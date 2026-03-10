Selçuklu Kemha Kumaşları Yeniden Dokunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Selçuklu Kemha Kumaşları Yeniden Dokunuyor

Selçuklu Kemha Kumaşları Yeniden Dokunuyor
10.03.2026 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü, 9 Selçuklu kemha deseni yeniden dokumaya başladı.

ANTALYA Olgunlaşma Enstitüsü, Selçuklu sanatının önemli değerlerinden kemha ipek kumaşlardan 9 deseni, dünyadaki çeşitli müzelerde bulunan örnekleri inceleyerek aynı teknik ve kompozisyonlarla birebir yeniden dokumaya başladı.

Antalya'nın, Selçuklu Sultanı 1'inci Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 5 Mart 1207 tarihindeki fethinin 819'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Selçuklu döneminin önemli sanat değerlerinden 'kemha' kumaş türü yeniden dokunmaya başlandı.

9 KUMAŞ DESENİ BELİRLENİP DOKUNDU

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, enstitü olarak Selçuklu kumaşlarıyla ilgili araştırmaları 10 yıldır sürdürdüklerini belirterek, "Bu ise kumaş araştırmalarımızın artık sona yaklaşan ve meyve vermiş bölümü. 9 adet Selçuklu kumaş deseni birebir analiz edilerek günümüze uyarlandı. En kısa zamanda ipek dokuma atölyemizde tam teçhizatlı birebir dokumalara da başlayacağız. Şu anda deneme niteliğinde dokumalarımız başladı. Bu ürünler 5 yıllık araştırmanın sonucunda ortaya çıktı. Kemha-i Antalya adıyla çıktı. Zaten Selçuklu dönemindeki ismi de budur" dedi.

800 YILLIK ADIYLA MARKA TESCİL BAŞVURUSU

Selçuklu sultanları tarafından bu kumaşların başka ülkelere de hediye olarak gönderildiğini anlatan Erkal, "Şu anda marka başvurusunu başlattık. 800 yıl önceki ismiyle başvurduk. Kumaşların desen tasarımlarının birebir tasarım tescil hakkı da alınacak. Onun için de başvurular yapıldı. Tüm bu işlemlerden sonra tüm halkımız bu kumaşlara ulaşabilecek. Hazırlanan desenler tasarımcılarımızla da paylaşılacak. Her yerde kullanılabilir. Özel ceket, giysi kıyafetinden tutun da ev tekstiline, bilgisayar oyunlarında bile kullanabileceğiniz desenler bunlar" diye konuştu.

SELÇUKLU'NUN İHTİŞAMINI YANSITIYOR

Enstitü Ar-Ge biriminden sanat tarihçisi Semiha Aleyna Ergezer, Selçuklu dönemindeki ipekli kumaş dokumalarının özelliklerini beş yıllık araştırma sonucunda ortaya koyduklarını söyledi. Selçuklu kumaşlarının yurt dışındaki özel sergiler veya müzelerde bulunan örneklerini araştırdıklarını belirten Ergezer, "Çoğunluğu Anadolu kökenli, çok geniş çaplı bir araştırma yaptık. Çeşitli koleksiyonlarda, Avrupa'da çeşitli müzelerde bulunan örnekleri bulduk. Şu an elimizde 9 tane kumaş verimiz var. Kemha kumaşının en önemli özelliği, dönemin ipek kumaşının üzerine gümüş veya altın ipliklerle işlendiği bir kumaş türü. Selçuklu'nun ihtişamını yansıtır, hükümdarlık ihtişamını yansıtmaktadır. Bu bakımdan geleceğe taşıyacağımız çok önemli bir kültürel miras" dedi.

AVRUPA VE ABD'DEKİ KUMAŞLAR ANALİZ EDİLDİ

Enstitü olarak bu kültürel mirasın gelecek nesillere taşınması için çalışmaların devam ettirildiğini kaydeden Ergezer, "Avrupa'da çeşitli müzeler var. Amerika'da özellikle Metropolitan Art Museum, Selçuklu kumaşlarının bulunduğu bir müze. Oradan faydalandık. Koleksiyonlar var, Kopenhag'da David Samling'in kişisel koleksiyonunda bulunuyor. Oradaki verilerden faydalandık. Bunların künye ve tarihlemelerini yaptık. Çeşitli renk kompozisyonlarını, bitkisel veya hayvansal motiflerin açıklamalarını gerçekleştirdik ve bunları bu şekilde çalışmamıza dahil ettik" diye konuştu.

