Sevgililer Günü'nde Çiçek Fiyatları Artıyor

(ANKARA) - Ankara'nın Sakarya Caddesi'ndeki çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor. Çiçekçiler, Sevgililer Günü için en fazla gülün tercih edildiğini söylerken; müşterilerin, "buket" şeklinde almak yerine tane "gül" almayı tercih ettiklerini belirtti. Bir çiçekçi, "Girdiler yüksek, çıktılar yüksek oluyor da millete mal oluyor o da dönüyor bütün esnafı etkiliyor" dedi. Müşteriler ise, çiçek fiyatlarının artmasından şikayetçi.

Sevgililer Günü için Ankara'nın Sakarya Caddesi'nde tezgahı bulunan çiçekçilerin hazırlıkları sürüyor. Sevgililer Günü için en fazla tercih edilen çiçeğin gül olduğunu ve bu sene tane şeklinde alındığını söyleyen çiçekçiler, tane gülün fiyatının, "gülün şekline, cinsine ve rengine göre değiştiğini" belirtti. Çiçekçiler, tane gülün fiyatının, 100 TL'den başlayarak 300 TL'ye kadar çıktığını aktardı. Bir çiçekçi, "Demet olarak gül yok, tane olarak müşterimiz kaç tane isterse, 10 tane dediğim gibi bin TL'ye var bin 500'e ve 2 bine var. Gülün kalitesine göre" dedi.

Uygun fiyatlı çiçek satın almak isteyen müşterilerin ise nergisi tercih ettiğini söyleyen çiçekçiler, ayrıca sümbül ve laleleri de sattıklarını kaydetti. Diğer bir çiçekçi, "Nergislerimiz var en uygun onlar da 100 TL, ondan da buket yaptıran oluyor. sümbüllerimiz var, lalelerimiz satılıyor, satılmayan yok aslında. Buket yaptıran da var ama en çok tek tek alan var şu anda. Tercihe bağlı buket yaptırıyorlar" dedi.

"Şu anda satışlar, eskisi gibi değil, bu bir gerçek"

Satışlarının eskisi gibi olmadığını söyleyen bir çiçekçi ise, "Şu anda sadece hazırlık aşamadayız. Fazla bir insan hareketi yok. Şu anda eskisi gibi değil, bu bir gerçek. Göründüğü kadar da belli" dedi. Çiçekçi, şöyle konuştu:

"Şurada insandan duramıyorduk biz, yarın için son, herhangi bir hareket yok. Gerçi belli olmuyor. Bizim insanlarımız son dakika golünü sever. Belki yarın, umudumuz yarına. Bugün büyük ihtimalle hazırlık, ufak tefek işler oluyor. O da yani iş sayılmaz. Ama beklentimiz de var tabi, insanların sevgilisi olacak, annesi sevgisi, kardeş sevgisi, evlat sevgisi, bugüne özel yani. Geçen seneye göre düşük, bu bir gerçek. Geçen sen biz bayağı sipariş almıştık, bu yıl ama siparişler çok yavaş. Bizim büyük ihtimal şöyle düşüncemiz var, yarın öğlen sonu çünkü geçen sene de aynı öyle oldu. Büyük umudumuz yarın öğle sonuna kaldı. Yoksa şu an öyle ahım şahım bir iş yok."

"Beş alan üçe, üç alan bire düştü"

Alım gücünün düştüğü için insanların artık çiçek alamadığını ifade eden çiçekçi, "Beş alan üçe, üç alan bire düştü. On alan beşe düştü. Mutlaka bir eksiklik var. Sayıca azalttı yani insanlar, mevla çünkü yüksek geliyor. Maliyet bizim yüksek. Girdiler yüksek, çıktılar yüksek oluyor da millete mal oluyor o da dönüyor bütün esnafı etkiliyor. Şu anda bizi etkilemiş gibi görünüyor. Yine de kısmet, kısmet meselesi" dedi. Maliyetlerden de yakının çiçekçi, şöyle devam etti:

