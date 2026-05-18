Şehit Polis Emrah Koç İçin Van'da Tören Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit Polis Emrah Koç İçin Van'da Tören Düzenlendi

Şehit Polis Emrah Koç İçin Van\'da Tören Düzenlendi
18.05.2026 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı ve bıçaklı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Emrah Koç için Van'da tören düzenlendi. Naaşı, Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'nda düzenlenen karşılama töreninin ardından memleketi Çaldıran'a uğurlandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen Orhan A.'nın (24) silahlı ve bıçaklı saldırısında şehit olan polis memurlarından Emrah Koç için Van'da tören düzenlendi.

Çorlu'da görev sırasında silahlı saldırı sırasında şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç için ilk olarak Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören düzenlendi. Ardından şehit polis memuru Emrah Koç'un naaşı, Türk Hava Kuvvetleri ne ait uçakla Van'a getirildi. Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, şehidin yakınları, polis ve askeri erkan katıldı. Şehidin naaşının tören alanına getirildi ve ardından şehidin özgeçmişi okundu. Şehit Koç'un Türk bayrağına sarılı naaşı okunan duaların ardından daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Van'ın Çaldıran ilçesine gönderildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Polis Emrah Koç İçin Van'da Tören Düzenlendi - Son Dakika

İsrail’in İran’a saldırılar için Irak’ta “ikinci gizli karakol kurduğu“ iddiası İsrail'in İran'a saldırılar için Irak'ta "ikinci gizli karakol kurduğu" iddiası
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu. Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Yozgat’ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza Yozgat'ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza
Eyüpspor, Fenerbahçe’ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı Eyüpspor, Fenerbahçe'ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı
Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi
Şampiyon Galatasaray ligi mağlubiyetle tamamladı Şampiyon Galatasaray ligi mağlubiyetle tamamladı
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
Gençlerbirliği, Trabzonspor’u gole boğarak ligde kaldı Gençlerbirliği, Trabzonspor'u gole boğarak ligde kaldı

18:53
Mersin’de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
Mersin'de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
18:36
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:45
Halil İbrahim Kalaycıoğlu “Mezhebimi sordu“ dedi, İlyas Salman’dan yanıt geldi
Halil İbrahim Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:21
Takımın başına geçecek mi Serdal Adalı’dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
16:30
Amasya ve Tokat’ta sel ve taşkın alarmı Eğitime ara verildi
Amasya ve Tokat'ta sel ve taşkın alarmı! Eğitime ara verildi
15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 19:24:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Şehit Polis Emrah Koç İçin Van'da Tören Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.