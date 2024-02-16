Sedat Cezayirlioğlu, Maden Faciası Sonrası Yasaklandı

Haber: DİLAN KUTLU/ Kamera: UĞUR DEMİRCİ
İliç'te altın madenine karşı verdiği mücadele ile tanınan ve gözalına alındıktan sonra serbest bırakılan Sedat Cezayirlioğlu'nun facia yaşanan maden sahasına 3 kilometre kadar mesafeye girmesi yasaklandı. Cezayirlioğlu, "Duyun size de yapılacak bu. Suçum mu? Orayı ben mi patlattım? Oradaki topraktakilerini çıkartın. Benimle uğraşacağınıza oraya müdahale edin. Benim ekmeğimle de oyun yapmaya başladınız. Allah belanızı versin. Bir şey söyleyeyim mi? Allah'a havale ediyorum" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Çöpler Altın Madeni tesisinin bulunduğu geniş alanda 13 Şubat'ta saat 14.30 sıralarında çökme meydana geldi. Sabırlı köyünde yaşayan ve madene karşı mücadele veren Sedat Cezayirlioğlu köyüne girmek isterken gözlatına alınmıştı.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Cezayirlioğlu bugün İliç'te Hükümet Konağı'nın binasının yanında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Duyun size de yapılacak bu. Suçum mu? Orayı ben mi patlattım? Oradaki topraktakilerini çıkartın. Benimle uğraşacağınıza oraya müdahale edin. Benim ekmeğimle de oyun yapmaya başladınız... Bir şey söyleyeyim mi? Allah'a havale ediyorum.
Bunu Türkiye'ye, dünyaya duyurduğum için bu felaketi. Köye gitmeye çalışıyordum, köyüme. 400 yıllık köyüme gitmeye çalışıyordum. Gittim, jandarma bırakmadı. Alay komutanını çağırdım, o geldi. Dedim, 'komutanım beni bir dinler misin?' 'Dinlemiyorum' dedi, dinlemedi. Beni köyüme almadılar. Orada tartıştık, hiçbir hakaret makaret de etmedim. Çünkü artık hukukun ne olduğunu 9 yıldır bildiğim için. Çarşıya geldim, 2 saat sonra beni apar topar sorgusuz sualsiz gözaltına aldılar. Gittim nezarette, 24 saat yattım. Peşinden dün akşama doğru beni savcılığa çıkarttılar.
Gözaltına alınma sebebi olarak yanlış bilgiyi alenen yayma, suçum o. Hangi yanlış bilgi mesela? Siyanür patlaması yokmuş demek ki veya 9 ölü yok. Şimdi burada ne oluyor biliyor musunuz? Bir örnek vereyim. Yani örnek verirsem o da mı başımın belaya girer? Artık diyor ki konuşma. Yani suçu işleyeni ihbar ediyorsun. Suçu işleyeni tutuklamıyor. İhbar edeni tutukluyorlar. Maden sahasına 3 kilometre yaklaşmama ki benim köyüm maden sahasına 180 metre. Yani köyüme gitmeme. 400 yıllık köyüme gitmeme ve günde 2 defa saat 10 ile 12 arası suçluymuşum gibi imza ve kesin kararla. Kesin kararla bu kararı bana tebliğ etti jandarma.
Şu anda ben işimden olduğum gibi, kamu görevlisindeki işimden olduğum gibi bir özel şirkette makinist olarak çalışıyordum. Şu anda benim ekmeğimle de oynanmış vaziyette. Ben bugün akşam burayı terk edip gidecektim. Makinistim. Türkiye'nin her yerinde çalışıyorum. Dolaşıyorum. Sabit bir yerim yok günlük. Devamlı 24 saat tren üzerindeyim. Bu şekilde ben. Diyor ki sen yaşama da. Orada ölüleri çıkarmıyorlar. Suçlularını. Oraya sonra söyleyeceğim. Benim yaşam hakkımı da şu anda elimden almış var."
Son Dakika › Güncel › Sedat Cezayirlioğlu, Maden Faciası Sonrası Yasaklandı - Son Dakika
Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan Haberler.com'da Melis Yaşar'a yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki yerel seçimden sonra döviz kurunun nasıl seyredeceğine ilişkin konuştu. Erdoğan, "Seçimlerden sonra döviz kurunda ılımlı bir artış trendi bekliyorum. Seçimden sonra kurda yüzde 15'lik artış bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kocaeli'nin Gebze ilçesinden belediye başkan adaylığını duyurdu. Baş, paylaşımında, "Gebze'den adaylığımı ilan ediyorum. İşçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak ve bu algıyı değiştireceğiz." dedi.
Marmara Denizi'nde 69 metre boyundaki kargo gemisinin batma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Gemideki 6 mürettebattan biri olan Hüseyin Tutuk tarafından olaydan dakikalar önce kaydedilen ve yakınlarına gönderilen videoda, Tutuk'un ''Allah'ım sen yardım et'' dediği duyuluyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren oynanacak maçın VAR kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çocuk istismarı suçundan aranan Mehmet Ç., tarım ilacı içerek intihar etti. Olay yerinde yapılan incelemelerde, "Ölümünden kimsenin sorumlu değildir. Cezaevine girmek istemiyorum" yazılı not bulundu.
Ankara'da kar payı ortaklığı adı altında 50 bin kişiden yaklaşık 100 milyon dolar kripto para topladığı öne sürülen Gazi Can Ç. ile eşi Aslı Ç. ortadan kayboldu. Mağdurlar 5 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Esra Ezmeci'nin programına konuk olan bir kadın itirafıyla ağızları açık bıraktı. Yüzü maskeli bir şekilde yayına çıkarak kayınbiraderiyle aşk yaşadığını belirten kadın, "Eşim askerdeydi. Ben de boşluktaydım. Kayınbiraderimin de eşiyle sorunları vardı. Benim sürekli ilgilendi. Ben de çok etkilendim" dedi.
Esenyurt'ta çalıştığı börekçiden parasını alamayan eski çalışan, dükkanı basarak işyeri sahibini 6 yerinden bıçakladı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, yaralının durumu iyi olduğu belirtildi. Tartışmanın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?