Shanghai Turizm Festivali'nde 21 araç ve 21 ekiple geçit töreni düzenlendi
Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 37. Shanghai Turizm Festivali kapsamında cumartesi günü geçit töreni yapıldı. Tören, 21 festival aracı ve 21 gösteri ekibinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.
SHANGHAİ, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da 37. Shanghai Turizm Festivali düzenleniyor. Festival kapsamında cumartesi günü gerçekleştirilen geçit töreni, 21 festival aracı ve 21 gösteri ekibinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.
Kaynak: Xinhua
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