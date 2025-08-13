Şekerli Gıdalara Düzenleme Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şekerli Gıdalara Düzenleme Geliyor

13.08.2025 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Memişoğlu, şekerli gıdalar için Tarım ve Orman Bakanlığı ile çalıştıklarını duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, şekerli tüm gıdalara yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı ile bir çalışma yaptıklarını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, Türkiye Basın Federasyonu'nda "Anadolu Sohbetleri" kapsamında Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, sağlık gündemine ilişkin açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

Hareketli yaşamı destekleme konusunda bakanlıklarla ortak çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Memişoğlu, sağlık, milli eğitim, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği, gençlik ve spor bakanlıkları ile bir araya geleceklerini ve okul bahçelerinin de içinde yer alacağı düzenlemelerin planladığını anlattı.

Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının sporla ilgili faaliyetlerine destek verirken aynı zamanda sağlık anlamında destek de sağlayacaklarını belirterek, "Dört bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı, biz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon yapıyoruz. Birkaç hafta içinde büyük ihtimalle bu kamuoyuyla paylaşılacak. Hanımefendinin özellikle Emine Hanım'ın da himayelerinde bu çok güzel bir projeye dönüşmüş olacak." diye konuştu.

Memişoğlu, depreme hazırlık ve hastanelerin durumuna ilişkin de bilgi verdi. Hastane binalarının yüzde 95'in üzerinde depreme dayanıklı hale geldiğini vurgulayan Memişoğlu, dayanıklı olmayanlar için de yıkım kararı aldıklarını ve hemen boşalttıklarını söyledi.

Güçlendirme gerekecek veya takviye gelecek hastanelerle ilgili yenileme ve yeniden yapım süreçlerinin devamlı yapıldığını aktaran Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Sındırgı'da da mesela yeni hastane yapıyoruz, biliyorsunuz. Ona da birkaç hafta içinde inşallah yenisini teslim alacağız. İstanbul da dahil bütün hastanelerimizi depreme dayanıklı hale getirme çabası içindeyiz ki yüzde 95'in üzerinde getirdik. Hem lojistik anlamında hem sağlık yönetimi anlamında bütün ülkeye, İstanbul'a destek verme aşamasında 12-48 saat arasında kendi kendine yetebilir sağlık hizmeti sunar hale getirdik onları. Onlarla ilgili afet planlarımızı revize ettik. Özellikle 2019'daki 5,8 depremi ve asrın felaketinden sonra aldığımız tecrübelerle revize ettik bütün planlarımızı."

Memişoğlu, hastane randevularında herhangi bir sıkıntı olup olmadığına ilişkin, "Çok büyük oranda birkaç branş haricinde randevu sorunumuz yok şu anda. Göz, plastik cerrahi, onkoloji birkaç tane branş bunlar. Yani şu an bir kişi istediği an randevusunu alabiliyor. Alamayan kişiler de kendi aile hekimine giderse o aile hekimi ona randevu alabilir. Yani esasında aile hekimleri şu anda kendi kontenjanlarının yüzde 20'sini bile kullanmıyor hastanelerde." diye konuştu.

"Dumansız Türkiye" hedefi

Tütünle mücadele konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Memişoğlu, şunları söyledi:

"ALO 171 bırakma hattına yönlendirmeye çalışıyoruz. İlaçları veriyoruz. Aynı zamanda şimdi, aynı kilo, boy gibi sahaya çıkıp insanlara, sigarayı niye bırakması gerektiğini, nasıl bırakması gerektiğini ve nasıl yardım edeceğimizi anlatacağız. Yüzde 45 erkekler içiyor Türkiye'de. Ben şimdi Bakanlıkta da başlattım. Artvin'de de söyledim. Sigarasız şehir olacak, sigarasız Bakanlık olacak. Bence sigarasız medya kampanyasını siz başlatın. Tütün, sigara değil tütün. Hepsine, elektronik sigara, puf, hepsi yasak. Bununla ilgili kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Kamu kurumlarına da gidiyoruz artık."

Memişoğlu, yeni eğitim-öğretim yılında okul kantinlerinde bir düzenleme olup olmayacağına ilişkin de "Kantinlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile zaten protokolümüz var. Onlarla ilgili denetimlerimizi daha çok artıracağız. Yani okul kantinlerini Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber, çok daha kaliteli ve uygun hale getireceğiz." dedi.

