Bayram ikramiyesi alacaklar dikkat! SGK "Asla" diyerek uyardı
19.03.2026 15:49  Güncelleme: 15:58
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı vatandaşlara gönderilen "Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz" içerikli mesajların sahte ve dolandırıcılık amaçlı olduğunu bildirdi. SGK tarafından yapılan açıklamada, "Resmi kurumlar tarafından SMS veya e-posta yoluyla link gönderilerek ödeme onayı istenmez. Bu tür mesajlardaki bağlantılara asla tıklamayınız." denildi.

Kurumdan yapılan bilgilendirmede, son günlerde bazı vatandaşların cep telefonlarına veya e-posta adreslerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK'nın adı kullanılarak gerçeği yansıtmayan mesajlar gönderildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu iletilerde, "Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz." ifadelerinin yer aldığı belirtilen açıklamada, bu mesajların kesinlikle sahte olduğu vurguladı.

"SAHTE İLETİLERE İTİBAR ETMEYİN"

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları istenen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Resmi kurumlar tarafından SMS veya e-posta yoluyla link gönderilerek ödeme onayı istenmez. Vatandaşlarımızın bu tür mesajlardaki bağlantılara asla tıklamaması; kimlik, banka veya kişisel bilgilerini hiçbir şekilde paylaşmaması gerekmektedir. Aksi halde vatandaşlarımız dolandırıcılığa maruz kalabilir. Bu tür sahte iletilere lütfen itibar etmeyiniz."

SGK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"SAHTE MESAJLARA DİKKAT!

Son günlerde bazı vatandaşlarımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) adı kullanılarak:

"Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz."

şeklinde gerçeği yansıtmayan mesajlar gönderildiği tespit edilmiştir.

Bu mesajlar KESİNLİKLE SAHTEDİR.

Resmi kurumlar tarafından SMS veya e-posta yoluyla link gönderilerek ödeme onayı istenmez.

Bu tür mesajlardaki bağlantılara ASLA tıklamayınız.

Kimlik, banka veya kişisel bilgilerinizi hiçbir şekilde paylaşmayını

Bu tür sahte iletilere LÜTFEN İTİBAR ETMEYİNİZ.

Aksi halde dolandırıcılığa maruz kalabilirsiniz.

Şüpheli durumlarda:

ALO 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz.

CİMER üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

SGK il müdürlükleri/merkezlerine şahsen başvurabilirsiniz"

Kaynak: DHA

