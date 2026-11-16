Sevda Karaca, 150 bini aşkın Sağlık Yönetimi mezununun sorununa soru önergesi verdi

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Sağlık Yönetimi bölümü mezunlarının,, kamuda yaşadığı istihdam ve meslek tanımı sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Sağlık Yönetimi bölümü mezunlarının, kamuda yaşadığı istihdam ve meslek tanımı sorunlarını TBMM gündemine taşıdı.

Yükseköğretim Kurulu'nun 2025 yılı verilerine göre, 146 üniversitede eğitim veren bölümün mezun sayısının 150 bini aştığını ifade eden Karaca, bölümün bu denli yaygınlaşmasına ve çok sayıda mezun vermesine rağmen mezunların kamudaki mesleki görev tanımı ve istihdam alanlarının hala netleştirilmediğini belirtti.

Meslek görev tanımının bulunmaması nedeniyle Sağlık Yönetimi mezunlarının kadro cetvellerinde ve Sağlık Bakanlığı Personel Dağılım Cetveli'nde kendilerine özgü bir unvan ve kadro koduyla yer alamadığını aktaran Karaca, mezunların kendi eğitim alanlarına uygun kadrolara atanamadığını kaydetti.

Alımlarda bölüm mezunlarına doğrudan meslek unvanı üzerinden değil, sınırlı sayıdaki büro personeli kadroları aracılığıyla kontenjan ayrılmasının istihdam olanaklarını önemli ölçüde kısıtladığını savunan Karaca, sağlık hukuku, sağlık ekonomisi, epidemiyoloji, hastane işletmeciliği, kalite ve akreditasyon, insan kaynakları ve finansal yönetim gibi alanlarda eğitim alan mezunların, sağlık kurumlarının idari ve mali yönetim birimlerinde değerlendirilmediğine işaret etti.

Sevda Karaca, bunun yetişmiş insan gücünün atıl kalmasına ve sağlık kuruluşlarının profesyonel yönetim ihtiyacının karşılanamamasına neden olduğunu öne sürdü. Karaca, Sağlık Bakanlığı'nın klinik hizmetlerde görev yapan hemşire, ebe, tıbbi sekreter, biyolog ve sağlık teknikerleri gibi personelin idari birimlerdeki geçici görevlendirmelerini sonlandırarak asli görevlerine dönmelerini sağlamaya yönelik uygulamasının ardından, sağlık kuruluşlarının idari birimlerinde ortaya çıkan personel ihtiyacının Sağlık Yönetimi mezunlarıyla karşılanması gerektiği yönündeki taleplere de dikkati çekti.

SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI KADROLARI BAŞVURULARI

Önergede, Sağlık Yönetimi mezunlarının Sağlık Uzman Yardımcılığı kadrolarına başvurularında yaşadığı sorunlara da yer verildi. Alımlarda ya hiç kontenjan ayrılmadığı ya da KPSS-A puan türü şartı nedeniyle KPSS-B puanıyla kamu personeli alımlarına hazırlanan mezunların başvuru hakkından yararlanamadığı ifade edildi.

Önergede ayrıca Sağlık Yönetimi mezunları için bağımsız bir meslek görev tanımı ve kadro unvanı hazırlanıp hazırlanmayacağı, "Sağlık Yönetimi Personeli" unvanlı kadroların ihdas edilmesinin planlanıp planlanmadığı ve Personel Dağılım Cetveli'nde bu mezunlara yönelik bağımsız bir kadro kodu bulunup bulunmadığı soruldu.

Önergenin son bölümünde ise Sağlık Yönetimi mezunlarının kendi eğitim alanlarında istihdam edilmesine yönelik kadro planlaması yapılıp yapılmadığını soran Karaca, önümüzdeki sağlık personeli alımında lisans mezunları için en az 5 bin kişilik kadro ayrılması ve mesleki görev tanımı ile kadro unvanı oluşturuluncaya kadar mevcut kamu sağlık kurumlarındaki idari personel ihtiyacının bu mezunlar arasından karşılanmasına yönelik geçici bir istihdam veya yerleştirme düzenlemesi yapılması konularında Bakanlığın değerlendirmesini istedi.