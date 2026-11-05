Sezai Temelli, komisyon başkanının Mekke Anlaşması\'ndan söz etmediğini söyledi

(TBMM) - DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Milli Savunma Komisyonu Başkanı geliyor burada 20 dakika konuşuyor. Peki, bize ne anlatıyor? 20 dakika boyunca dinledik, Mekke Anlaşması'yla ilgili hiçbir şey söylemedi. Hatta, yanılmıyorsam 'Mekke' bile demedi, meseleye bu kadar yabancı bir Komisyon. Ne anlattı bize? Mesela, kuantum anlattı, değil mi? Buzdolabı anlattı, çağrı cihazı anlattı, her şeyden bahsetti, bir tek, anlaşmadan bahsetmedi. Neden 15 Temmuz darbe kalkışması denk gelmiş, ben anladım orada, bu kadar olur" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı tarafından 7 Ağustos 2026 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması"na ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Maddeler üzerine verilen önergelere ilişkin Milletvekilleri söz aldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın Somali'ye 350 milyon dolarlık yatırım yapıldığı açıklaması ve 2019'da yerli ve milli uçak uçurulacağı konularından bahsetmesi üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Usta Şahin, "Önerge hakkında konuş" dedi. Bunun üzerine Çömez, "Dinleyin, dinleyin, önergeyle ilgili. Bunları duymayı yüzünüz yok herhalde, dinleyin. Sana mı soracağım Leyla Hanım ne konuşacağımı, burada ne konuşacağımı sana mı soracağım" karşılığını verdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas'ın Çömez'e "Bağırma" demesinin ardından Çömez, "Sizden mi talimat alacağız? Biz talimatı milletten alıyoruz" ifadelerini kullandı. AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez'in "Üslubunu düzelt" demesi üzerine Çömez, "Senden üslup dersi almayacağım" dedi.

Çömez'in Usta'ya, "Leyla Hanım, bu uçak nerede? Nerede bu uçak" diye sorması üzerine Usta, "Gökyüzünde" yanıtını verdi. Milletvekillerinin karşılıklı atışmasının ardından Çömez, "Milleti kandırmaya doymadınız, sonra dediniz ki, '2023'te aya sert iniş yapacağız'. Ne kadar sert indiniz? Sesi gelmedi buralara, indiniz mi aya? İndiniz mi Leyla Hanım? İnmediniz değil mi? Duymaya gönlünüz razı değil, cesaret edemiyorsunuz. 'Uçak havada uçuyor' dediniz. Bu uçağı bulacaksınız, beraber gidip uçacağız. Yok çünkü böyle bir şey" şeklinde konuştu. Çömez şöyle konuştu:

"EN SON GİDECEĞİNİZ YER SANDIĞIN TA DİBİ"

"Somali'ye uzay üssü yapacak olan iktidara şunu soruyorum. Bundan sekiz sene önce 'Hadi gözünüz aydın, elektrikli traktör yapıyoruz' dediniz, uzay üssü yok, uçak da yok, elektrikli traktör nerede? Bunu yaklaşık bir yıl önce bu Parlamento'da dile getirdim, Sayın Leyla Şahin dediniz ki, 'Merak etmeyin, fabrika çalışıyor'. Kayıtlar burada. O zaman söylediğinizi bir kere daha soruyorum. Nerede bu elektrikli uçak? Milleti kandırmaya doymadınız, milletin duygularını istismar etmeye doymadınız. 'Uçak yapıyoruz, elektrikli traktör yapıyoruz, uzaya gittik, Mars'a gittik, Venüs'e gittik'. En son gideceğiniz yer neresi biliyor musunuz? Sandığın ta dibi."

"BEBEK KATİLİ APO'YU NEYE DAYANARAK BİR VİLLAYA KOYUYORSUNUZ"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu ülkenin asıl sahibi Türk milletidir ve millet bugün size açıkça soruyor. Terör örgütünün, bölücü terör örgütünün eli kanlı bebek katili elebaşı katil Öcalan şu an nerede kalıyor? Türk mahkemelerinin, bağımsız mahkemelerin vermiş olduğu kararlar, Anayasa, Türk Ceza Kanunu, infaz kanunları apaçık ve cari bir halde yürürlükteyken siz bölücübaşı bebek katili Apo'yu neye dayanarak hem de ağırlaştırılmış, defaatle almış olduğu müebbet hapse rağmen hücresinden çıkarıp bir villaya koyuyorsunuz? Çıkıp açıklayacaksınız, bu yetkiyi kimden aldığınızı, bu hukuksuzluğu, bu adaletsizliği, bu kanunları çiğnemeyi neye göre yaptığınızı açıklayacaksınız? Şundan emin olun, er geç bunun hesabını bu millete vereceksiniz. Bu ülkenin kanunları birilerine göre başka, başkalarına göre ise başka mı işliyor? Neye göre yapıyorsunuz bunu?"

