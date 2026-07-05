Şehit ailesinde otobüste saygısızlık davasında şok! Kanıt çeken kız kardeşe dava açıldı

Antalya'da bir halk otobüsünde şehit annesi ve kız kardeşine yönelik sarf edildiği öne sürülen sözlerin ardından başlayan hukuki süreç yeni bir boyut kazandı. İddiaya göre otobüs şoförünün, "Şehit ailesi olmanız beni alakadar etmiyor" ifadelerini kullandığı olayda, yaşananları delillendirmek amacıyla cep telefonuyla görüntü kaydı alan şehidin kız kardeşi hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan kamu davası açıldı. Şehit ailesinin avukatı Ozan Gürhan ise süreci sonuna kadar takip edeceklerini açıkladı.

Şehit annesi ile şehidin kız kardeşinin yolculuk yaptığı halk otobüsünde meydana geldiği belirtilen olayda, iddiaya göre otobüs şoförü, şehit ailesinin yolculuğa devam etmesine izin vermeyerek araçtan inmelerini istedi. Bu sırada şoförün aileye yönelik, "Şehit ailesi olmanız beni alakadar etmiyor" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Yaşananlar üzerine şehidin kız kardeşi, maruz kaldıklarını belgelemek amacıyla cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı. Görüntülerin, olay sırasında yaşandığı iddia edilen hakaret ve tartışmayı delillendirmek amacıyla çekildiği belirtildi.

ŞOFÖR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Olayın ardından şehit ailesi, otobüs şoförü hakkında "şehidin aziz hatırasına hakaret" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Söz konusu başvuruya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Ancak hukuki süreçte dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şoför hakkındaki soruşturma henüz sonuçlanmadan, olay sırasında delil toplamak amacıyla görüntü kaydı aldığı belirtilen şehidin kız kardeşi hakkında Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'nde "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan kamu davası açıldı.

AVUKATTAN AÇIKLAMA GELDİ

Şehit ailesinin avukatı Ozan Gürhan, süreçle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şehidimizin aziz hatırasına hakaret edildiği gerekçesiyle yaptığımız suç duyurusu devam etmekte olup, yaşananları belgelemek amacıyla cep telefonuyla kayıt alan şehidimizin kız kardeşi hakkında kamu davası açılmıştır."

Hukuka ve bağımsız yargıya olan güvenlerinin tam olduğunu belirten Gürhan, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı: "Şehitlerimiz ve onların emanetleri olan aileleri bu milletin ortak değeridir. Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın da, şehidimizin hatırasına hakaret nedeniyle yaptığımız suç duyurusunun da sonuna kadar takipçisi olacağız. Adalete olan güvenimizden zerre şüphemiz olmadığını belirtmek isterim."

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Şehit ailesinin, otobüs şoförü hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin soruşturma sürerken, olayı delillendirmek amacıyla görüntü kaydı aldığı belirtilen şehidin kız kardeşi hakkında açılan kamu davası da Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Her iki hukuki sürecin de devam ettiği bildirildi.