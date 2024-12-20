Selçuk Bayraktar, Fahri Doktora Töreninde Gelecek Vizyonunu Paylaştı - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar, Fahri Doktora Töreninde Gelecek Vizyonunu Paylaştı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde aldığı fahri doktora unvanı töreninde, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmeleri ve gençlerin rolüne dair önemli mesajlar verdi. Bayraktar, ülkenin bağımsızlığı için güçlü olmanın önemine vurgu yaptı.

20.12.2024 00:38
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1)SELÇUK BAYRAKTAR: YARININ YARIŞLARINA HAZIRLANAN BİR EKİBİZ (2)

'ARTIK DÜNYA LİDERİ MARKALARIMIZ VAR'

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosu tarafından oy birliğiyle verilmesi kararlaştırılan Fahri Doktora Payesi için tören düzenlendi. Üniversitenin Konferans ve Sergi Salonu'ndaki programa Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Selçuk Bayraktar, törendeki konuşmasında, "Savunma sanayimiz açısından baktığımızda Türkiye bundan 20 sene önce yüzde 80 oranında yurt dışına bağımlıydı. Artık dünya lideri markalarımız var. BAYKAR bugün itibarıyla dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi en yakın Amerikalı rakibinden 3 kat büyük. Gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden bir şirket haline gelmiş durumda" dedi.

'DÜNYA MARKALARINI SİZLER İNŞA EDECEKSİNİZ'

"Geleceği inşa edecek genç kardeşlerim kendinizi asla ufak görmeyinö diyen Bayraktar, "Bizim zamanımızda büyük maharet bir yabancı firmada mühendis olabilmekti, bakım mühendisi. Tasarım mühendisi de değil. Benim üniversite okuduğum dönemde ama artık öyle değil. Dünya markalarını sizler inşa edeceksiniz belki de yıkılmış dünyanın kurtuluşu sizlerin elinde" diye konuştu.

Öğrencilerin sorularını cevaplayan Selçuk Bayraktar, kamuoyuyla paylaşmadıkları başka projeleri de olduğunu söyledi. Bayraktar, "Medeniyetler yarışında geri düştüğümüz her alanda farklı bir paradigmayla geleceğin yarışına bugünden hazırlanarak öne geçme çabasındayız ve elbette yarış devam edecek. Dünyanın neredeyse her tarafında zulüm var. Özellikle bizim medeniyetimizin yaşadığı coğrafyalara bakacak olursak daha da fazla olduğunu görüyorsunuz. Halihazırda biz konuşurken yapay destekli bir soykırım devam ediyor. Dolayısıyla bizlerin bunlara 'dur' diyebilmesinin yolu ancak tam bağımsız ve güçlü olabilmek. Bunları da sizlerin gayretleriyle hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, "Gençler için bu sevgiyi, bu iletişimi, bu bağı kurmak bence ayrı bir sır ama bu yolculuk eminim ki inançla beslenen, bilimle yücelen ve kararlılıkla devam eden bir yolculuk. İnanan, kararlılıkla yoluna devam eden insan mutlaka eninde sonunda başarıya ulaşıyor" diye konuştu.

'TÜRK MÜHENDİSLİĞİ KAVRAMINI GLOBAL ARENADA MARKA HALİNE GETİRDİ'

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar da "Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarısı, salt bir teknik ilerleme değildir. Bu başarı, İbn-i Sina'nın bilgeliği, El- Harezmi'nin matematiksel dehası, El-Cezeri'nin mühendislik zekası ve Uluğ Bey'in astronomik titizliğinden miras aldığımız ruhun bugüne yansımasıdır. Selçuk Bayraktar, atalarımızın yaktığı ışığı günümüzün en ileri teknolojilerine uyarlamış; milli İHA ve SİHA'larla Türkiye'yi dünyada saygın bir konuma taşımanın ötesinde, Türk mühendisliği kavramını global arenada marka haline getirmiştir" dedi.

Konuşmaların sonunda Selçuk Bayraktar'a MAKÜ Senatosu tarafından Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Fahri Doktora Payesi verildi ve Rektör Dalgar tarafından cübbesi giydirildi. MAKÜ Senatosu'nun kararında ise "Savunma sanayi alanında yüksek teknoloji ve inovasyon projeleriyle Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltarak ülkemizin tam bağımsızlık mücadelesine stratejik katkılar sunması ve bu alanda ülkemizin gelişimine öncülük etmesi, insansız hava aracı teknolojilerinin gelişimine ve üretim süreçlerinde etkin görev alarak dünya çapında üstün başarılar kaydetmesi, bu yönüyle gençlere rol model olması ve ülkemizi bu alanda liderlik konumuna taşımış olması halihazırda devam eden hizmetleri dolayısıyla Türkiye markasının gücüne güç katması dolayısıyla Sayın Selçuk Bayraktar'a Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında Üniversitemiz Fahri Doktora Payesinin tevcihine oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

Selçuk Bayraktar'a geçen ay düzenlenen ve katılamadığı MAKÜ 5'inci Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri kapsamında Meslekte Üstün Başarı Ödülü de Vali Tülay Baydar Bilgihan tarafından takdim edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar, Fahri Doktora Töreninde Gelecek Vizyonunu Paylaştı - Son Dakika

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