SELÇUKLU KEMHASI DÜNYA MÜZELERİNDE

Araştırmacılar tarafından kemha kumaşlarının dünya müzelerinde yer alan örnekleri New York'taki The Metropolitan Museum of Art'tan Lyon Tekstil Müzesi'ne, Berlin Dekoratif Sanatlar Müzesi'nden Almanya'daki Aziz Servatius Kilisesi Hazinesi'ne, Kopenhag Davids Samling Koleksiyonu'na kadar karşılaştırmalı incelendi, teknik yapısı, kompozisyon düzeni ve sembolik dili analiz edildi. Orta Çağ'ın en görkemli dokumalarından biri olan kemha şöyle tarif ediliyor:

"Selçuklu döneminde yalnızca bir kumaş değil, adeta gücün ve ihtişamın dokunmuş haliydi. Çözgü ve atkısı ipekten, desenleri altın ve gümüş tellerle işlenen bu özel dokuma, dönemin en lüks tekstilleri arasında yer alıyordu. Metal ipliklerin verdiği parlaklık, kemhayı sıradan bir giysi olmaktan çıkarıyor; onu bir iktidar ve statü sembolüne dönüştürüyordu. Selçuklu sanatında kemha kumaşlar; madalyonlu düzenleri, simetrik figürleri ve Rumi motifleriyle dikkat çeker. Çift başlı kartallar, aslanlar, ejderler, şahinler ve atlar. Her biri hükümdarlık ideolojisini, askeri kudreti ve aristokrat kimliği temsil eder. Bu figürler yalnızca süsleme değildir; dönemin siyasal ve kültürel dünyasını anlatan görsel birer metindir. Kemha kumaşlar saray çevresinde kullanılmış, diplomatik hediyelerde yer almış ve hatta vergi sistemi içinde önemli bir unsur olmuştur. Yani kemha, estetik olduğu kadar ekonomik ve siyasi bir güç göstergesidir. Kemha, Anadolu'da gelişen bir sanat geleneğinin zirvesidir."

Kaynak: DHA

Selçuklu, Antalya, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuklu Kemha Kumaşları Yeniden Dokunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amatör maçta VAR sistemi uygulanıyor Amatör maçta VAR sistemi uygulanıyor
Çin-Rusya yolcu treni seferleri 6 yıl aradan sonra yeniden başladı Çin-Rusya yolcu treni seferleri 6 yıl aradan sonra yeniden başladı
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı
Zonguldak’ta ’Kirpi Ahmet’ cinayeti iddianamesi hazırlandı: 2’si tutuklu 4 şüpheliye müebbet istemi Zonguldak'ta 'Kirpi Ahmet' cinayeti iddianamesi hazırlandı: 2'si tutuklu 4 şüpheliye müebbet istemi
Türkiye’den Mücteba Hamaney’in seçilmesine ilk yorum Türkiye'den Mücteba Hamaney'in seçilmesine ilk yorum
Bir il alarmda İHA bulundu, SAS timleri bölgede Bir il alarmda! İHA bulundu, SAS timleri bölgede
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
Dzeko’nun futbol tutkusuna bakın Dzeko'nun futbol tutkusuna bakın
Lider oldu ama her şeyini kaybetti İşte acı tablo Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular

09:47
Dursun Özbek’ten Liverpool maçı için tarihi karar
Dursun Özbek'ten Liverpool maçı için tarihi karar
09:45
Pompa çıldırdı Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam
Pompa çıldırdı! Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam
08:59
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
08:41
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
08:17
İmamoğlu’nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün İlk gün gergin geçti
İmamoğlu'nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün! İlk gün gergin geçti
07:59
İsrail’i şoke eden haber Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
İsrail'i şoke eden haber! Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
07:41
Trump’a infial yaratan görüntü soruldu Yanıtı olaydan daha skandal
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
07:07
Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu Dikkat çeken referans detayı
Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı
06:32
Savaşta 11. gün ABD gözünü Hürmüz Boğazı’na dikti, İran’dan “1 ton altı füze atılmayacak“ resti geldi
Savaşta 11. gün! ABD gözünü Hürmüz Boğazı'na dikti, İran'dan "1 ton altı füze atılmayacak" resti geldi
03:08
Devrim Muhafızları’ndan Trump’a tepki: Savaşın sonunu İran belirleyecek
Devrim Muhafızları'ndan Trump'a tepki: Savaşın sonunu İran belirleyecek
02:17
İran ateşkes için tek bir şart sundu
İran ateşkes için tek bir şart sundu
23:58
Trump “Savaş bitiyor“ dedi, piyasalar coştu
Trump "Savaş bitiyor" dedi, piyasalar coştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 10:02:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Selçuklu Kemha Kumaşları Yeniden Dokunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.