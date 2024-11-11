Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil gözaltında, Serdar Ortaç aranıyor - Son Dakika
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Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil gözaltında, Serdar Ortaç aranıyor

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sanatçı Mehmet Ali Erbil ile bazı sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında, yasa dışı bahis iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil'in gözaltına alındığı, Serdar Ortaç'ın arandığı öğrenildi.

11.11.2024 10:52  Güncelleme: 11:08
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Polisin, aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın da olduğu diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil gözaltında, Serdar Ortaç aranıyor

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Son Dakika Güncel Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil gözaltında, Serdar Ortaç aranıyor - Son Dakika

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