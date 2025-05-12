Seydikemer'de Cinayet Davası: İtiraf ve Tutuklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Seydikemer'de Cinayet Davası: İtiraf ve Tutuklamalar

Seydikemer\'de Cinayet Davası: İtiraf ve Tutuklamalar

Kaybolan Şaban Ataş'ın cinayetini itiraf eden eşi ve sevgilisi tutuklandı, ağırlaştırılmış hapis istendi.

12.05.2025 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde kaybolduktan 56 gün sonra ailesinin katıldığı bir televizyon programında yaptığı itirafı üzerine öldürüldüğü ortaya çıkan Şaban Ataş (52) cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. Tanık olarak ifade veren Ataş'ın oğlu H.K. (17), babası kaybolduktan şu an 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza istemiyle yargılanan annesi Emine Karabulut (44) ve sevgilisi sanık Burhanettin Öztürk'ün (46) kendisine iyi davranmaya başladığını söyledi.

Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş, geçen 22 Mart'ta kayboldu. Kendisine ulaşamayan yakınları 1 gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçlerinin aramalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı. Şaban Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, çocuklarıyla birlikte katıldığı canlı yayın çıkışında programın sunucusuna cinayet itirafında bulundu.

CANLI YAYINDA CNAYET İTİRAFINDA BULUNDU

Emine Karabulut, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" dedi. Emine Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi.

İtirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Karabulut'un ifadesinden yola çıkan polis, Sarıyer mevkisinde üzeri taşlarla örtülü erkek cesedi buldu. Cesedin kayıp olan Ataş'a ait olduğu belirlendi. Şaban Ataş'ın 56 gün sonra bulunan cesedi, incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İtirafın ardından İstanbul'da programda bulunan Emine Karabulut ile sevgilisi olduğu ve bir otelde teknik servis elemanı olarak çalıştığı öğrenilen Burhanettin Öztürk ile Karabulut'un oğulları Mert Ataş (23) ve M.A., Seydikemer'deki annesi D.K. (85) gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, adliye sevk edildi. Emine Karabulut, Mert Ataş ve Burhanettin Öztürk tutuklandı. D.K. ile M.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

Soruşturmanın ardından Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede; Burhanettin Öztürk, Emine Karabulut, Mert Ataş ve D.K. hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Ayrıca Burhanettin Öztürk ve Emine Karabulut'un hırsızlık suçundan da 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Davanın ikinci duruşması bugün Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Burhanettin Öztürk, Mert Ataş, Emine Karabulut SEGBİS aracılığıyla katıldı.

'YALAN SÖYLÜYORLAR'

Tutuklu sanıklardan Burhanettin Öztürk mahkemedeki ifadesinde, "Yalan söylüyorlar. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kendilerine baskı yaptığımı ifade ediyorlar. Evlerinin yakınında 30 metre ileride karakol var. İstedikleri zaman gidip şikayetçi olabilirlerdi. Kendilerini kurtarmak istiyorlar. Hastalıkta, sağlıkta yanlarında oldum. İyiliğimin karşılığı bu olmamalıydı. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Şaban Ataş ve Emine Karabulut'un oğulları H.K. (17) ise Adli Görüşme Odası'nda (AGO) mahkemeye katıldı. H.K., Burhanettin Öztürk'ün babası kaybolduktan sonra kendilerine daha çok ilgi göstermeye başladığını söyledi. H.K., "Babamın kaybolduğu gün, annem onun geç geleceğine dair kendisine bir mesaj gönderdiğini söyledi ve o mesajı bana gösterdi" dedi.

Tutuklu sanıklardan Emine Karabulut ise ilk duruşmadaki ifadesinde 2010 yılında boşandığı Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam ettiğini ve Burhanettin Öztürk ile 2006 yılından bu yana ilişkisinin olduğunu belirtti.

Mahkeme, Emine Karabulut, Mert Ataş, Burhanettin Öztürk'ün tutukluluk hallerinin, D.K.'nın adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Seydikemer, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydikemer'de Cinayet Davası: İtiraf ve Tutuklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

08:11
PKK’nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada İki kentte komisyon kurulacak
PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! İki kentte komisyon kurulacak
07:35
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılma ihtimali yüksek
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek
07:31
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
07:09
Balık Ayhan hayatını kaybetti
Balık Ayhan hayatını kaybetti
21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 08:26:47. #7.13#
SON DAKİKA: Seydikemer'de Cinayet Davası: İtiraf ve Tutuklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.