Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil gözaltında, Serdar Ortaç aranıyor

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Cesur sahneleriyle gündem olan "Esas Oğlan" dizisi için şok karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Polisin, aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın da olduğu diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.