Bakan Memişoğlu, şekerli gıda tüketimine yönelik de "Tüm şekerli gıdalarla ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte çalışacağız." açıklamasında bulundu.

Aile hekimliğini güçlendiriyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimliğini güçlendirmeye yönelik çalışma yürüttüklerini de dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kim nerede doğru tedaviyi doğru zamanda alacaksa onu organize etmek için yeniden yapılandırıyoruz sağlık sistemini. Örneğin kişi şeker hastası olduğunu bilmiyor, taramada çıkıyor ve biz bu kişileri arıyoruz. Vatandaş tarama yaptırmadan önce kanser olduğunu bilmiyor, taramada çıkıyor. Bu taramaların ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Aile hekimleri taramaları yapıyor. Aynı zamanda meme kanserleriyle ilgili görüntüleme hizmetimiz var, sağlıklı hayat merkezlerimizde ve KETEM'de çekiliyor. O filmleri okutuyoruz. Diyelim şüpheli bir alan oluştu, hastaneden biz randevu alıyoruz, orada tedavi ettiriyoruz. Böylece erken kanseri, erken safhada yakalamaya çalışıyoruz."

İlaçların geri ödeme süreci

Memişoğlu, kas hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar ve yürütülen kampanyalara ilişkin bir soruya da, "Bunlarla ilgili bir bilimsel çalışma yapıyoruz. Sizinle kamuoyuyla da paylaşacağız. Kanser ilaçlarında 5 ilacı ödemeye aldık.Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hizmet sunuyor." dedi.

Organ bağışı konusundaki yeni düzenlemeye ilişkin olarak Memişoğlu, "Şu anda Türkiye, canlısından organ veren dünyanın en yüksek ülkelerinden bir tanesi. Yani biz canlıdan alıyoruz. Kısa süre içerisinde ikinci mevzuat çıkmış olacak." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, "Doktorların e-imzası kopyalanarak Kırıkkale'de yeşil reçeteli ilaç yazıldığı" yönündeki iddialara ilişkin, "İki tane soruşturma yürütülüyor. Bir tanesi adli soruşturma, biz de idari soruşturmaları yapıyoruz." bilgisini paylaştı.

Memişoğlu SMA ilaçlarının yerli üretimi ile ilgili olarak ise klinik çalışmaların yıl sonuna doğru başlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Güncel, Tarım, Çevre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şekerli Gıdalara Düzenleme Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı
Feyenoord’u eleyen Fenerbahçe’nin kazandığı para belli oldu Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'nin kazandığı para belli oldu
Mourinho’dan maç biter bitmez flaş açıklama Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama
Fenerbahçe’den 27 yıl sonra ilk Fenerbahçe'den 27 yıl sonra ilk
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı Feyenoord’a olay gönderme Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı! Feyenoord'a olay gönderme
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu’dan evlilik teklifi aldı İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi aldı
Beyaz Saray’dan Trump’la görüşecek Putin’e gözdağı: Başkan gerekirse toplantıyı terk etmeye hazır Beyaz Saray'dan Trump'la görüşecek Putin'e gözdağı: Başkan gerekirse toplantıyı terk etmeye hazır

18:59
Özgür Özel’in Erdoğan’la ilgili sözlerine AK Parti’den sert tepki
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
17:59
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
17:28
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
17:25
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal Ekipler hemen el koydu
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
23:56
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor! Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı
23:55
90’da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı’nın Hull City’sine büyük şok
90'da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı'nın Hull City'sine büyük şok
23:39
Karısını tabancayla vuran adam, intihar girişiminde bulundu
Karısını tabancayla vuran adam, intihar girişiminde bulundu
23:32
Armand Duplantis, sırıkla atlamada 13. kez dünya rekoru kırdı
Armand Duplantis, sırıkla atlamada 13. kez dünya rekoru kırdı
23:27
Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalacak
Kadıköy'de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalacak
23:19
Galatasaraylılara müjde Donnarumma, Paris Saint-Germain’e veda etti
Galatasaraylılara müjde! Donnarumma, Paris Saint-Germain'e veda etti
23:16
Robin Van Persie’den Fenerbahçe taraftarına mesaj
Robin Van Persie'den Fenerbahçe taraftarına mesaj
23:11
Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı
Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 19:06:35. #7.11#
SON DAKİKA: Şekerli Gıdalara Düzenleme Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.