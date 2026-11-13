Shangyu'da şemsiye ihracatı ocak-eylül döneminde 1,5 milyar yuanı aştı - Son Dakika
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Shangyu'da şemsiye ihracatı ocak-eylül döneminde 1,5 milyar yuanı aştı

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Shangyu\'da şemsiye ihracatı ocak-eylül döneminde 1,5 milyar yuanı aştı
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Zhejiang eyaletindeki Shangyu bölgesinde şemsiye ihracat geliri 2026'ın ocak-eylül döneminde 1,5 milyar yuanı aştı. Sınır ötesi e-ticaret işletmelerinin sayısı 2025'e göre yaklaşık üç kat arttı; 1.400'den fazla işletmeyi kapsayan sanayi kümesi 45.000 kişiye istihdam sağlıyor.

SHAOXING, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Shaoxing kentindeki Shangyu bölgesinin şemsiye ihracatından elde ettiği gelir, 2026 yılının ocak-eylül döneminde 1,5 milyar yuanı (yaklaşık 225 milyon ABD doları) aştı.

Bölgede faaliyet gösteren sınır ötesi e-ticaret işletmelerinin sayısı ise 2025 yılına kıyasla yaklaşık üç kat artmış durumda.

Bölgenin son yıllarda ürünlerinin rekabet gücünü sürekli artıran şemsiye sektörü, kendi bünyesinde bir sanayi kümelenmesi de oluşturdu. 1.400'den fazla işletmeyi kapsayan bu sanayi kümelenmesi, 45.000 kişiye istihdam olanağı sunuyor.

Kaynak: Xinhua
İhracatEkonomiGüncelEylülDünyaSon Dakika

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