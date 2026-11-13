Shangyu\'da şemsiye ihracatı ocak-eylül döneminde 1,5 milyar yuanı aştı

Shangyu'da şemsiye ihracatı ocak-eylül döneminde 1,5 milyar yuanı aştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zhejiang eyaletindeki Shangyu bölgesinde şemsiye ihracat geliri 2026'ın ocak-eylül döneminde 1,5 milyar yuanı aştı. Sınır ötesi e-ticaret işletmelerinin sayısı 2025'e göre yaklaşık üç kat arttı; 1.400'den fazla işletmeyi kapsayan sanayi kümesi 45.000 kişiye istihdam sağlıyor.
SHAOXING, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Shaoxing kentindeki Shangyu bölgesinin şemsiye ihracatından elde ettiği gelir, 2026 yılının ocak-eylül döneminde 1,5 milyar yuanı (yaklaşık 225 milyon ABD doları) aştı.
Bölgede faaliyet gösteren sınır ötesi e-ticaret işletmelerinin sayısı ise 2025 yılına kıyasla yaklaşık üç kat artmış durumda.
Bölgenin son yıllarda ürünlerinin rekabet gücünü sürekli artıran şemsiye sektörü, kendi bünyesinde bir sanayi kümelenmesi de oluşturdu. 1.400'den fazla işletmeyi kapsayan bu sanayi kümelenmesi, 45.000 kişiye istihdam olanağı sunuyor.
Kaynak: Xinhua
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