"En fazla yüzde 80 gül olacak, kelebekler falan var biraz onlar gidiyor. Aranjmanlarımız var onlar da bilmiyorum gidecek mi gitmeyecek mi ama hazırlığı yapmak durumundayız. Hollanda'dan gelen güller biraz pahalı çünkü maliyet yüksek. Düşün 200 lira diyorsun adama ağır geliyor. Düşünüyor, tek bir gül diyor. Herkesin beğendiği bir renk var ona göre de bulundurmak zorundayız her gülü. Bu da bizi de etkiliyor halkı da etkiliyor. Biz çıplak güle o parayı veriyoruz ama burada noluyor, artı biz paket kesiyoruz, işçi çalışıyor. Yani insanlar artı yanına bir şeyler istiyor, bunların hepsi maddiyat yani parasal. O yüzden de biz de işte 100 TL'nin altına gül verme şansımız düşüyor.

Eskiden benim bir sürü müşterim vardı, telefonla sipariş veriyordu yahut kendi geliyordu, 'Sana bırakıyorum, ne yaparsan' deyip rahat alıp gidiyordu. Şimdi pazarlık yapıyor, 'şuna olmaz mı' diye. Ne diyeceksin? Bizi de zorluyor. Boş yollarsan olmuyor. Bazen de yanında çocuk var, çocuk geliyor sarılıyor, kendi eli cebinde alamayacak mecbur maaliyetine verdiğim oluyor. 'Ne olursa alayım' diyor, tamam diyorsun, böyle maliyetine verdiğimiz de çok. Yapacak bir şey yok. Çocuğu kıramıyorsun ki."

Müşteriler de çiçek fiyatlarının artmasından şikayetçi

Çiçek fiyatlarının artmasından şikayetçi olan müşteriler de alım gücünün düşmesiyle insanların çiçeğe ayıracak bütçelerinin olmadığını vurguladı ve Sevgililer Günü nedeniyle fiyatların da "suni" olarak yükseldiğini söyledi.

Eşinin kendisine çiçek almadığından yakınan bir vatandaş, "Ben kocamdan genelde hiç çiçek almam çünkü yenilebilir şeylere para vermek ister, çürüyen şeylere para vermek istemez. Yani aslında fiyatlar artmasa çok iyi olur zaten her şey pahalı bari bırakın da millet yani ucuz olsun da çiçeğe yönelsin bari kadınlarımız. Benim beyim parktan yolup getirmeyi tercih eder, parasız almayı tercih eder. Allah erkeklerine böyle sürekli çiçek almayı nasip etsin hanımlarına" diye konuştu.

Emekliler, fiyatlarda "yüzde yüz artış" olduğunu söyledi

Ayda bir çiçek alan ve çiçekleri çok sevdiğini söyleyen emekli bir vatandaş, bu yıl Sevgililer Günü için eşine orkide almayı planladığını ancak "bu seneki fiyatları çok yüksek bulduğunu" belirtti.

Eşine her sene Sevgililer Günü'nde çiçek aldığını söyleyen emekli bir diğer vatandaş, "Fiyatlar tabi Türkiye'de zaten uçmuş durumda. Ama gene de görevlerimizi yapıyoruz. Yarım yüzyıl, 50 yıldır evliyim ben, her sene alırım. Yüzde yüz artış, gerçek bu. Her çeşit renkten var biliyorsunuz, hoşuma giden bir şeyi alırım" dedi.

Gençler: "Bu seneki fiyatları çok yüksek"

Sevgililer Günü'nde çiçek almak için çiçekçileri gezen gençler de artan fiyatlardan şikayetçi. Kelebek buketi almayı düşünen üç genç, "Kelebek buketi almayı düşünüyoruz, 200 TL'ye şimdi alacağız. Fiyatlar aşırı yüksek, bu ekonomi bizi bitirdi. Yılbaşından önce geldim, burada 2-3 katına çıkmış. Sevgililer Günü diye bir de zam yapmışlar belli ki. Geçen 50 TL olan çiçek şu anda 500 TL. Ayıcıklı olanı 150 TL'ye almıştım şimdi 450 TL diyor adam. Bir tane çiçek 50 TL'ydi şimdi 500 TL diyor" diye konuşu.