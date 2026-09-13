Shanghai Turizm Festivali\'nde 21 araç ve 21 ekiple geçit töreni düzenlendi

SHANGHAİ, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da 37. Shanghai Turizm Festivali düzenleniyor. Festival kapsamında cumartesi günü gerçekleştirilen geçit töreni, 21 festival aracı ve 21 gösteri ekibinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.