"1 MART TEZKERESİ'NE HAYIR DİYENLERİN HEPSİ ALNI AK, BAŞI DİK GEZİYORLAR"

Bir başka önerge üzerine söz alan Çömez, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) çetesi olduğunu ve kanser ilaçlarıyla ilgili bir çetenin olduğunu iddia etti. Çömez, Mekke Anlaşması'na "hayır" denmesi için bir kere daha çağrıda bulunduğunu kaydederek, "Aynı çağrıyı 23 sene önce 1 Mart Tezkeresi'nden önce yine aynı sıralara yapmıştım ve 80'in üzerinde iktidar partisi milletvekili onurla, şerefle, ahlakla, vatanseverlik duygusuyla hayır demişlerdi ve bugün hepsi alnı ak, başı dik olarak geziyorlar ve o tezkereye 'Destekleyin' diyenler 'Hata yapmışız' dediler. Gelin, bu Mekke Anlaşması'na bugün geç olmadan hayır deyin" şeklinde konuştu.

"GELİN, BUNLARI OLABİLDİĞİNCE METNİN İÇİNE İŞLEYELİM"

Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Mekke Anlaşması'yla Meclis'i siyah ve beyaz diye iki kutba sıkıştırmaya gerek olmadığını belirtti. Kaya, "Burada destek veren bir kısım partiler ihtiyatlarını, endişelerini, kaygılarını ortaya koyarak bir şeyler söylüyorlar. Savunanlar da 'O endişelere hiç gerek yok, bu anlaşma çok faydalı bir anlaşma' diyorlar. Dolayısıyla niçin bu ikisini cem edecek bir istişare kültürle bu kaygıları gidermeye dönük bir müzakere yürütmüyorsunuz da sanki Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet burada oylanıyormuş gibi noktasına, virgülüne dokunmadan hiçbir itirazı, hiçbir kaygı dikkate almadan, bunu buradan kanunlaştırmaya çalışıyorsunuz" dedi.

Anlaşma'ya ilişkin muhalefetin itirazları olduğunu kaydeden Kaya, "'Bize güvenin' diyerek bertaraf etmeye kalkmayın. Gelin, bunları olabildiğince metnin içerisinde işleyelim, hep beraber ülkemizin İslam ülkeleriyle iş birliğine dönük bu anlaşmayı bu Meclis'ten daha büyük bir çoğunlukla geçirelim." ifadeleriyle çağrı yaptı.

Kaya konuşmasına şöyle devam etti:

"Ama yok. Size sorulmadığı gibi bize de 'Sorulmasına gerek yok' diyorsunuz ve bu anlaşmanın noktasına virgülüne dokunmadan, teknokratlar arasında ya da dar bir siyasi kadro tarafından yapılan müzakerelerin sonundaki bu anlaşmayı noktasına virgülüne dokundurtmadan bu yüce Meclis'ten geçirmeye çalışıyorsunuz. Buna hakkınız yok; bu millete, bu ülkeye bu kötülüğü yapmayın. Bakın, 1 Mart tezkeresinde de itiraz edenler oldu, dikkate almadınız, 'Bizden daha mı vatanseversiniz' dediniz. Ondan sonra birçoğunuz, evet diyenleriniz bile daha sonra 'Ya, iyi ki bu anlaşma onaylanmadı' dedi."

"İSLAM DÜNYASININ HAYRINA BİR ANLAŞMA OLSAYDI, AK PARTİ MEYDAN MEYDAN DOLAŞIR BUNU PAZARLARDI"

Yeni Yol Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, "Bir işin niyeti, kötü niyeti tartışılacak değil ama şunu net biliyoruz ki eğer bu anlaşma bu milletin, İslam dünyasının hayrına bir anlaşma olsaydı AK Parti meydan meydan, miting miting dolaşır, bunu pazarlardı. Utandığı için gecikti, sakladı, fon krizinin, bütçenin arasında bir günde apar topar bu yasayı çıkarmaya uğraşıyor, ki niyeti de her şeyiyle ortada. Ne yazık ki bu süre içerisinde bu anlaşmayı, içeriğini Trump'ın açıklamalarından ya da Batılı medyada yayınlanan haberlerden bilgi sahibi olduk. Ne yazık ki bize, şimdiye kadar ülkemize bilgi verilmedi" dedi.

