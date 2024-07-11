Şehit Emniyet Müdürü Baysan'ın toprağı Demir'in kabrine gidecek - Son Dakika
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Şehit Emniyet Müdürü Baysan'ın toprağı Demir'in kabrine gidecek

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Şehit Emniyet Müdürü Baysan'ın toprağı Demir'in kabrine gidecek -Bisikletçiler Düzce'ye ulaştı İstanbul Arnavutköy'den yola çıkan bisikletçiler Düzce'ye ulaştı.

11.07.2024 17:24  Güncelleme: 17:41
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Şehit Emniyet Müdürü Baysan'ın toprağı Demir'in kabrine gidecek

-Bisikletçiler Düzce'ye ulaştı

DÜZCE - İstanbul Arnavutköy'den yola çıkan bisikletçiler Düzce'ye ulaştı. 15 Temmuz hain kalkışmada Ankara Gölbaşı Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne yaptıkları saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın kabrinden alınan toprağı, Ömer Halis Demir'in kabrine karıştırılmak üzere bisikletçilere teslim edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitleri anmak için "8. Ulusal Ömer Halis Demir Bisiklet Turu" düzenlendi. Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan yola çıkan yaklaşık 40 bisikletli Düzce'ye ulaştı. Bin kilometreden fazla pedal çevirecek sporcular, Türkiye'nin birçok şehrindeki şehitliklerinden alınan toprakları, Ömer Halis Demir'in Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan kabrine götürecek. Düzce'ye gelen sporcuları Bisikletçiler Federasyonu Düzce Temsilcisi Selim Cicü karşıladı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde kısa mola veren bisikletçilere Selim Cicü, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Hareket Dairesi'nde görevli olan ve hainlerin saldırısında şehit olan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın baba ocağındaki kabrinden alınan toprağı teslim etti. Şehit Emniyet Müdürü Baysan'ın toprağı Ömer Halisdemir'in kabrine dökülerek şehitlerin toprakları birleştirilecek.

Turun en tecrübeli bisikletçisi Bulut Çakır, "Bu sene Arnutköy Belediyesi'nin düzenlediği Ömer Halis Demir turuna Sakarya üzerinden devam ediyoruz. Şu anda Düzce'deyiz. Buradan Bolu'ya oradan Ankara, Aksaray ve son olarak ta Ömer Halis Demir'in kabrinin olduğu Niğde de turumuz bitecek. Turun 1-2 yılına işlerden dolayı katılamamıştım ama 6 tanesinde pedal bastım" dedi.

Turun en genç bisikletçilerinden 14 yaşındaki Furkan Yavuz; ise şehitleri unutmamak için bu turların devamının gelmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi, "Turun en genç ve en küçüğü benim. Ömer Halis Demir bana 15 Temmuz'u hatırlatıyor. Türkiye'yi kurtaran adam. Onu hiç unutmayacağız. Kalbimizde he yaşayacak ve başımızın üzerinde yeri vardır. Ömer Halis Demir'i unutturmamak için bu turların devamını da getireceğiz."

"15 Temmuz şehidimizin toprağı Halis Demir'in toprağına kavuşacak"

Federasyon İl Temsilcisi Selim Cicü yaptığı açıklamada, "Bu tur 8 yıldır yapılıyor. İstanbul'dan rahmetli şehidimiz Ömer Halis Demir kabrine bisikletçi arkadaşlarımız sürüş yapıyorlar. Bu sene güzergah Düzce'den oldu. Bizde onları ağırlamak istedik. Düzce'mizden de 15 Temmuz Şehidimiz Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın emaneti toprağını arkadaşlarımıza teslim edip onu da Ömer Halis Demir Toprağı ile kavuşturmak istedik. Şehidimizin toprağını da oraya taşıyacaklar inşallah. Rabbim tüm şehitlerimizim mekanlarını cennet etsin. Allah hainlere de fırsat vermesin. Bu tura İstanbul'dan 35-40 civarında bisikletçi katılıyor. Ayrıca illerden onlara eşlik edenlerde olacak. Bizde Düzce'den il sınırına kadar eşlik edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından bisikletliler Bolu'ya gitmek üzere yola çıktı.

Kaynak: İHA

Arnavutköy, İstanbul, Düzce, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Emniyet Müdürü Baysan'ın toprağı Demir'in kabrine gidecek - Son Dakika


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