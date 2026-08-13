Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, 5 yıldır en çok vergi verenler listesinde zirvede - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, 5 yıldır en çok vergi verenler listesinde zirvede

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, 5 yıldır en çok vergi verenler listesinde zirvede
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Milli SİHA ihracatıyla küresel alanda büyük başarı yakalayan Baykar'ın üst yöneticileri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, 2021-2025 yıllarında üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri oldu. 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık rekor ihracata imza atan şirkette iki yöneticinin beyan ettiği toplam gelir vergisi 5,5 milyar liraya ulaştı.

Türkiye’nin savunma ve havacılık devi Baykar’ın milli SİHA ihracatında yakaladığı küresel başarı, şirket yöneticilerini 5 yıldır üst üste Türkiye’nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri yaptı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021-2025 yıllarında üst üste vergi şampiyonu oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, son 5 yıldır vergi rekortmenliği listesinin ilk iki sırasındaki yerini koruyor.

2025'TE TOPLAM 5,5 MİLYAR TL VERGİ BEYANI

Açıklanan 2025 vergilendirme dönemi verilerine göre:

  • Selçuk Bayraktar: 2 milyar 991 milyon 536 bin TL
  • Haluk Bayraktar: 2 milyar 502 milyon 27 bin TL

gelir vergisi beyan etti. İki yöneticinin 2025 yılı için ödediği toplam gelir vergisi 5 milyar 493,6 milyon TL'ye ulaştı. Baykar yöneticilerinin 2021 yılından bu yana ödediği vergi tutarında yaşanan yaklaşık 18 katlık rekor artışta, şirketin ihracat odaklı büyüme modeli belirleyici oldu.

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, 5 yıldır en çok vergi verenler listesinde zirvede

İHRACATTA 2,2 MİLYAR DOLARLIK YENİ REKOR

Savunma ve havacılık sektörünün son 5 yıldır açık ara ihracat lideri olan Baykar, 2025 yılında ihracat rakamını 2,2 milyar dolara çıkararak yeni bir rekor kırdı. Şirketin ihracat grafiği yıllara göre şu şekilde gerçekleşti:

  • 2021: 664 milyon dolar
  • 2022: 1,2 milyar dolar
  • 2023 & 2024: 1,8'er milyar dolar
  • 2025: 2,2 milyar dolar
Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, 5 yıldır en çok vergi verenler listesinde zirvede

Bayraktar TB2 SİHA için 36, Bayraktar AKINCI TİHA için 16 ülke olmak üzere toplam 39 farklı ülkeyle tedarik sözleşmesi imzalayan şirket, tüm sektörler arasında Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk 10 firması arasındaki yerini üst üste 3'üncü kez korudu.

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, 5 yıldır en çok vergi verenler listesinde zirvede

TEŞVİKSİZ VE KREDİSİZ TAMAMEN ÖZ KAYNAKLI BÜYÜME

Kuruluşundan bu yana tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar; devletten nakit teşvik, hibe veya sipariş garantisi almadan faaliyetlerine devam ediyor. Şirket, banka kredisi dahi kullanmadan AR-GE ve üretim süreçlerini tamamen kendi gelirleriyle finanse ediyor. 2003'ten bu yana elde ettiği gelirlerin yaklaşık %90'ını ihracattan sağlayan şirket, gözünü uzay teknolojilerine dikerken; yurt içi ve dışındaki iştiraklerinde 8 bin 500'den fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar, Türkiye, Ekonomi, Güncel, SİHA, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, 5 yıldır en çok vergi verenler listesinde zirvede - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Demekki en çok kazanan can kardeşler 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, 5 yıldır en çok vergi verenler listesinde zirvede - Son Dakika
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