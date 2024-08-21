Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Muhammed Emin Önk Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Muhammed Emin Önk Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine siyasi liderler ve bakanlar da katıldı.

21.08.2024 14:19  Güncelleme: 14:28
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(ANKARA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 3 Ağustos 2024 tarihinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 3 Ağustos tarihinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi alınan Önk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Elif ve İlhan çiftinin oğlu Önk, 5 yıldır TSK'da görev yapıyordu. Şehidin 2 yıllık evli olduğu öğrenildi. Önk için bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi Şehit Piyade Uzman Çavuş Önk'ün cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Şehit Önk, cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Kuvvet Komutanları, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Ankara Valisi Vasip Şahin, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner katıldı. Ayağı kırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cenazeye baston kullanarak geldi.

Şehidin cenazesi kortej eşliğinde camiye getirilirken, askerler silah arkadaşları tabutunun başında nöbet tuttu, şehit ailesi ise taziyeleri kabul etti. Şehit Önk, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Şehitliğe defnedildi.

Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Muhammed Emin Önk Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: ANKA

Ahmet Hamdi Akseki, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Muhammed Emin Önk Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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