"'LİBYA'DA NE İŞİMİZ VAR' DİYE MUHALEFET ETTİK SON DERECE DOĞRU BİR KARARMIŞ"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 1 Mart Tezkeresi ile bu anlaşmayı birbirinden ayırdığını söyleyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"1 Mart Tezkeresi yabancı askerlerin bizim topraklarımızı, limanlarımızı kullanmasıydı. Bu, öyle değil. Bu ne? Bu, bölgedeki otorite boşluğundan kaynaklı diret Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyulması halinde Anayasa'nın 92'nci maddesine göre tezkerenin getirilerek asker gönderilmesi, bir ön anlaşma yani ikisini birbirinden bir ayırmak lazım. Hatırlayın, 2025 yılında Libya Sözleşmesi buraya geldiği zaman 'Libya'da bizim ne işimiz var' diye biz muhalefet ettik ama sonradan gördük ki Libya Sözleşmesi Türkiye'nin ulusal menfaatleri için son derece doğru bir kararmış. Niye? E, bu sorunun çözümüyle ilgili Libya Sözleşmesi'yle birlikte Akdeniz'de bizim bir söz hakkımız oldu. Bunu hükümetin politikalarının doğruluğunu anlatmak için söylemiyorum, hükümetler bugün var ama devlet her zaman var. İktidarlar gelip geçicidir, devlet kalıcıdır.

Ayrıca, devlet tabii ki ulusal güvenlik sorunlarında önlem olmak zorunda yani kendine göre tedbir almak zorunda. Ulusal güvenlik yalnızca sizin üniter sınırlarınız içerisindeki asayişin sağlanması demek değil ki yani sınır ötesinde olabilecek her türlü riskli girişim, gelişim sonuçları da sizin güvenliğinizi etkiliyor. Bunun en güzel örneğini geçmişte yaşadık. İşte, Suriye'de bir devletin otorite boşluğu oldu, milyonlarca düzensiz göçle karşı karşıya kaldı, hem coğrafyamızı etkiledi hem ticaretimizi, ekonomimizi etkiledi, bölgeden kaynaklı birçok sorun yaşadık. Yine, aynı şekilde, 1980'li yıllarda Irak'ta yaşananlar, devletin orada yaptığı katliamlardan kaynaklı bir sürü göç aldık. Eğer bölgede bölgesel bir istikrarsızlık yaşanacaksa bundan doğal olarak en fazla etkilenecek ülke Türkiye. Tabii ki Türkiye bununla ilgili önlemler almalı, devlet olmanın sorumluluğu budur."

"YANILMIYORSAM 'MEKKE' BİLE DEMEDİ"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Anlaşma'ya ilişkin Dışişleri Komisyonu'nda yapılan Anlaşma'nın tali komisyon olan Milli Savunma Komisyonu'na gitmesi yönündeki açıklamalara değindi. Temelli şöyle konuştu:

"Komisyon'daki bir üye soruyor, diyor ki, 'Bunun tali komisyona gitmesi gerekmez mi? Ortada bu kadar silah var, asker var, bunlar konuşuluyor'. 'Tali komisyona biz yazı yazdık ama onlar oralı olmadı' gibi bir yanıt geliyor. Oralı olmamışlar, o kadar oralı olmamışlar ki 'Bizi ilgilendiren bir şey yok' diye bakmış Milli Savunma Komisyonu. İlginçlik burada bitmiyor, buraya geliyoruz, Genel Kurula geliyoruz, kara mizah gibi, Mekke Anlaşması'nın üzerine yirmi dakika Milli Savunma Komisyonu'nun Başkanı konuşuyor. Dışişleri Komisyonu konuşmuyor, o Komisyondan geçmiş, tali komisyon ilgilenmemiş, Milli Savunma Komisyonu Başkanı geliyor burada 20 dakika konuşuyor. Peki, bize ne anlatıyor? 20 dakika boyunca dinledik, Mekke Anlaşması'yla ilgili hiçbir şey söylemedi. Hatta, yanılmıyorsam 'Mekke' bile demedi, meseleye bu kadar yabancı bir Komisyon. Ne anlattı bize? Mesela, kuantum anlattı, değil mi? Buzdolabı anlattı, çağrı cihazı anlattı, her şeyden bahsetti, bir tek, anlaşmadan bahsetmedi. Neden 15 Temmuz darbe kalkışması denk gelmiş, ben anladım orada, bu kadar olur."