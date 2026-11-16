Sevda Karaca, 150 bini aşkın Sağlık Yönetimi mezununun sorununa soru önergesi verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sevda Karaca, 150 bini aşkın Sağlık Yönetimi mezununun sorununa soru önergesi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sevda Karaca, 150 bini aşkın Sağlık Yönetimi mezununun sorununa soru önergesi verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Sağlık Yönetimi mezunlarının istihdam ve meslek tanımı sorununa ilişkin TBMM'ye soru önergesi verdi. Karaca, 150 bini aşkın mezun için önümüzdeki sağlık personeli alımında lisans mezunları için en az 5 bin kadro ayrılmasını istedi.

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Sağlık Yönetimi bölümü mezunlarının,, kamuda yaşadığı istihdam ve meslek tanımı sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Sağlık Yönetimi bölümü mezunlarının, kamuda yaşadığı istihdam ve meslek tanımı sorunlarını TBMM gündemine taşıdı.

Yükseköğretim Kurulu'nun 2025 yılı verilerine göre, 146 üniversitede eğitim veren bölümün mezun sayısının 150 bini aştığını ifade eden Karaca, bölümün bu denli yaygınlaşmasına ve çok sayıda mezun vermesine rağmen mezunların kamudaki mesleki görev tanımı ve istihdam alanlarının hala netleştirilmediğini belirtti.

Meslek görev tanımının bulunmaması nedeniyle Sağlık Yönetimi mezunlarının kadro cetvellerinde ve Sağlık Bakanlığı Personel Dağılım Cetveli'nde kendilerine özgü bir unvan ve kadro koduyla yer alamadığını aktaran Karaca, mezunların kendi eğitim alanlarına uygun kadrolara atanamadığını kaydetti.

Alımlarda bölüm mezunlarına doğrudan meslek unvanı üzerinden değil, sınırlı sayıdaki büro personeli kadroları aracılığıyla kontenjan ayrılmasının istihdam olanaklarını önemli ölçüde kısıtladığını savunan Karaca, sağlık hukuku, sağlık ekonomisi, epidemiyoloji, hastane işletmeciliği, kalite ve akreditasyon, insan kaynakları ve finansal yönetim gibi alanlarda eğitim alan mezunların, sağlık kurumlarının idari ve mali yönetim birimlerinde değerlendirilmediğine işaret etti.

Sevda Karaca, bunun yetişmiş insan gücünün atıl kalmasına ve sağlık kuruluşlarının profesyonel yönetim ihtiyacının karşılanamamasına neden olduğunu öne sürdü. Karaca, Sağlık Bakanlığı'nın klinik hizmetlerde görev yapan hemşire, ebe, tıbbi sekreter, biyolog ve sağlık teknikerleri gibi personelin idari birimlerdeki geçici görevlendirmelerini sonlandırarak asli görevlerine dönmelerini sağlamaya yönelik uygulamasının ardından, sağlık kuruluşlarının idari birimlerinde ortaya çıkan personel ihtiyacının Sağlık Yönetimi mezunlarıyla karşılanması gerektiği yönündeki taleplere de dikkati çekti.

SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI KADROLARI BAŞVURULARI

Önergede, Sağlık Yönetimi mezunlarının Sağlık Uzman Yardımcılığı kadrolarına başvurularında yaşadığı sorunlara da yer verildi. Alımlarda ya hiç kontenjan ayrılmadığı ya da KPSS-A puan türü şartı nedeniyle KPSS-B puanıyla kamu personeli alımlarına hazırlanan mezunların başvuru hakkından yararlanamadığı ifade edildi.

Önergede ayrıca Sağlık Yönetimi mezunları için bağımsız bir meslek görev tanımı ve kadro unvanı hazırlanıp hazırlanmayacağı, "Sağlık Yönetimi Personeli" unvanlı kadroların ihdas edilmesinin planlanıp planlanmadığı ve Personel Dağılım Cetveli'nde bu mezunlara yönelik bağımsız bir kadro kodu bulunup bulunmadığı soruldu.

Önergenin son bölümünde ise Sağlık Yönetimi mezunlarının kendi eğitim alanlarında istihdam edilmesine yönelik kadro planlaması yapılıp yapılmadığını soran Karaca, önümüzdeki sağlık personeli alımında lisans mezunları için en az 5 bin kişilik kadro ayrılması ve mesleki görev tanımı ile kadro unvanı oluşturuluncaya kadar mevcut kamu sağlık kurumlarındaki idari personel ihtiyacının bu mezunlar arasından karşılanmasına yönelik geçici bir istihdam veya yerleştirme düzenlemesi yapılması konularında Bakanlığın değerlendirmesini istedi.

Kaynak: ANKA
MilletvekiliSevda KaracaGaziantepPolitikaSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa’ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın’dan büyük söz Fransa'ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın'dan büyük söz
Mansur Yavaş’ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı Mansur Yavaş'ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik 2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Fatih Terim’in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu Ünlü şef gerçeği açıkladı Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı
Genç kadını ateşe vermişti Kadıköy’deki vahşette karar çıktı Genç kadını ateşe vermişti! Kadıköy'deki vahşette karar çıktı
Mahsun Kırmızıgül’den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı Mahsun Kırmızıgül'den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı
Cübbeli Ahmet Hoca’dan jet ski’de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia Cübbeli Ahmet Hoca'dan jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
Adanaspor’un eski yıldızı Almanya’da cumhurbaşkanı adayı oldu Adanaspor'un eski yıldızı Almanya'da cumhurbaşkanı adayı oldu
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:09
ABD’deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin
ABD'deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin
11:58
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti
Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
11:44
Okan Buruk 120 milyon TL’lik villa aldı İşte yeni adresi
Okan Buruk 120 milyon TL'lik villa aldı! İşte yeni adresi
11:43
Babacan’a “Ekonominin başına geçer misiniz” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
11:32
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
11:26
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
11:25
Fransa maçında Mbappe, Arda’ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti
Fransa maçında Mbappe, Arda'ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti
10:55
Cübbeli Ahmet Hoca’dan jet ski’de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
Cübbeli Ahmet Hoca'dan jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
10:47
Genç kadını ateşe vermişti Kadıköy’deki vahşette karar çıktı
Genç kadını ateşe vermişti! Kadıköy'deki vahşette karar çıktı
10:21
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 12:23:56. #.0.3#
SON DAKİKA: Sevda Karaca, 150 bini aşkın Sağlık Yönetimi mezununun sorununa soru önergesi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android