceksin" dedi.

Seda Sayan şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin tanıdığı Aleyna Kalaycıoğlu'nun olayında. Annesi dedi ki, 'zaten o rapçiden (Vahap Canbay) kızım çok çekiyordu. Hatta bir keresinde kızıma kafa attı' dedi. Şimdi kızıma kafa attı diyorsun. Kızına kafa atan adamı hemen polise gidip ihbar edeceksin. Kızıma kafa attı ne demek ya? Senin evladına, gözünün içine baktığın çocuğuna biri kafa atıyor ya. Kız çocuğuna kafa atıyor. Neticede ne oldu? Çocuk çıktı, 'var mı ellerinde böyle bir rapor' dedi. Buradan tüm ailelere sesleniyorum. Evladınızın başına böyle bir şey geldiğinde, bu ülkede polis var, gidin şikayet edin. Böyle bir şey yaşandıysa konuşmak yetmez; rapor, delil ve emniyet şart"